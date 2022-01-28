DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN LİDERLERİ KİTABI YAYINLANDI “DEĞİŞMEYEN TEK ŞEY DEĞİŞİM”

ABD merkezli araştırma şirketi International Data Corporation (IDC) Türkiye Danışma Kurulu’nda yer alan kurumların Dijital Dönüşüm odaklı görüş ve öngörülerini paylaştığı, “IDC Türkiye Dijital Dönüşümün Liderleri 2021” kitabını yayınladı.

Dijital dönüşümün yakın geçmişini ve geleceğini ortaya koyan raporda pandeminin değiştirdiği çalışma koşullarına da değinildi. Gelecekle ilgili başlıkları, insan-makine iş birliği, akıllı dijital çalışma ortamı ve yapay zekâ destekli iş gücü olarak kitapçıkta veri analizi firması Ereteam’in gelecek öngörüleri de yer aldı.

“DEĞİŞİM ÇAĞINDA AYNI ŞEYLERİ YAPARAK VAROLAMAZSINIZ”

IDC Türkiye Dijital Dönüşümün Liderleri kitabında yer alan Ereteam Genel Müdür Vekili Suat Örslü, “Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Sürekli aynı şeyleri yaparak, aynı sonuçları alırsınız. O nedenle her zaman yenilik ve farklılık peşindeyiz. IDC verilerine göre Türkiye’deki kurumların yüzde 72’si veri araçları ve analitik teknolojileri iş ortamlarında her gün kullanıyor. Biz de ‘verinin yaşam bulduğu yer’ mottosuyla yıllardır firmalara veri yönetimi, analitik ve ileri analitik konularında yıllardır danışmanlık hizmeti veriyoruz” diye konuştu.

“YAPAY ZEKA VE MAKİNE ÖĞRENMESİ TEKNOLOJİLERİNE TALEP ARTTI”

Özellikle son yıllarda yapay zeka ve makine öğrenmesi teknolojilerine talebin arttığını belirten Örslü, “Özellikle son zamanlarda yapay zeka ve otomatik makine öğrenmesi (AutoML) konularına olan talep arttı. Finans, Üretim gibi farklı sektörlerden gelen talebin ciddi şekilde arttığını gözlemiyoruz. Kurumların her iş kararında yapay zekanın gücünden yararlanmaları gerekiyor. Bu tarz girişimler arttıkça, MLOps (makine öğrenmesi çalışmalarında) kullanılan modellerin düzgün tutulması, performanslarının takip edilmesi gerekliyse modelin değiştirilme işinin otomatikleştirilmesi gibi konular daha da önemli hale gelecek” ifadelerini kullandı.

“TEKNOLOJİLERİ KULLANABİLENLER DEĞER KAZANDI”

“Yalnızca yapay zeka ve makine öğrenmesi teknolojileri değil, teknolojileri kullanabilenler de değer kazandı” diyen Suat Örslü, “Veri yönetimi, analitik, ileri analitik gibi konularda sektörün önde gelen üretici ve yenilikçi firmaları ile iş ortaklıkları yaptığımız için bu alanlarda tecrübeli iş gücü bulmak bizim için çok mümkün olmuyor. Bu nedenle yıllardır kendi ‘Danışman Yetiştirme Programımızı’ uyguluyoruz. Ortalama 3 ay süren bu eğitimler esnasında konularında uzman kıdemli danışmanlarımız yeni üniversite mezunu genç arkadaşlara yapay zeka ve makine öğrenmesi konularında yetkinlik eğitimi vermekteler. Başarılı olan arkadaşlara iş teklifinde bulunuyoruz. Kabul edenler kıdemli danışmanlarımız ile birlikte yurtiçi ya da yurtdışı projelerimize dahil oluyorlar” dedi.