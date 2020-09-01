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Dijital bankacılığa yeni bir soluk geliyor

GlassHouse, açık bankacılık sektöründe ihtiyaç duyulan altyapı ve veri güvenliği konularına öncülük edecek

İş Dünyası 01.09.2020, 13:52 01.09.2020, 13:56
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Dijital bankacılığa yeni bir soluk geliyor

Türkiye’nin öncü hibrit bulut servis sağlayıcısı GlassHouse, açık bankacılık çözümleri alanında faaliyet gösteren Türkiye’nin en yeni girişimi BirAPI ile iş birliği gerçekleştirdi. Bulut teknolojileri üzerinden alt yapı desteği ve veri güvenliği kapsamında yapılan iş birliği BirAPI’ye, zaman ve nakit tasarrufu sağlayacak.

Türkiye’nin öncü hibrit bulut servis sağlayıcısı GlassHouse, dijital bankacılığa yeni bir soluk getirecek Türkiye’nin açık bankacılık girişimi olan BirAPI’ye, bulut teknolojileri üzerinden alt yapı desteği verecek. İş birliği ile birlikte, BirAPI’nin tüm verileri bulut altyapısı üzerinden desteklenerek, güvenlik ve veri kayıpları gibi risklerin önüne geçilecek. BirAPI, finans kuruluşlarına Ödeme Hizmetleri Direktifleri 2 (PSD2) uyumu kapsamında ülkemiz Açık Bankacılık ekosistemini hızlandırmayı hedefliyor. Bununla birlikte BirAPI, Açık Rıza Yönetimi, Geliştirici Portalı (kum havuzu), API Kapısı, Tüm Hesaplar Bir Arada ve Kişisel Bütçe Yönetim Aracı konularında çözümler sunuyor.

“Geleceğin ihtiyaçlarını sorunsuz karşılıyoruz”

Konuyla ilgili görüşlerini bildiren GlassHouse Genel Müdürü Alp Bağrıaçık, “GlassHouse olarak aralarında telekomünikasyon şirketleri, bankalar, holdingler, sanayi kuruluşları ve devlet kurumlarının da olduğu birçok sektöre hizmet veriyoruz. Bu sektörlerden aldığımız tecrübe ile günün ve geleceğin ihtiyaçlarını sorunsuz karşılayabiliyoruz. Açık bankacılık sektörünün geleceğine yön verecek olan BirAPI’nin de tüm ihtiyaçlarına cevap verebilmemizin altında, uzun yıllar faklı sektörlerde sunduğumuz, hızlı, sorunsuz ve kesintisiz çözüm anlayışı bulunuyor” dedi.    

“Sunduğumuz hizmetler zaman tasarrufu sağıyor”

Bağrıaçık, bilgi güvenliği sertifikalarına sahip, Türkiye’deki regülasyonlara uygun, TIER 4 standartlarındaki veri merkezlerinden hizmet verdiklerini sözlerine ekleyerek, “Hayata geçirdiğimiz bu proje kapsamında, bulut üzerinden verdiğimiz alt yapı, güvenlik ve veri yedekliği gibi hizmetlerimizle destek olacağız. GlassHouse olarak hem regülasyonlara uygunluğumuz hem de sunduğumuz güçlü ve yedekli altyapımız ile firmanın BT alanındaki ihtiyaçlarını kusursuz şekilde karşılıyoruz. Ayrıca GlassHouse olarak sunduğumuz SAP Hana as a Service, Container as a Service gibi ciddi bir know-how gerektiren hizmetlerimizle Türkiye’deki sayılı bulut servis sağlayıcısı arasındayız. Bu hizmetlerimizle dijital bankacılığın Türkiye’deki gelişimine yön vereceğiz. BirAPI’ye Infrastructure as a Service, Back up as a Service ve Disaster Recovery as a Service hizmetlerini sağlayacağız. Sunduğumuz hizmetlerle işletmelere ciddi zaman tasarrufu sağlıyor ve firmaların kendi işlerine odaklanmasına olanak tanıyoruz.” dedi.

BirAPI Kurucu Ortağı Mustafa Gökhan Can ve HasanErişmen

“Esneklik ve regülasyonlara uyum olmazsa olmazımızdı”

İş birliğiyle ilgili konuşan BirAPI Kurucu Ortağı Mustafa Gökhan Can, “Start-up olarak yazılım geliştirme süreçlerinde esnek çalışma alanlarına ve butik hizmet anlayışına ihtiyaç duyuyorduk. Tam da bu dönemde GlassHouse ile tanıştık. Esneklik ve butik anlayışın yanı sıra regülasyonlara uyumluluk, bulunduğumuz sektör ve bizim için olmazsa olmazımızdı. Gerek güvenli altyapısı gerek çözüm odaklı ve pozitif yaklaşımıyla bu yolculukta iş ortağı olarak GlassHouse ile ilerleme kararı aldık” açıklamalarında bulundu.

“Kullandığımız kadar ödüyoruz”

Can, “GlassHouse’dan aldığımız hizmetler sayesinde platformumuzun performansı ile ilgili hiçbir endişemiz yok. Ayrıca veri yedekliğinin sağlanması ve kesintisiz erişim, BT ihtiyaçlarımızın karşılanması konusunda bizi güvende hissettiriyor. Bu yapıyı öz kaynaklarımızla yatırım yaparak devreye almak isteseydik; server/storage/network ürünleri gibi donanımları tedarik etmemiz, on binlerce dolara varan ciddi bir yatırım yapmamız gerekiyordu. Bunun yanı sıra bu donanımların üzerinde çalışacak yazılımlara, lisanslara ve bu sistemin yönetimi için personele ihtiyaç duyacaktık. Denetimlere uygunluk için sertifika başvuruları yapacak, kontrollere girecektik. Bu da aylara varan uzun bir zaman, insan kaynağı ve binlerce dolarlık altyapı yatırımı yapmak anlamına geliyordu. GlassHouse Cloud ile 24 saatten kısa bir sürede işletmemizin ihtiyacı olan bütün altyapıya ve regülasyonlara sahip olduk. GlassHouse Cloud ile kullandığımız kadar ödüyor, proje ölçeğinde planlı bir şekilde büyüyoruz. Bu durum bize hem maliyet avantajı hem de operasyonel süreçlerde artı sağlıyor” dedi.

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