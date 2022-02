DIGITAL PARTNERS BÜYÜYOR... AJANS YENİ BİR OLUŞUMLA GROUP DP'YE DÖNÜŞTÜ

Teknoloji ve yaratıcılığın birarada olduğu ve pazarlama iletişim yöntemlerinin her geçen gün gelişip dönüştüğü dijital reklam dünyasında, sektör ihtiyaçlar doğrultusunda kendini yeniliyor. Yerel ve global pek çok önemli markaya hizmet veren Digital Partners yoluna GROUP DP olarak devam edecek.

GROUP DP çatısı altında Uplift, Brandlift ve PUX alt markalarını oluşturduklarını anlatan Ajans Başkanı Tunç Günbey, yeni yapılanmada iş ortaklarına her biri kendi alanında uzman kadrolara sahip yeni şirketlerimizle, GROUP DP olarak tek bir noktadan uçtan uca farklı alternatifler ve çözümler sunmayı hedeflediklerini söyledi. Günbey, data ve yaratıcılığın her zamankinden daha fazla iç içe geçtiği bir dönemde, ajanslarında kabuk değiştirmesi gerektiğini ve dijital ekosistemin bütününde danışmanlık verebilecek uzmanlıkları bünyelerinde bulundurmanın her zamankinden daha önemli olduğunu vurguladı.

Yaratıcılığın ön planda olduğu Brandlift alt markasında Online&Offline Creative, Senaryo& Film, CreativeStrategy, Social Media&Monitoring, Influencer Marketing, Branding, Kurumsal Kimlik, İçerik Üretimi ve Video Production hizmetleri yer alıyor.

Data'nın ön planda olduğu Uplift alt markası içinde Dijital Medya Stratejisi, Performans Pazarlama, SEO&ASO, Google Ads&Facebook Ads, Programmatic&Medya Satın Alma, Analytics,CRO&Growth, Marketing Automation Technologies hizmetleri bulunuyor.

Deneyimin kilit olduğu PUX alt markası ise, UX Design, UI Design, Information Architecture, Servis Tasarımı, Kullanılabilirlik Analizi, Müşteri Deneyimi Haritası, Conversion RateOptimization ve Mobil&Web Uygulama Geliştirme hizmetlerinden oluşuyor.

Her biri kendi alanında uzman 75kişilik kadrosuyla hizmet veren GROUP DP'nin portföyünde Dr. Oetker, Taç,Linens, Polisan, Decathlon,Sur Yapı, Altınbaş, Gulf Sigorta, Yeşilay, Meysu,GloriaHotels,Final Okulları, Konfor Yatak, Konfor Mobilya, Çetmen, Paloma Hotels& Club Marvy gibi sektöründe öncü markalar yer alıyor.