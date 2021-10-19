DFDS Akdeniz İş Birimi, Mersin-Trieste hattındaki 3. gemisini hizmete sunarken, lojistik sektörünün ve iş dünyasının liderleriyle buluştu

Danimarkalı denizcilik ve lojistik alanlarında Avrupa’nın lider firması DFDS’in Türkiye’de faaliyet gösteren şirketi DFDS Akdeniz İş Birimi, DFDS Akdeniz İş Birimi Başkanı Lars Hoffmann ve DFDS Akdeniz İş Birimi Başkan Yardımcısı Fuat Pamukçu’nun ev sahipliğinde, 15 Ekim 2021 tarihinde Mersin Hilton’da iş dünyası temsilcileri ve iş ortakları ile buluştu.

DFDS Akdeniz İş Birimi etkinlikte, Akdeniz coğrafyasının ve Türkiye’nin en önemli limanlarından biri olan liman kenti Mersin’deki faaliyetlerini, Mersin ve Trieste (İtalya) hatları arasında gerçekleştirilen seferler ile ilgili gelişmeleri ve hedeflerini paylaştı.

DFDS Akdeniz İş Birimi Başkanı Lars Hoffmann

DFDS 3. gemi ile bölge ihracatçısının hizmetinde

Mersin-Trieste hattında 2009 yılından bugüne 2 gemi ile hizmet veren DFDS Akdeniz İş Birimi, 7 Ekim 2021 tarihinden itibaren Mersin-Trieste hattında 3. gemisini müşterilerinin ve dolayısıyla bölge ihracatçısının hizmetine sundu. Sağlanan frekans ve kapasite ile ihracatçı ve ithalatçılar, artan gemi kontenjanının yanı sıra kısalan transit süreleri sayesinde artık çok daha fazla yük taşıma potansiyeline sahipler. DFDS Akdeniz İş Birimi Başkanı Lars Hoffmann etkinlikte şöyle konuştu: “DFDS olarak bölge için oldukça faydalı olacağını ve Türkiye ekonomisine katkıda bulunacağını ön gördüğümüz 3. gemi yatırımımızı bütün paydaşlarımız ile bizzat Mersin’de bir etkinlikte buluşarak paylaşmak istedik. 7 Ekim 2021 tarihi itibarıyla 3.gemi hizmetimizi Türkiye’nin ihracatında büyük payı olan bölge ihracatçısının hizmetine sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bunun yanı sıra Mersin’deki operasyonların daha etkin olması için acente ofisimiz, roll trailer yatırımlarımızla bölgeye yönelik çalışmalarımızı daha üst seviyeye taşımaya devam ediyoruz.”