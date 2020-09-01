‘’DEVLETİMİZ VE MİLLETİMİZ EL ELE OLDUKÇA SARAMAYACAĞIMIZ YARA YOKTUR’’

Selin dağınık ve geniş bir bölgeyi etkilemesi nedeni ile çok büyük bir tahribata neden olduğunu gözlemlediklerini belirten Aydın, devletimizin ivedi bir şekilde olay bölgelerine intikal ederek, yerinde ve hızlı kararlar ile bölgenin yeniden inşası için adımlar attıklarını gördüklerini söyledi. Başkan Aydın ayrıca sivil toplum kuruluşları ve bölge insanın da yaraları sarmak adına üstün gayretler gösterdiklerini belirtti ve iş dünyası adına çalışmaları ve gayretleri dolayısıyla özellikle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a teşekkür etti.

Başkan Aydın konuya ilişkin şunları ifade etti;

İş Dünyası Bölge Esnafına Destek Vermeli

ASKON Heyetimiz ile birlikte Giresun’daki selin etkilerini yerinde görmek ve bölge insanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletmek üzere bir dizi temaslarda bulunmak üzere selin etkilediği bölgelerde temaslarda bulunduk. Sel dağınık ve geniş bir coğrafyayı etkilemiş durumda. Son yılların en büyük afeti diyebiliriz. Selin vurduğu yerlerde özellikle esnafımız çok ciddi zararlara uğramış. Kaba binaları hariç bütün sermayelerini kaybetmiş durumdalar. Hamdolsun devletimiz gerekli çalışmaları yaparak buradaki esnafımıza yönelik yol haritasını ortaya çıkarmış durumda. Ne var ki, sigortası ve henüz ruhsat alamamış esnafta selden ciddi bir şekilde etkilenmiş durumda. Buradan iş dünyasına seslenmek istiyorum. Öncelikle ASKON olarak biz her türlü çalışmanın içinde olacağız. Müslümanın Müslümana vazifesinin bir gereği olarak, gelsinler bölgedeki afeti yerinde görsünler ve kardeşlerine güçleri yettiği oranda destek versinler.

Bakanlarımıza özellikle iş dünyası adına teşekkür ediyorum

Selin yaralarına sarmak için bölgede faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşlara da teşekkür ettiklerini belirten ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, özellikle selden

hemen sonra bölgeye intikal ederek, günün her saatinde sokak sokak çalışmalarını yürüten ve bölgenin yeniden canlanabilmesi için geceli gündüzlü büyük bir özveri ile çalışan İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’a iş dünyası adına ayrıca bir teşekkürde bulunduklarını belirterek, iki bakanımızın da arazideki özverili çalışmalarını yerinde gördük. Elazığ depreminde de aynı şekilde geceli gündüzlü milletine hizmet için çabalıyorlardı. Allah onlardan razı olsun. Şuna bir daha müşahede ettik ki, devletimiz ve milletimiz elele verdikçe saramayacağımız yara yoktur. Ben bu vesile ile selde hayatını kaybeden asker ve vatandaşlarımıza rahmet diliyor, bölge esnafımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.