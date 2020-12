Dev yapım şirketi Metro Goldwyn Mayer iflas etti

Envanterinde 4 bin film bulunan Metro Goldwyn Mayer’in piyasa değeri için ise 5.5 milyar dolar telaffuz ediliyor.

MGM tarafından gelen iflas açıklamasıyla gözler James Bond serisine çevrildi

Sinemanın ilk adımlarını attığı ve filmlerin sessiz olduğu dönemlerden bu yana faaliyet gösteren şirket; James Bond, The Hobbit, Wizard of Oz, Ben Hur ve Gone with the Wind gibi kült yapımları izleyicilere sundu. Bu yapımların yanı sıra; Tom ve Jerry, Pembe Panter gibi yapımlar da MGM’nin imzasını taşıyor.

Metro Goldwyn Mayer iflas haberleriyle birlikte James Bond serisinin akıbeti de merak konusu oldu. Serinin yeni filmi ‘No Time to Die’ için beklentiler bu yıl çıkmasıydı ancak pandemi nedeniyle vizyon tarihinde iki kez erteleme yapıldı. Son olarak ise filmin 2 Nisan 2021‘de vizyona gireceği açıklanmıştı. Metro Goldwyn Mayer’in iflas etmesinin bu durumu etkileyip etkilemeyeceği de merak konusu oldu.

Yapımlarında kullandığı meşhur ‘intro’ kısmıyla da bilinen şirkete, Netflix ile Apple‘ın talip olduğu yönünde iddialar var.