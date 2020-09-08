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Dev işbirliği

Petrol Ofisi ile Chevron Brands International LLC arasında, madeni yağ alanında lisans, üretim, dağıtım ve pazarlamayı kapsayan uzun süreli anlaşma imzalandı.

İş Dünyası 08.09.2020, 09:48 08.09.2020, 11:19
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Dev işbirliği

Petrol Ofisi ile Chevron Brands International LLC arasında, madeni yağ alanında lisans, üretim, dağıtım ve pazarlamayı kapsayan uzun süreli anlaşma imzalandı. Bütüncül anlaşma ile ABD merkezli Chevron, Türkiye’deki madeni yağ alanındaki faaliyetlerini Petrol Ofisi’ne emanet etti.

Ortak teknoloji ve hazırlık çalışmalarının başladığı işbirliği kapsamında Petrol Ofisi, Chevron’un otomotiv ve endüstriyel yağlarının Texaco markası altında dağıtım ve satışına başlıyor. Hazırlıkların tamamlanması ile birlikte Texaco markalı madeni yağ ürünlerinin Petrol Ofisi tarafından Türkiye’de üretimine, 2021 yılı içinde başlanması planlanıyor.

Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper, anlaşmanın aynı zamanda Chevron’un Türkiye ve Petrol Ofisi’ne duyduğu güveni simgelediğine dikkat çekti.

Chevron Madeni Yağlar Başkanı Colleen Cervantes, Petrol Ofisi ile 70 yıl önce kurulan işbirliğinde yeni bir dönemin başlangıcından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye akaryakıt ve madeni yağlar sektörlerinin lideri Petrol Ofisi ile dünyanın önde gelen petrol ve madeni yağ şirketlerinden biri olan Chevron arasındaki anlaşma, uzun vadeli bir stratejik ortaklığı kapsıyor. Bu işbirliği, Chevron’un madeni yağ ürünlerinin, Texaco markası altında lisans, üretim, dağıtım ve pazarlamasını içeren bütüncül bir kapsama sahip.

Bu işbirliği çerçevesinde Petrol Ofisi ve Chevron arasında ortak teknoloji ve üretime hazırlık çalışmaları başlatıldı. Eş zamanlı olarak Petrol Ofisi tüm Türkiye’de yaygın 16 bin satış noktası ile, Chevron’un Texaco markası altında binek araç, ağır vasıta yağları ve endüstriyel ürünlerinin dağıtım ve satışına da başlıyor. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından Chevron madeni yağ ürünlerinin Türkiye’de üretimine ise 2021 yılı içinde başlanması planlanıyor. Üretilen tüm ürünlerin dağıtım ve pazarlaması, yine Petrol Ofisi tarafından Texaco markası altında gerçekleştirilecek.

Chevron ve Petrol Ofisi arasında imzalanan bu anlaşma, aslında iki marka arasındaki ilk işbirliği değil. Petrol Ofisi, 2014 yılından bu yana Chevron’un denizcilik yağlarının Türkiye’de dağıtım ve pazarlamasını yürütüyordu. Bu başarılı işbirliğinden duyulan karşılıklı güven ve memnuniyet, Petrol Ofisi ve Chevron arasındaki uzun vadeli dev anlaşmanın hayata geçmesini sağlayan temel unsurlardan biri oldu.

“İşbirliği, Chevron’un Petrol Ofisi ve Türkiye’ye duyduğu güvenin de göstergesi”
Petrol Ofisi’nin kaliteli ürün ve hizmet hedefi ile müşteri odaklı yaklaşımına dikkat çeken Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper, “Bu yaklaşımla lideri olduğumuz madeni yağlar sektöründe de Türkiye’de yaygın 16.000 satış noktamızla, Petrol Ofisi Teknoloji Merkezi – POTEM’de geliştirdiğimiz ve Derince’deki fabrikamızda ürettiğimiz 400’ü aşkın zengin ürün çeşitliliği ile Türkiye’nin bu alandaki ihtiyaçlarına ideal çözümler sunuyoruz. Sunduğumuz bu ideal çözümleri, şimdi Chevron ürünleri ile daha da zenginleştiriyoruz. Chevron ile uzun vadeli ve geniş kapsamlı işbirliğimiz, bir anlamda Petrol Ofisi’nin madeni yağ alanındaki üretim, dağıtım ve pazarlama başarısının da güzel bir göstergesi. Chevron’un bu imzası, aynı zamanda Türkiye’ye ve ülkemiz potansiyeline duyduğu güveni, inancı da ortaya koyuyor” açıklamasında bulundu.

“Anlaşmamız işbirliğimizde yeni bir dönemin başlangıcını simgeliyor”
Bu anlaşmayla ilgili olarak Chevron Madeni Yağlar Başkanı Colleen Cervantes şunları söyledi: “Chevron ve Petrol Ofisi’nin ilk işbirliği 70 yıl öncesine dayanıyor. Bu anlaşma ise yeni ve önemli bir dönemin başlangıcını simgeliyor. Petrol Ofisi, Türkiye’de akaryakıt ile madeni yağlar sektöründe lider oyuncu. Petrol Ofisi ile Chevron arasındaki güçlü sinerji, bu yeni marka yayılımı fırsatını geliştirerek devam ettirecektir.”

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