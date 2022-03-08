DETUR GLOBAL’DE ÜST DÜZEY ATAMALAR

Avrupa’nın önde gelen tur operatörlerinden Detur Global bu yıl 500 bin kişiyi seyahate çıkarmak için düğmeye bastı. Kuzey Avrupa satışlarında yüksek hacim yakalayan ve şimdiden 2023 yılı satış ve pazarlama stratejilerini uygulamaya geçiren Detur Global, Türkiye’deki insan kaynağını da büyütmeyi sürdürüyor. Marka bünyesinde terfi eden ve yeni katılan yöneticilerle Detur Global gücüne güç kattı.

Detur Global’in müşteri ilişkileri, denetim ve kalite uygulamalarını yöneten Selma Deniz Akın, yeni görev tanımı doğrultusunda Kalite ve Servis Direktörü olarak terfi etti. Finlandiya’nın Jyväskylä şehrinde otel yöneticiliği yüksek eğitimi alan Selma Deniz Akın, 1999 yılından bu yana turizmin, otelcilik, havacılık, rehberlik, seyahat acentacılığı kulvarlarında tecrübe kazandı. Başta İskandinavya pazarı olmak üzere farklı ülkelerde kalite ve müşteri hizmetleri odaklı görevler üstlenen Akın, 2020 yılında Detur Global’e katıldı. Selma Deniz Akın, İngilizce, Fince ve İsveççe biliyor.

Emrah Tolga Fırat, Detur Global Bölge Müdürü-Türkiye

Detur Global’de terfi eden bir diğer isim ise Emrah Tolga Fırat oldu. Turizm sektörünün deneyimli ismi Emrah Tolga Fırat, Detur Global’in Bölge Müdürü-Türkiye olarak yeni görevine devam edecek. 20 yılı aşkın süredir turizm sektöründe yöneticilik yapan Fırat, Hacettepe Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı mezunu. 2011 yılından itibaren Detur Group bünyesinde Norveç Operasyon ve Ürün Müdürü olarak kariyerine devam eden Emrah Tolga Fırat sonraki yıllarda Destinasyon ve Kontrat Müdürü olarak Antalya, Alanya, Side ve Tunus destinasyonlarında tecrübe kazandı. Fırat, iyi derecede İngilizce ve Fransızca biliyor.

Hüseyin Onat Cihanoğlu, Detur Global Side-Alanya Bölge Müdürü

Marka bünyesine yeni katılan isimlerden Hüseyin Onat Cihanoğlu da Detur Global’in Side-Alanya Bölge Müdürü oldu. Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik MYO’dan mezun olduktan sonra bir süre konaklama sektöründe çalışan Cihanoğlu, 2002-2009 yılları arasında İskandinavya pazarında üst düzey yöneticilik yaptı. Geçtiğimiz yıllarda Almanya ve Doğu Avrupa pazarlarında faaliyet gösteren acentalarda Bölge Müdürü, Kontrat Müdürü gibi çeşitli görevler üstlenen Hüseyin Onat Cihanoğlu, özellikle Side-Alanya bölgesinde aktif olarak çalıştı. İngilizce ve Fransızca bilen Cihanoğlu, aynı zamanda Skal Antalya Üyesi, ALTAV Alanya Yönetim Kurulu Üyesi olarak sivil toplum faaliyetlerinde bulunuyor.