DESMUD Başkanı Zeki Demirtaşoğlu: "Devletimizden beklediğimiz desteği göremiyoruz"

“Değirmen ve Sektör Makinaları Üreticileri Derneği” Başkanı Sayın Zeki Demirtaşoğlu sözlerine sektörün tarihçesi ile devam etti. Sektörle ilişkili üretilen makineler ve hangi sektörlere ait olduğuna dair bilgiler veren Sayın Zeki Demirtaşoğlu yurtiçi ve yurtdışı pazar payları hakkında bilgiler verdi. Sektörde Endüstri 4.0’ın önemine dikkat çeken Demirtaşoğlu, akıllı fabrikalarda katma değeri yüksek akıllı ürünler üretmenin günümüz endüstrisinde ne kadar önemli olduğunun altını çizdi.

Sektörümüzün ihracatçı konumunda Çin’den daha önde olmasına karşın, bürokratik anlamda yeterli desteği görüyor musunuz sorusuna ilişkin olarak ise; Çin’in dünyanın en büyük ekonomisi olmasına ve hammaddeye çok daha kolay erişim sağlamasına rağmen sektörde Çin’i geçtiğimizin ve dünya lideri olduğumuzun altını çizerek, mevcut birinciliğimizi sürdürmek ve 2023 ihracat hedeflerine ilişkin yol haritası belirlemek için devletimizin “yerli ve milli” üretim politikalarına paralel olarak Çin’den gelen değirmen malzemelerine ilişkin ek gümrük vergilerinin uygulanmasının “yerli ve milli” üreticiyi koruması adına önemli bir adım olacağını vurguladı.

Konuya ilişkin Dünya’dan gümrük vergilerine ilişkin örnekler veren Sayın Başkanımız bu konuda sektörümüzün şartsız devlet desteğine ihtiyaç hâsıl olduğunu fakat bürokratik anlamda bu destekleri göremediklerini ekledi. Sektörümüze ait Uluslararası fuar, sempozyum ve organizasyonlarla ilgili devlet büyüklerimizin katılımının öneminin altını çizen Genel Başkanımız bu konuda bürokrasimize çağrıda bulundu.

Hammadde konusuna da değinen Sayın Zeki Demirtaşoğlu, ihracattan ülkemize giren dövizin daha fazlasının katma değerli ürün üreterek yurda girebileceğini, bunun da sektör üreticilerine yeterli hammadde sağlanmasıyla mümkün olabileceğini söyledi. Öncelikli sektör imalatçılarının hammadde ihtiyacının karşılanıp, kalan kısmının ise ihracata ayrılmasının sektör adına daha sürdürülebilir bir model olduğuna dikkat çekti.

Sektörün ihracat hedeflerine ilişkin; hammadde ihtiyaçlarının belirtilen yöntem ile karşılanması durumunda 2.2 Milyon Dolar olan ihracat rakamlarının 2023 yılında 3 Milyon dolara kadar bir artış olacağını söyledi. Değirmencilik sektörünün eğitime ilişkin katkılarından da bahseden Sayın Genel Başkanımız Meslek Liseleri altında pilot illerde açılan bölümlerle ilgili bilgi verdi. Şuan ki Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer’in katkılarıyla bir protokol yapıldığını ve 3 şehirde bölümlerimizin açıldığını ve öğrencilerin yetiştirildiğini, öğrencilerin bu bölümü tercih etmesi halinde ise burs ve iş garantisi verildiğini söyledi, ayrıca YÖK ile değirmen teknolojileri bölümünün görüşmelerinden bahseden Başkanımız, görüşmelerin devam ettiğini ekledi.

DESMUD’ün sektörel eğitim, istihdam ve kalifiye eleman vizyonuna da değinen Sayın Zeki Demirtaşoğlu, hali hazırda bu ihtiyacın gıda ve ziraat mühendisliği bölümleriyle giderilmeye çalışıldığını, değirmenciliğin kendi içerisinde bir bilim dalı olduğunun altını çizdi.

Ülkemizde değirmencilik noktasında bir okul bulunmadığını söyleyen Genel Başkanımız vizyoner hedeflerimiz doğrultusunda “Mükemmeliyetçilik Merkezi” adı altında sektörel eğitim verilecek bir prototip kampus/ fabrika kurmak istediklerini ve farklı seviyelerde yabancı/uluslararası öğrenciler de dahil değirmencilik, hammadde ve sektörel üretime ilişkin kurslar vermek istediklerini söyledi.

Başkanımız Zeki Demirtaşoğlu; bu projenin gerçekleşmesi halinde ise Amerika ve Almanya’dan sonra dünyada bu alanda üçüncü sırada olacağız dedi. Konuya ilişkin bir arazi tahsisinin yanı sıra uluslararası proje destek fonlarıyla ve kendi bütçemizden böyle bir değere sahip olmamız durumunda uluslararası bir prestij merkezi oluruz ve ülkemizin her noktasında birçok kuruma faydalı olabilecek bir projeye imza atarız diyerek sözlerine son verdi.