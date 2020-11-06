DesignFloor, Vogue koleksiyonunu tanıttı

DesignFloor Hi-Tech Laminat Parkeler, klasik parkelerden farklı şekilde hem görünüm hem de dokusuyla gerçek ağaçlardan oluşan lamine parkelerle tamamen eşleşen bir görünümle öne çıkıyor. DesignFloor Hi-Tech Laminat Parkeler’in yüzeyindeki damarlarla oluşturulan girintiler ve doğal parlama efektleri sayesinde zemin, dokunulduğunda veya ayak basıldığında ağaç hissini veriyor. DesignFloor’un Hi-Tech Laminat Parke sınıfındaki Vogue Koleksiyonu, 9 farklı renk seçeneğiyle her mekanı zamansız bir modaya uyarlıyor.

DesignFloor Vogue: Tekniğin, tasarımın ve çevre bilincinin odağı

DesignFloor Vogue Koleksiyonu yüzeydeki nemin parkeye nüfuz etmesini engelleyen tabakası, kullanışlı kilit sistemi, kolaj montaj, kolay bakım, kolay tadilat gibi nitelikleriyle klasik parke çözümlerinin önüne geçiyor. 12 mm kalınlığıyla hem ses yalıtımı hem de ısı optimizasyonu sağlayan koleksiyon, yerden ısıtma sistemiyle ısıtılan mekanlarda ısıyı muhafaza ederek doğalgaz tasarrufuna olanak veriyor. Radyatör sistemi ile ısınan mekanlarda da havadaki ısıya adapte olarak sıcaklığı sabit tutan Vogue Koleksiyonu, darbe sesi emilimi özelliğinde olup optimum ses akustiği elde edilmesinde öncü oluyor. Tüm DesignFloor ürünleri gibi CE ve PEFC sertifikalarına sahip olan Vogue, doğa dostu donanımıyla kişisel karbon ayak izini minimumda tutarken A+ düşük emisyon özelliğiyle hava kalitesini arttırıyor.

AC6 aşınma tabakası, 33. sınıf dayanım ve 35 yıl ürün garantisiyle sunulan DesignFloor Vogue koleksiyonu, konutların yanı sıra ofis ve mağaza gibi ayak trafiğinin yoğun olduğu mekanlar da elverişli bir parke alternatifi olarak sunuluyor. DesignFloor’un tüm zemin çözümlerine https://designfloor.com.tr/ adresinden ulaşılabiliyor.