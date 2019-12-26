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desiBel Ajans TOGG'nun iletişim ajansı oldu

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), kurumsal iletişim ajansı olarak desiBel Ajans’ı seçti.

desiBel Ajans TOGG'nun iletişim ajansı oldu

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), kurumsal iletişim ajansı olarak desiBel Ajans’ı seçti.

26 Aralık 2019 Perşembe 16:40
1238 Okunma
desiBel Ajans TOGG'nun iletişim ajansı oldu

desiBel Ajans, perakende, otomotiv, telekomünikasyon ve tüketici elektroniği gibi farklı alanlarda deneyimleri olan Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell, Zorlu Grubu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliği ile kurulan TOGG’un tüm kurumsal iletişim ve sosyal medya yönetimini üstlendi.

desiBel Ajans halen; Atasay, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Çimsa, Gaggenau, GarantiBBVA, Huawei, Koton, Kredi Kayıt Bürosu, Mondelez International, Orvital, British American Tobacco, Profilo, Puma, Republica, Riot Games, Sabancı Holding, Sabancı Vakfı, Sanofi, Siemens, Tarım ve Orman Bakanlığı, Teknosa, Tepe Savunma, Tetra Pak, Tiryaki, Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği, Visa, Yotel’in iletişim ajansı olarak faaliyet gösteriyor.

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