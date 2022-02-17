DESİAD ödülleri sahiplerini buldu

1994 yılından bu yana sermaye piyasaları alanında bireysel ve kurumsal yatırımcılara hizmet veren İnfo Yatırım ana sponsorluğunda Denizli Sanayici ve İşadamları Derneği (DESİAD)’ın Anadolu 500’de dereceye giren firmalar için düzenlediği “Yereldeki Yüzümüz” ödül töreninde 23 firma ödül aldı.

Denizli Merkez Efendi Kültür Derneği’nde gerçekleşen ödül töreninin açılış konuşmalarını DESİAD Başkanı İbrahim Şenel ve Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp yaparken deneyimli gazeteci Cem Seymen de ”Yeni Ekonomi Dinamikleri ve Sürdürülebilirlik” konulu bir konuşma gerçekleştirdi.

Ödül alan firmalar