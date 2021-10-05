Demirören zor durumda! Faiz hariç bankalara 2 milyar dolar borcu var...

Ziraat Bankası'ndan çektiği krediyle medya sektörüne giriş yapan ve daha sonra bu borcu ödeyip ödememesi üzerinden ilerleyen tartışmalarla gündemden düşmeyen Demirören Holding, kredi yapılandırmalarıyla yine gündemde.

Konu hakkında bilgi sahibi bankacılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre; yapılandırma görüşmeleri, medya satın alması sırasında Ziraat Bankası'ndan kullandırılan 800 milyon dolarlık kredi ile enerji ve şans oyunları sektörleri için grubun kullandığı 1.2 milyar dolarlık krediden oluşuyor. Demirören Holding'in kredilere ilişkin bankalarla yürüttüğü yapılandırma tutarının faiz hariç 2 milyar dolara çıktığı belirtiliyor.

Reuters'ta geçen haftalarda Demirören Grubu'nun 1.4 milyar dolara kadar borç yapılandırması için bankalarla görüştüğü haberi yer almıştı.

'GELİR YARATMAKTA ZORLANIYORLAR'

Konuya yakın üç bankacılık kaynağı, Demirören Holding'in gelir yaratmakta zorlandığını belirterek, 800 milyon dolar borç için Ziraat Bankası ile yapılandırma görüşmelerinin yürütüldüğünü, enerji ve şans oyunları için bankalardan kullanılan 1.2 milyar dolar borç için de kamu bankaları ağırlıklı olmak üzere 8-9 banka ile yapılandırma görüşmelerinin devam ettiğini ifade etti.

Ziraat Bankası ve Demirören Grubu konu ile ilgili bir yorum yapmadı.

'GÖRÜŞMELER ZORLU GEÇECEK'

Bir bankacılık kaynağı, grubun gelir yaratamaması nedeniyle yapılandırma görüşmelerinin zorlu geçeceğini belirterek, "Şu anda yapılandırma görüşmelerinde çeşitli opsiyonlar üzerinde duruluyor. Vadelerin uzatılması, balon ödeme eklenmesi, 'hair cut" olup olmayacağı, borcun TL'ye dönmesi gibi opsiyonlar üzerinde çalışılıyor. Ancak netlik kazanan bir durum şu anda yok" dedi.

'BAZI VARLIKLARDA SATIŞ OPSİYONU'

Bir diğer kaynak ise balon ödeme eklenmesi durumunda, grubun gelir yaratamadığı da göz önüne alındığında bazı varlıklarında satış opsiyonunun gündeme gelebileceğinin altını çizdi.

Medya, gayrimenkul, şans oyunları, turizm gibi alanlarda faaliyet gösteren Demirören Holding enerji sektöründe faaliyet gösteren Güzel Enerji (Total Oil Türkiye) ve M Oil'i 2020 yılında OYAK'a satmıştı.