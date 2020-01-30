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Demet Russ, Janssen Türkiye'nin yeni genel müdürü oldu

Demet Russ, Janssen Türkiye Genel Müdürü olarak atandı. Demet Russ, yeni görevinin yanı sıra EMEA Gelişen Pazarlar Operasyon Komitesi (EMOC) üyesi de olacak.

Demet Russ, Janssen Türkiye'nin yeni genel müdürü oldu

Demet Russ, Janssen Türkiye Genel Müdürü olarak atandı. Demet Russ, yeni görevinin yanı sıra EMEA Gelişen Pazarlar Operasyon Komitesi (EMOC) üyesi de olacak.

30 Ocak 2020 Perşembe 15:17
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Demet Russ, Janssen Türkiye'nin yeni genel müdürü oldu

Demet Russ, Janssen organizasyonuna 2005 yılında katıldı. Janssen Almanya’da Finansal Kontrolör olarak Janssen kariyerine başlayan Russ, daha sonra sırasıyla Janssen EMEA Bölgesel Finansal Kontrolörü, Janssen Fransa Finans Direktörü, Janssen Global Ar&Ge Operasyonları Finans Direktörü görevlerini aldı. Demet Russ, son olarak Janssen EMEA Finans Başkan Yardımcısı pozisyonunda bölgenin büyüme stratejisi kapsamında finansal performansın arttırılmasından, risk ve fırsatların yönetilmesinden sorumlu oldu. Janssen EMEA Finans ekibinin global üç aşamalı yönetim modeline geçişi sürecinde Janssen EMEA stratejisinin uygulanmasına liderlik etti. Russ, kariyeri boyunca sonuç odaklı çalışmayı ve yetenek gelişimini tutkuyla savunmuştur. Devamlı öğrenmeye ve yeniliğe açık olmak, dahil edicilik, iş birliği kurmak ve sorumluluk sahibi olmak her zaman kişisel yaklaşımının odak noktaları olmuştur. Russ, tüm çalışanların kendilerini geliştirerek potansiyellerini gösterebilecekleri bir çalışma ortamı yaratmak için çalışmıştır.

Demet Russ, Janssen’e katılmadan önce Novartis Generics Global Strateji & İş Geliştirme takımında yer aldı. 1998 yılında McKinsey & Co.'da kariyerine başlayan Russ, finans, perakende, yüksek teknoloji ve sağlık sektöründeki müşteriler için strateji, pazarlama, süreç optimizasyonu ve birleşme sonrası yönetim projelerinde çalıştı.

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamlayan Russ, Almanya Mannheim Üniversitesi’nden işletme alanında diploma derecesine ve Fransa INSEAD Üniversitesi’nden

işletme yüksek lisans derecesine sahiptir.

Son Güncelleme: 30.01.2020 15:21
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