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Demet İkiler, En Güçlü 50 Kadın CEO listesinde zirvede

Her sene Ekonomist dergisinin öncülüğünde hazırlanan “Türkiye’nin En Güçlü 50 Kadın CEO’su” listesinde bu sene ilk sırayı WPP’nin Türkiye Ülke Başkanı ve GroupM EMEA CEO'su Demet İkiler aldı. İkiler, son 5 yıldır ilk 10 içinde yer aldığı listede bu sene, Mart 2020 yılında EMEA CEO’su olması ile birlikte 1. sıraya yükseldi.

İş Dünyası 09.03.2021, 15:21
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Demet İkiler, En Güçlü 50 Kadın CEO listesinde zirvede

GroupM EMEA’nın CEO’luğu göreviyle birlikte, bünyesinde 25 ajansı barındıran WPP Türkiye’nin Ülke Başkanlığı’nı da aynı anda yürüten Demet İkiler, toplamda yaklaşık 17 bin kişilik büyük bir ekibe liderlik ediyor. İkiler, 2020 GroupM EMEA ve WPP Türkiye toplamında, 160,7 milyar TL’lik bir ciroyu  yönetiyor. 

İş yönetimi sorumlulukları dışında sivil toplumda da önemli görevler üstlenen İkiler, Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Global Compact Türkiye’de Kapsayıcılık ve Çeşitlilik çalışma grubuna liderlik ediyor. İkiler, “İş Dünyası Kapsayıcılık ve Çeşitlilik  Rehberi” kitabının yayınlanmasına, bölgesel düzeyde kurumsal sorumluluk ve sürdürülebilirlik konularının tartışılmasına liderlik ediyor.

Demet İkiler “En Güçlü Kadın CEO” seçilmesiyle ilgili, şunları söyledi: “Benim için güçlü olmak gücü doğru yolda etki ve değişim yaratmak için kullanabiliyorsam değerli. 20 yılı aşkın bir süredir bu yolculukta engelleri aşıp , birlikte  ve üstüne koyarak ilerledik. Sorumluluğum büyük. Bu gücü en doğrusu için kullanmak , tüm kadınların ve eksik temsil edilen grupların önünü açmak, gelişimin ve değişimin öncüsü destekçisi olmak ve bu yolda yorulmadan ilerlemek genç kadınlara yol göstermek, ilham vermek için elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Bu çok özel takdirin mutluluğunu çalışma arkadaşlarım Arzu Ünal, Pınar Ercan Tursun ve bu yolculukta çok kez yollarının kesiştiği isimlerle paylaşmak ayrıca çok özel. Hizmet verdiğimiz Türkiye ve Dünya’nın önde gelen markaları, çalışma arkadaşlarım ve tüm iş ortaklarımız bu başarının içerisinde en önemli role sahipler, hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum.”

Birbirinden başarılı kadınların omuzlarında yükselen şirket WPP & GroupM

Listedeki birinciliğini, WPP ve GroupM’de birlikte çalıştığı tüm kadınlara ithaf ettiğini söyleyen İkiler, “ WPP ve GroupM, birbirinden başarılı kadınların omuzlarında yükselen bir grup ve içinde yer almaktan gurur duyduğum büyük bir aile” dedi. İkiler, sözlerini şu şekilde sürdürdü: ”İçinde bulunduğum sektör hem tüketici odaklı hem de teknoloji ve yaratıcılık ile beslendiği için sürekli bir dönüşüm içerisinde. Dolayısıyla yöneticilik anlayışım da bu sektörün dinamikleri ve ihtiyaçları ile uyuşan bir şekilde dinamik ve dönüşüm odaklı. 2020 yılında Türkiye ve sorumlu olduğum EMEA bölgesinde çeşitlilik ve kapsayıcılık alanlarında, taahhütlerimiz doğrultusunda önemli eylemler hayata geçirdik. Çalışma ortamlarımızda çeşitliliği ve kapsayıcılığı tesis etmekte kararlıyız. Bu  kararlılık, benimle ve yönetim ekibimizle başlıyor, tüm çalışanlarımız için değer, anlayış ve saygılı davranış hakkını temel ilke olarak benimsiyoruz.”

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