Deloitte Türkiye’de Üç Yeni Ortak

Denetim, vergi ve danışmanlık alanlarında hizmet veren Deloitte, bünyesinde görev alan üç tecrübeli direktörünü ‘Ortak’ olarak atadı. Yeni atamalar doğrultusunda, Özlem Ulaş Finansal Danışmanlık Hizmetleri, Ömer Yüksel Denetim Hizmetleri ve Erdem İlhan Danışmanlık Hizmetleri bünyesinde yeni dönemde “şirket ortağı” olarak görev alacak.

Özlem Ulaş (Finansal Danışmanlık Hizmetleri Ortağı)

Deloitte Türkiye’ye 2007 yılında katılan Özlem Ulaş, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü’nden lisans ve Boğaziçi Üniversitesi’nden Executive MBA derecelerine sahiptir. 20 yıllık profesyonel kariyerinde başta üretim, tüketici ürünleri, perakende, enerji ve teknoloji olmak üzere farklı endüstrilerde faaliyet gösteren birçok yerli ve çok uluslu şirketin ortaklık, birleşme, hisse satışı ve satın alma projelerinde danışmanlık sunmuştur. Aynı zamanda yine farklı sektörlerde, yerli ve çok uluslu şirketlere suistimal önleme ve inceleme hizmetleri sunmaktadır. Ulaş, Serbest Mali Müşavir (SMMM) ve Sermaye Piyasası Kurulu İleri Düzey Sermaye Piyasası Faaliyetleri Lisansına sahiptir.

Ömer Yüksel (Denetim Hizmetleri Ortağı)

2005 yılından beri Deloitte Türkiye denetim bölümünde görev yapan Ömer Yüksel, üretim, inşaat, hızlı tüketim, enerji, turizm ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren birçok yerel ve uluslararası kuruluşun denetim, tahvil ihracı ve halka arz çalışmalarında görev almıştır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümü’nden mezun olan Yüksel, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları, ABD’de Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun yapılan, Amerika ve Avrupa kökenli çok uluslu şirketler ve yerli büyük sanayi gruplarına verilen denetim çalışmalarında tecrübeye sahiptir.

Erdem İlhan (Danışmanlık Hizmetleri Ortağı)

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Erdem İlhan, Türkiye’de ve yurtdışında teknoloji odaklı şirketlerde görev aldıktan sonra Deloitte Türkiye’ye 2017 yılında katılmıştır. İlhan, Deloitte Digital hizmetleri bünyesinde teknoloji odaklı çalışmalara liderlik etmektedir. Uzmanlık alanları arasında teknoloji stratejisi, yazılım geliştirme, çevik ürün geliştirme ve DevOps pratikleri yanı sıra cloud-native teknoloji mimari tasarımı bulunmakta olup, e-ticaret ve dijital deneyim teknoloji çözümleri ayrıca odak alanları arasındadır.