Dekoratif zemin kaplamaları zemin kavramını farklı bir boyuta taşıyor

en çok kullanılan ve yapıya girişte ilk önce fark edilen zeminlerin, kullanım alanına göre, aşınma dayanımı, tasarım ve renk gibi birçok ihtiyacı bulunuyor. Yapı kimyasalları ve endüstriyel yapıştırıcılar sektöründe dünya lideri Sika’nın konutlardan sanayi tesislerine kadar geliştirdiği dekoratif zemin kaplama çözümleri, her yapının gereksinimlerine yanıt veriyor.

Yapıştırma, sızdırmazlık, sönümleme, takviye ve koruyucu sistem çözümlerinin uzmanı Sika’nın yapı ve inşaat sektörü için geliştirdiği dekoratif zemin kaplama çözümleri, zemin kavramını farklı bir noktaya taşıyor. Estetik ve yaratıcı tasarımlara imkan tanıyan, düz ve eksiz, Sika Comfortfloor® Marble FX, Sika® EmotionFloor ve Sikafloor®-434 DecoCem, konutlardan üretim tesisi ve kamu yapılarına kadar hijyenden ses izolasyonuna kadar birçok kriterde üstün bir performans sergiliyor.

Yeşil bina programlarının gerekliliklerini karşılıyor

Farklı zeminlerin ihtiyacına özel estetik, üstün bir dayanıklılık ve düşük bakım maliyeti sunan çözümler, sınırsız renk seçeneği ve tasarıma imkan vermesinin yanı sıra kolay uygulanabilirliğiyle de uygulama maliyetlerini düşüyor. LEED, BREEAM, HQE ve DGNB gibi yeşil bina belgelendirme programlarının gerekliliklerine de uygun olan dekoratif zemin kaplama çözümleri, alanın büyüklüğüne göre birkaç gün gibi kısa sürelerde uygulanabiliyor. Hızlı kürlenebilen ve kuruyan çözümler, işletme ya da tesisin kısa sürede açılmasına da fırsat veriyor.

Mermer etkisi kesintisiz ön plana çıkıyor

Doğal taş görüntüsü ile göze hitap eden Sika Comfortfloor® Marble FX, yüksek aşınma dayanımı ve düşük bakım maliyetleri ile inşaat profesyonellerinin hayatını kolaylaştırıyor. Sika Comfortfloor® dekoratif zemin kaplamaları ailesinin yeni üyesi kaplama, mermer etkisinin kesintisiz bir şekilde öne çıkarılmak istenildiği ihtişamlı yaşam alanlarında yumuşak ve mat yüzeyli bir zemin oluşturuyor. 2,5 ila 3,0 mm arası kalınlıklarda uygulanabilen yüzey, doğal taşın bina üzerinde yaratacağı yükü de azaltıyor. Çevreye duyarlı, kokusuz, kaydırmaz özelliğiyle de iş sağlığı ve güvenliğini artıran kaplama, sağlık kurumlarından okullara, laboratuvarlardan mağazalara kadar geniş bir kullanım alanı sunuyor.

Esnekliği, mukavemeti ve aşınma direncini artırıyor

uygulaması olarak bilinen Sika® EmotionFloor, 41 farklı renk seçeneğiyle pürüzsüz ve büyüleyici zeminlere imkan tanıyor. Sistem bileşenleri SikaDecor®-801 Nature ile zeminde elde edilen görünümün, SikaDecor®-803 Nature ile yüzeyin izin verdiği ölçüde duvarlara da taşınmasına fırsat vererek, zemin ve duvarda tasarım bütünlüğü sağlıyor. Sika® EmotionFloor sistem bileşenlerinden zeminde kullanılan SikaDecor®-801 Nature, estetik bir görünümle yetinmekle kalmayıp aynı anda esnekliği, mukavemeti ve aşınma direncini de artırıyor.

Zeminlerde estetik bir görünüm yaratılmasını kolaylaştırıyor

ve dekoratif uygulamalar için kendiliğinden yayılan tesviye harcı Sikafloor®-434 DecoCem, ticari alanlardan konutlara ve yaya trafiğinin yoğun olduğu zeminlere kadar birçok alanda kullanılıyor. Elle veya pompayla uygulanabilen çözüm, zeminlerde estetik bir görünüm yaratılmasını kolaylaştırıyor. Hızlı kuruma ve kürlenme sunan zemin, 24 saat gibi kısa bir sürede hazırlanan zeminde yürümeyi mümkün kılıyor. Yüzey sertliği ile üstün bir aşınma dayanımı sunan yüzey, tek katta 4 ila 15 mm’lik bir kaplama kalınlığı sağlıyor.