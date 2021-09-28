Dekorasyona yön veren Türk doğal taşları İtalya’da sahne alacak

Türk doğal taş sektörünün en önemli gündem maddelerinden biri olan markalaşma çalışmaları için faaliyetlerini sürdüren İMİB, Marmomac International Trade Fair for Stone Design and Technology 2021 Fuarı’na katılacak. 29 Eylül-2 Ekim 2021 tarihleri arasında İtalya’da düzenlenecek olup sektörün en prestijli fuarlarından biri olan Marmomac’ın Milli Katılım organizasyonu bu yıl 11’inci kez İMİB tarafından gerçekleştirilecek. Fuara 23 milli ve 64 bireysel katılımcı olmak üzere toplam 87 Türk firması katılım sağlayacak. İMİB, fuar boyunca Türk doğal taşının prestijini artırmak için yoğun temaslarda bulunacak.

Türk doğal taş sektörünün ihracatını ve markalaşma algısını artırmak için yurt dışı faaliyetlerine yoğun şekilde devam eden İstanbul Maden İhracatçılar Birliği (İMİB), 29 Eylül-2 Ekim 2021 tarihleri arasında İtalya’nın Verona kentinde kapılarını açacak olan Marmomac International Trade Fair for Stone Design and Technology 2021 Fuarı’nda boy gösterecek. Doğal taş sektörünün en prestijli organizasyonlarından biri olarak nitelendirilen Marmomac’ın Milli Katılım organizasyonu ise 11’inci kez İMİB tarafından düzenlenecek. Türkiye Pavilyonu için toplam 852 metrekarelik alanın tahsis edildiği fuarda 23 milli katılımcı ve 64 Türk bireysel katılımcı ziyaretçilerini ağırlayacak.