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DEİK ve SEVE Yunanistan İhracatçılar Birliği arasında iyi niyet anlaşması

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Yunanistan İş Konseyi ve SEVE Yunanistan İhracatçılar Birliği tarafından Selanik’de düzenlenen Türkiye- Yunanistan Yuvarlak Masa Toplantısı, Türk ve Yunan iş dünyasını bir araya getirdi. Toplantıda DEİK/Türkiye-Yunanistan İş Konseyi ve SEVE Yunanistan İhracatçılar Birliği arasında İyi Niyet Anlaşması (MoU) imzalandı.

DEİK ve SEVE Yunanistan İhracatçılar Birliği arasında iyi niyet anlaşması

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Yunanistan İş Konseyi ve SEVE Yunanistan İhracatçılar Birliği tarafından Selanik’de düzenlenen Türkiye- Yunanistan Yuvarlak Masa Toplantısı, Türk ve Yunan iş dünyasını bir araya getirdi. Toplantıda DEİK/Türkiye-Yunanistan İş Konseyi ve SEVE Yunanistan İhracatçılar Birliği arasında İyi Niyet Anlaşması (MoU) imzalandı.

04 Mart 2020 Çarşamba 15:52
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DEİK ve SEVE Yunanistan İhracatçılar Birliği arasında iyi niyet anlaşması

SEVE ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye- Yunanistan Yuvarlak Masa Toplantısı, Yunanistan İçişleri Bakanlığı Makedonya Trakya Bakan Yardımcısı Theodor Karaoglou, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Başdanışmanı Alexandros Alexiadis, T.C. Selanik Başkonsolosu Efe Ceylan, DEİK/Türkiye-Yunanistan İş Konseyi Başkanı Levent Sadık Ahmet, SEVE Başkanı Georgios Konstantopoulos’un yanı sıra Yunanistan ve Türkiye’nin önde gelen iş insanlarının katılımlarıyla 4 Mart 2020 tarihinde Selanik’de gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Yunanistan İçişleri Bakanlığı Makedonya Trakya Bakan Yardımcısı Theodor Karaoglou, toplantının günümüzde yaşanan problemler ışığında ertelenmemiş olmasını çok olumlu ve umut verici bulduğunu belirtti. Ticaretin, bütün yolları açtığını vurgulayan Karaoglou, “Bu doğrultuda ne yapılması gerekiyorsa yapılmalı” dedi ve Türk-Yunan özel sektörü yakınlaşmasının mutlaka devam etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Başdanışmanı Alexandros Alexiadis ise, 7 ay önce göreve gelmiş olan Yunanistan Hükümeti’nin ekonomi ve ticarette dışa açılıma verdiği öneme değindi. Yunan firmalarının gelişmesi ve rekabetçi hale gelmesinin, ülkeye yatırımcıları davet etmek açısından önem taşıdığını ve bu durumun Türkiye için de aynı olduğunu söyleyen Alexiadis, iki ülke iş dünyasının yakınlaşmasının doğru bir yaklaşım olduğunu belirterek, SEVE’e ve DEİK’e başarılar diledi.

T.C. Selanik Başkonsolosu Efe Ceylan yaptığı konuşmada, Türk ve Yunan ekonomilerinin bir rekabet içinde bulunduğunu aynı zamanda da birbirini tamamladığını belirtti. İmzalanan İyi Niyet Anlaşması’nın, iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik çok doğru yönde atılmış bir adım olduğunu ve bu gelişim adına Başkonsolosluk olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını vurguladı.

DEİK/Türkiye-Yunanistan İş Konseyi Başkanı Levent Sadık Ahmet ise, kazan kazan anlayışıyla ikili ekonomik ilişkileri geliştirmek adına imzalanan İyi Niyet Anlaşması’nın, iki ülke ticaret hacmini iki katına çıkarmak için çok önemli bir adım olduğunu vurguladı. İş dünyası olarak yakınlaşmanın her iki ülke menfaatine olduğunu belirten Ahmet, ortak değerlere odaklanarak üçüncü ülkelerde birlikte projeler ve yatırımlar gerçekleştirilmesinin mümkün olduğunu iletti. İki kurum arasında kurulan bu ortaklığın ve iki ülke iş dünyasının yakınlaşmasının öneminden bahseden Ahmet, “Yunan iş dünyasının yaşadığı sorunlara kendi sorunlarımız gibi davranacağız” dedi.

SEVE Başkanı Georgios Konstantopoulos da kritik bir dönemde refah, barış ve karşılıklı güven ortamını inşa etmek adına bir araya gelindiğini belirtti ve “İyi kaptanlar, büyük fırtınalarda belli olur” dedi. Önümüzdeki dönemde SEVE ve DEİK'in ticari diplomasi alanındaki eylemlerinin iki taraf arasındaki ticaret ve iş ilişkilerinin genişlemesine katkıda bulunacağını umduğunu belirten Konstantopoulos, Kuzey Yunanistan'da Yunan ve Türk şirketleri arasında birçok yatırım ve iş birliği fırsatı bulunduğunun altını çizdi.

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