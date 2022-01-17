DEİK Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, güven tazeledi

Türkiye ile diğer ülkeler ve sektörler arasında iş birliğinin geliştirilmesi ve karşılıklı ticaret hacminin artırılması hedefiyle kurulan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) İş Konseyleri Seçimli Olağan Genel Kurulu, yapılan ülke iş konseyi seçimiyle tamamlandı. DEİK Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, yapılan oylama ile yeniden başkan seçildi. Türkiye ve Libya arasındaki ilişkilerin, son dönemde gerçekleşen yakın görüşmeler ve sağlanan ekonomik iş birlikleriyle arttığını kaydeden Karanfil, yeni dönem Libya hedeflerini açıkladı. Karanfil, “DEİK Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı olduğum 2021’de Libya’ya yapılan ihracat bir önceki yıla göre yüzde 64,9 artarak 2,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yeni dönemde, yakalanan ikili insani ve ticari ilişkiler artarak devam edecek. Hem Libya hem Türkiye ikili ilişkilerin olumlu yansımasını fazlasıyla alacak.”

“Pazara yeni girecek iş insanlarının yanında durmaya devam edeceğiz”

Türkiye-Libya İş Konseyi olarak, 2021 yılında iki ülke arasında ticaretin gelişmesi ve Türk iş dünyasının Libya’ya olan yatırımlarının artması adına ticaret imkanları seminerleri, ekonomik zirveler, karşılıklı görüşmeler gerçekleştirdiklerini kaydeden Karanfil, “Libya, bugün Türkiye’nin Mısır'dan sonra Afrika'daki ikinci en büyük ticaret ortağı. Yeni dönemde bu pazarın büyütülerek Afrika’daki en büyük pazarımız ve ticaret ortağımız olması için durmaksızın çalışacağız. Türk iş insanları için Libya, son derece önemli ve yatırım anlamında oldukça fazla fırsatın bulunduğu bir ülke. Bu fırsatları değerlendirerek hem ülkemize hem de Libya’ya katma değer sağlamamız gerekiyor. Yeni dönemde de bunu başarmak için ikili görüşmelere, yatırımcılarımıza çağırılarda bulunmaya ve pazara yeni girecek iş insanlarının yanında durmaya devam edeceğiz. Bu yıl Türk iş dünyası ve Libya arasında dirsek temasımızı daha da artırarak iki ülke arasında daha güçlü ticari ve gönül köprülerinin kurulmasını sağlayacağız” şeklinde konuştu.

“İki ülke arasında yeni bir yapı oluşturmalıyız”

Yeniden başkan seçildiği için son derece mutlu olduğunu belirten Karanfil, “Üyelerimizin başkanlığa bizi yeniden seçmesi, mevcut başkanlık döneminde yaptığımız işlerin başarısını anlatıyor. Libya, Türkiye için Afrika'ya açılan bir kapı niteliğinde. Bu ülke, Türkiye-Afrika ilişkilerinde hedeflenen 50 milyar dolarlık ticaret hacmi için kilit konumda. Ancak Libya’ya sadece ticari bir pazar gözüyle bakmamalı, kazan-kazan mantığıyla yaklaşmalıyız. Yapacağımız yatırımlarda Libya’nın da gelişimine katkı sağlamalıyız. Türkiye’nin üretim gücünü, teknolojisini, yatırımcısının müteşebbis yapısını Libya’nın coğrafi konumuyla birleştirip iki ülke arasında, güç birliği olan birbirini geleceğe taşıyan, yeni bir yapıda ilerlemeliyiz. Ülkenin istihdamına, üretimine, ihracatına ve en önemlisi kendi kendine yetebilen yapıya ulaşmasında destek olmalıyız” dedi.