DEIK Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil "Dibeybe hükümetinin Türkiye'ye gelişi ümitleri yeşertiyor"

Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Türkiye-Libya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konsey Toplantısı kapsamında çeşitli temaslarda bulunmak üzere Türkiye’ye geldi. Dibeybe’ye üst düzey heyette 5 Başbakan Yardımcısı, 14 Bakan, Genelkurmay Başkanı ve diğer hükümet yetkilileri eşlik etti. Toplantıda köklü bağlara sahip iki ülke ilişkileri tüm detaylarıyla değerlendirilerek iş birliklerinin geliştirilmesi açısından çeşitli adımlar atıldı. Ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Libya, Türkiye’nin desteğini görmek istiyor

Dibeybe hükümetinin Türkiye ziyareti hakkında değerlendirmelerde bulunan DEİK/Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, Libya halkının Dibeybe hükümetinden ekonomik kalkınmaya öncülük etmesi konusunda beklentileri olduğunu söyledi. Karanfil, “Dibeybe hükümetinin 14 Bakan ve 5 Başbakan yardımcısıyla Türkiye’yi ziyaret etmesi oldukça anlamlıdır. Bu ziyaret, Libya’nın kalkınmasında Türkiye’nin desteğini görmek istediklerinin en açık kanıtıdır. 500 yıllık kadim dostluğumuz olan Libya’da doğu, batı ve güney arasında yapılan anlaşmalarla güvenli bir ortam oluştu. Dibeybe hükümetinin öncelikleri arasında Türk iş insanlarının geçmişte üstlendiği projelerden dolayı alacak sorunlarının çözüme kavuşturulması olmalıdır. Bu sorunların çözümü için önümüzdeki dönemde sürecin daha da hızlanacağına inanıyoruz.” dedi.

“Kurun sabitlenmesi yatırımcıyı rahatlattı”

Türkiye’nin 2020 yılında Libya’ya 1,6 milyar dolar ihracat yaptığını hatırlatan Murtaza Karanfil, 2011 yılı sonrasında ihracat rakamlarında yükseliş olduğunu aktardı. Karanfil, şöyle devam etti: “Libya, 2021 ile birlikte 4 farklı kurdan sabit kura geçince bunun olumlu etkilerini görmeye başladık. Kurun sabitlenmesi yatırımcıyı rahatlattı ve ilk 3 ayda yatırımlar hız kazanmaya başladı. Libya’da 10 yıllık sorunlardan ötürü doğan kamu ve özel sektörün olmazsa olmaz ihtiyaçları var. Libya’da özel sektörün hareketlenmesi demek, ülkeye olan ihracatımızın artması demektir. Bu kapsamda yılsonu hedefimiz 2,5 milyar doların üstünde ihracat rakamı yakalamaktır.”

“Dibeybe hükümetinin petrol alanında da ciddi adımlar atmasını bekliyoruz”

Libya’nın geçmişte 46 milyar varillik rezervle dünyanın ilk 10 tedarikçisi arasında yer aldığını kaydeden Karanfil, son 10 yılda yaşanan iç sorunlardan dolayı bu konumunu kaybettiğini söyledi. Dibeybe hükümetinin ekonomik kalkınmanın yanı sıra petrol alanında da ciddi adımlar atmasını beklediklerini aktaran Karanfil, “Libya’nın orta bölgesinde önemli petrol yatakları mevcut. Ülkenin kuzeyi turizme elverişli, güneyi ise maden yataklarıyla öne çıkıyor. Ayrıca jeopolitik konumu açısından ticarete elverişli olan Libya’da Türk iş insanlarımızın 48 yıldır müteahhitlik sektöründe gösterdiği başarıları petrokimya ve madencilikte de sürdürmesini temenni ediyoruz. Dibeybe hükümetinin Türkiye’ye gelişi de bu yola dair ümitleri yeşertiyor. Libya’nın ihtiyacı olan ekonomik kalkınma yolunda hamle adımlarının süratle atılacağına inanıyoruz.” diye konuştu.