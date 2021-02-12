DEİK Türkiye Irak İş Konseyi başkanı Emin Taha İdris Barzani ile görüştü

Görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler ele alındı.

DEİK/Türkiye-Irak İş Konseyi, 2001 yılından günümüze Türkiye ile Irak arasında önemli ekonomik gelişmelerin ilk adımlarını atmayı başardı.. II. Körfez Savaşı sonrası dönemde özellikle inşaat, altyapı ve enerji sektörlerinde büyük bir yeniden yapılanmaya giren Irak'taki projelerin tanıtımında İş Konseyi önemli rol üstlenmiştir. Bu çerçevede, İş Konseyi olarak, Irak'ın yeniden yapılanmasına ilişkin birçok uluslararası etkinliğe iştirak edilmiş ve Irak'ın yeniden yapılanmasında lokomotif olan inşaat, altyapı ve enerji sektörlerinde etkinlikler düzenlenmiştir.

Diğer yandan, DEİK/Türkiye-Irak İş Konseyi, Irak'ta iş yapmakta olan firmaların son dönemlerde bölgede yaşanan güvenlik zafiyeti, ekonomik problemler ve siyasi istikrarsızlığa bağlı olarak yaşadığı mağduriyetlerin çözülmesi ile alakalı aktif şekilde varlık göstererek Irak ve Türk tarafında yetkili makamlarla görüşmeler gerçekleştirmektedir.

3 dönemdir DEİK/Türkiye-Irak İş Konseyi başkanlığı görevini sürdüren Emin Taha; "Türkiye ile Irak arasındaki ekonomik ilişkilerin en üst düzeye çıkartılması amacıyla elimizden gelen her türlü çabayı ekip olarak sarf edeceğiz" dedi.

"İHRACATIN ARTIRILMASI NOKTASINDA ÖNEMLİ PROJELERİMİZ VAR"

Emin Taha ayrıca; "Özellikle ihracatın artırılması noktasında önemli projelerimiz var ve bunları hayata geçireceğiz. Irak bizim sınır komşumuz ve 350 kilometre sınırımız mevcut. Temel amacımız ihracatımızı arttırmak. Bizim en önemli gündem maddemiz ve projemiz bu" dedi.