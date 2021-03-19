banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
Vekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu mecliste yatıyor
Vekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu mecliste yatıyor
Yılmaz Özdil'e sağlıkçılardan linç...
Yılmaz Özdil'e sağlıkçılardan linç...
Sergen Yalçın: 2 - Erol Bulut: 1
Sergen Yalçın: 2 - Erol Bulut: 1

DEİK Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Emin Taha, EKOVİTRİN’e konuştu

DEİK Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı ve Taha Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Emin Taha, Ekovitrin’e yaptığı açıklamada, “Türkiye olarak Irak ile ilgili hedefimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi 20 milyar dolarlık ihracat ve bu da çok zor değil. Olağanüstü bir durum olmazsa ticaret hacmimizi yakın zamanda 10 milyar dolardan 20 milyar dolara çıkartmayı hedefliyoruz.

İş Dünyası 19.03.2021, 17:38 19.03.2021, 17:49
1713
DEİK Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Emin Taha, EKOVİTRİN’e konuştu

Kuruluş tarihi 1996’ya dayanan Taha Kargo, sektörde 25. yılını kutluyor. Lojistik sektörünün önemli firmaları arasında yer alan Taha Kargo, çeyrek asırlık tecrübesiyle Türkiye ile Irak arasındaki ticaret hacminde önemli bir payı elinde bulunduruyor. Aynı zamanda DEİK Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı da olan Taha Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Emin Taha, Türkiye ile Irak arasındaki ticari ilişkileri ve Taha Kargo olarak verdikleri hizmetleri Ekovitrin’e anlattı.

Emin Bey öncelikle Türkiye ile Irak arasındaki ilişkilerden başlayalım. İki ülke arasındaki ilişkiler ne durumda?

Irak piyasası bildiğiniz gibi Türkiye için çok önemli. Geçtiğimiz yıl pandemi sürecine rağmen Haziran ayından sonra yani yılın ikinci yarısında ihracatımız arttı. Ben bu yıl artışın devam edeceğini, Iraklı tüccarların bizden daha fazla mal alacağını öngörüyorum. Petrol varil fiyatı 45 dolardan 75 dolar seviyelerine çıktı. Yani Irak vatandaşlarının geliri artacak ve tüketim oranı yükselecek. Dolayısıyla bizim de ihracatımız artacak. Türk ürünleri çok fazla rağbet görüyor. Türk ürünlerinden sonra diğer ülkelerin malları geliyor. Bunun avantajını yakalamış durumdayız, bunu değerlendirmemiz gerektiği kanaatindeyim. Yani daha kaliteli ürün üretmemiz gerekiyor. Bunları başarabilirsek Irak’a daha fazla ürün satabiliriz.

“TİCARİ İLİŞKİLERİ ARTIRMA ÇABASINDAYIZ”

Türkiye ve Irak ilişkilerine rakamsal olarak baktığımızda karşımıza nasıl bir tablo çıkıyor?

2013 yılında ihracatımız ikinci sıradaydı. Ama şu anda 4 ve 5’nci sıralara çıktı. Tabi bu da gayet normal, çünkü Irak, terör örgütlerinin işgaline uğradı ve uzun yıllar savaş ortamı olunca ister istemez bu durum ekonomiye yansıdı. Bizim de ihracatımız biraz düştü ama eminim ki bu yılın sonuna doğru bu durum değişecek. Irak ile şu anda ticari ilişkilerimiz gelişme aşamasında. Iraklı insanlar Türkiye'ye gelmeye ve bizden mal almaya çalışıyorlar. Türkiye'den gayrimenkul alımında Iraklılar önemli bir yer tutuyor. İran vatandaşları ikinci sırada, daha sonra Rus vatandaşları bunu takip ediyor. DEİK Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanlığı olarak Irak'ta ikili görüşmelerimizi sürdürüyoruz ve ekonomik ilişkilerimizi nasıl daha yüksek seviyelere çıkartabiliriz, bunun altyapılarını oluşturmaya çalışıyoruz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl 17 Aralık'ta Irak Başbakanı büyük bir heyetle Türkiye'yi ziyaret etti. Türkiye-Irak İş Konseyi olarak ikili görüşmelerimiz de oldu ve biz kendilerinden mevcut sıkıntıların giderilmesini talep ettik. Bunun neticesini biz takip ediyoruz. Daha sonra biz de onlardan bir görüşme talep ettik, onlar da onay verdiler, yakın zamanda Bağdat'a giderek temaslarda bulunacağız. Bu temaslar sonucunda daha fazla yatırım yapmayı ve müteahhitlik işi almayı hedefliyoruz.

20 MİLYAR DOLAR İHRACAT ZOR DEĞİL”

Daha önceki röportajlarımızda Irak’a 10 milyar dolarlık ihracatın yakalanabileceğini söylemiştiniz. Şu anda hedef nedir?

Aslında bizim hedefimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi 20 milyar dolarlık ihracat ve bu da çok zor değil. Olağanüstü bir durum olmazsa ticaret hacmimizi yakın zamanda 10 milyar dolardan 20 milyar dolara çıkartmayı hedefliyoruz.

Irak’a ihracatın artması noktasında iki ülke arasında neler yapılabilir? Konuyla ilgili beklentileriniz ve talepleriniz nelerdir?

İlk önce sınırlarımızın önünün açılması gerekiyor. Türk plakalı bir TIR Irak'a giriş yaptığı zaman Irak'ın en güney noktasına kadar devam edebilmeli. Bunu Irak Başbakanı’na da arz ettik. Kendisi de bunu olumlu karşıladı, bu en önemli konulardan bir tanesi. İkinci olarak Irak tarafında ürünlerimize konulan yüksek ithalat bedelleri var. Onların amacı yerli üretimi güçlendirmek, ama bunu kendileri de gördüler ki bu kararlar şu anda yanlış. Bizim onlara önerdiğimiz çözüm şu; Biz Türk iş dünyası olarak Iraklı iş insanlarıyla ortaklık kuralım dedik, fabrikaları beraber kuralım dedik, gerekirse Irak’ta üretim yapalım dedik. Bu şekilde onlara tecrübemizi aktarmış olacağız. Biliyorsunuz şu anda Irak'ta kalifiye eleman sıkıntısı var, yani üretim ve sanayi anlamında ihtiyaçları sözkonusu. Enerji Irak’ta çok pahalı. Güçlü bir finans ve bankacılık sektörlerine sahip değiller.

Bizim bankalarımızın Irak’ta sayılarının artması lazım. Mesela Musul çok önemli bir kent, 5 milyon nüfusa sahip. Oradaki imar için çok önemli miktarlarda paraya ihtiyaçları var, bizim Türk bankalarının o bölgede bulunmasının büyük faydası var. Bunun aynı zamanda ihracatımızın artmasında önemli katkıları olacak. Bunların dışında ziyaretlerin, ticaret forumlarının, konferansların ve fuarların yapılması gerekiyor. Bağdat'taki fuarlarda Türk markalarının yer alması oldukça önemli. Irak'ın her noktasına ulaşabiliyor olmamız gerekiyor.

“TAHA KARGO OLARAK VAR GÜCÜMÜZLE YENİDEN HAREKETE GEÇTİK”

Siz aynı zamanda başarılı bir iş insanısınız. Taha Kargo yönetim kurulu başkanlığını yürütüyorsunuz. Son dönemde işleriniz nasıl gidiyor?

Kısa bir süre durgunluktan sonra Taha Kargo olarak yeniden Irak'ın bütün şehirlerine taşımacılık yapmaya başladık. Var gücümüzle yeniden harekete geçtik ve gümrük çıkışlarımız, ihracatımız başlamış durumda. Buna ek olarak sadece Türkiye'den değil Avrupa ülkelerinden de komşumuz Irak'a ürünler gidiyor. Biz bu anlamda onlara lojistik desteği veriyoruz. Hava, kara ve denizden lojistik faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Biz Taha Kargo olarak Suudi Arabistan Hava Yolları'nın genel satış acentesiyiz. Tabi bu hava kargo ayağında geçerli, o hizmetimiz devam ediyor. İstanbul Havalimanı'ndan Cidde ve Riyad’a yük taşımacılığı devam ediyor. Suudi Arabistan üzerinden de Afrika ülkelerine dağıtım yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde yine Arap olan Kuzey Afrika ülkelerine, Libya Cezayir ve Tunus gibi ülkelere de sevkiyatımız devam edecek.

“SEKTÖRDE 25 YILIMIZI DOLDURDUK”

Taha Kargo’yu sektördeki diğer firmalardan farklı kılan özellikler nelerdir? Müşteriler neden Taha Kargo’yu tercih etmeli?

Taha Kargo olarak kuruluş tarihimiz 1996. Sektörde 25 yılımızı doldurduk, bu çeyrek asır demek oluyor. Uzun yıllar boyunca aynı kalitede ve güçlü bir altyapı sistemi ile müşterimize verdiğimiz hizmet kalitesinden dolayı bizi tercih ediyorlar. Müşterilerimiz gönderdikleri kargonun takibini çok rahatlıkla yapabiliyorlar. Irak’ın birçok noktasında ofislerimizin olması sayesinde müşterimizin ayağına hizmeti götürdüğümüz için hem Türkiye'de hem de Irak'ta müşterilerimiz bize güven duyuyor.

Müşterilerimiz bize güven duyduğu sürece bizi tercih etmeye devam ediyorlar. ‘Müşteri her zaman haklıdır, müşteri başımızın tacıdır’ diyoruz, elimizden gelenin fazlasını, hizmetlerimizi sürekli yenileyerek müşterilerimizin memnuniyetlerini kazanmaya çalışıyoruz.

Türkiye'nin birçok noktasında şubelerimiz bulunuyor. İstanbul başta olmak üzere Ankara-Konya-Gaziantep-Adana şubelerimizi açtık. Yakın zamanda Kayseri-Samsun-Bursa-Mersin şubelerimizi de hizmete açacağız. Türkiye'nin ihracatında ne kadar katkımız olursa bizim için o kadar güzel.

Son olarak şunu söylemek istiyorum, biz Türk işadamları olarak Irak'tan vazgeçemeyiz, iş yapmak isteyen iş insanları bize gelsinler. Biz Türkiye-Irak İş Konseyi olarak kendilerine her zaman sahip çıkacağız, onlara destek vereceğiz. Irak, bizim komşu ülkemiz, petrol zengini bir ülke, o piyasa bize her zaman lazım, yani Türk iş insanları çekinmesinler, korkmasınlar.

HABERİN VİDEOSUNU İZMEMEK İÇİN TIKLAYIN

#emin taha #taha kargo #Irak #DEİK #türkiye
Yorumlar (2)
nevruz 4 dakika önce
kral adam emin taha
Cevapla Beğendim (0) Beğenmedim (0)
ahmet 35 saniye önce
hem deik hem de kendi şirketi taha kargoda verdiği hizmetler çok önemli bir insan. kendisi ıraklı ama türkiyeye sunduğu ekonomik katkılar hiç de az değil tebrik ediyorum kendisini
Cevapla Beğendim (0) Beğenmedim (0)
banner422
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 28 63
2. Galatasaray 29 61
3. Fenerbahçe 29 58
4. Trabzonspor 29 52
5. Alanyaspor 29 49
6. Hatayspor 29 46
7. Gaziantep FK 29 46
8. Karagümrük 29 41
9. Göztepe 29 39
10. Sivasspor 28 37
11. Antalyaspor 29 36
12. Konyaspor 28 33
13. Malatyaspor 28 31
14. Rizespor 28 31
15. Kasımpaşa 29 31
16. Kayserispor 28 31
17. Ankaragücü 28 29
18. Başakşehir 29 29
19. Erzurumspor 29 27
20. Denizlispor 28 24
21. Gençlerbirliği 28 24
Takımlar O P
1. Giresunspor 26 53
2. Samsunspor 26 51
3. Adana Demirspor 26 48
4. Altay 26 47
5. İstanbulspor 26 47
6. Altınordu 26 46
7. Ankara Keçiörengücü 26 43
8. Tuzlaspor 26 41
9. Bursaspor 26 37
10. Ümraniye 26 37
11. Bandırmaspor 26 35
12. Boluspor 26 29
13. Adanaspor 26 28
14. Menemenspor 26 28
15. Balıkesirspor 26 26
16. Akhisar Bld.Spor 26 25
17. Ankaraspor 26 16
18. Eskişehirspor 26 7
Takımlar O P
1. Man City 30 71
2. M. United 29 57
3. Leicester City 29 56
4. Chelsea 29 51
5. West Ham 28 48
6. Liverpool 29 46
7. Everton 28 46
8. Tottenham 28 45
9. Aston Villa 27 41
10. Arsenal 28 41
11. Crystal Palace 29 37
12. Leeds United 28 36
13. Wolverhampton 29 35
14. Southampton 29 33
15. Burnley 29 33
16. Brighton 28 29
17. Newcastle 28 28
18. Fulham 29 26
19. West Bromwich 29 18
20. Sheffield United 29 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 27 63
2. Barcelona 27 59
3. Real Madrid 27 57
4. Sevilla 27 54
5. Real Sociedad 27 45
6. Real Betis 27 42
7. Villarreal 27 40
8. Granada 27 36
9. Levante 27 35
10. Celta de Vigo 27 34
11. Athletic Bilbao 27 34
12. Valencia 27 30
13. Osasuna 27 29
14. Cádiz 27 29
15. Getafe 27 28
16. Real Valladolid 27 26
17. Elche 27 24
18. Deportivo Alaves 27 23
19. Eibar 27 22
20. Huesca 27 20