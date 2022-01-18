DEİK'te yeni İş Konseyi Başkanları seçildi! İşte tam liste...
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), 2021 Yılı İş Konseyleri Seçimli Olağan Genel Kurulları'nı 15 Ocak 2022 tarihinde DEİK Başkanı Nail Olpak ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirdi. DEİK çatısı altında ‘İkili İş Konseyleri', ‘Sektörel İş Konseyleri' ve ‘Özel Amaçlı İş Konseyleri' olarak faaliyet gösteren 147 İş Konseyi'nin Seçimli Genel Kurulu aynı gün eş zamanlı yapılarak, İş Konseylerinin yeni dönem Başkanları ve Yürütme Kurulu Üyeleri seçildi.
Seçimli Genel Kurulun ardından T.C. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, DEİK Başkanı Nail Olpak, DEİK İş Konseyi Başkanları, DEİK Yürütme Kurulu Üyeleri ve iş insanlarının katılımıyla düzenlenen DEİK Ticari Diplomasi Ödül Töreni'nde ise, 2021 yılında ‘Sponsorluk ve Bütçe Yönetimi', ‘Üye İlişkileri ve Kazanımı', ‘Medya Görünürlüğü', ‘Paydaşlarla İlişkiler', ‘Yürütme Kurulu Süreç Yönetimi' ve ‘Üstün Performans' alanlarında gerçekleştirdikleri ticari diplomasi faaliyetleriyle 6 kategoride 12 ödül ile ticari diplomasi sanatının gönüllü temsilcileri ödüllendirildi.
Bakan Muş: "DEİK'in dünyanın dört bir yanındaki ticari diplomasi faaliyetlerini destekleyeceğiz"
DEİK'in ticari diplomasideki küresel gücüne ve uluslararası ticaretteki kurumsal iletişim kapasitesine dikkat çeken T.C. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "DEİK, dünyanın hemen hemen her ülkesinde karşı kanat kuruluşlarıyla tesis ettiği İş Konseyi Platformları ile eşine az rastlanabilir bir kurumsal iletişim kapasitesine sahip. Bu network dâhilinde yer alan 6 sektörel ve 1 özel amaçlı olmak üzere toplam 147 İş Konseyimiz, Başkanlarımız ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, dönüşen küresel ekonomide iş çevrelerine yol gösterme vazifesini layıkıyla yerine getirmektedir. Bu anlamda Ticaret Bakanlığı olarak, biz her daim DEİK'in destekçisi olmaya devam edeceğiz. DEİK'in dünyanın dört bir köşesinde ticari diplomasi faaliyetlerini destekleyeceğiz. Sizlerin yolunu açarak işinizi kolaylaştıracağız." diye konuştu.
Ticarette yükselen korumacılık duvarlarının ve Covid-19 salgınının küresel ekonomide derin yaralar açmasına rağmen Türk iş insanlarının başarılı bir şekilde faaliyetlerini sürdürdüğünü vurgulayan Muş, "Bu süreçte ticari, siyasi ve kurumsal anlamda alışık olduğumuz kural ve tahammüller yeniden etraflı bir sorgulamaya tabi tutulmuştur. İşte böyle bir zeminde DEİK İş Konseyi Başkanları ve DEİK üyelerimiz, ticari diplomasi faaliyetlerini güçlü bir biçimde sürdürmeyi başarmıştır. Küresel değer zincirindeki gücümüz olan DEİK, dünyanın dört bir yanındaki İş Konseyleri ile iş dünyamızın başarısını sağlamlaştırıyor. 2021 yılında DEİK çatısı altındaki İş Konseylerimiz ve iş insanlarımızın yeşil ekonomi, yenilenebilir enerji, girişimcilik, e-ticaret ve AB Yeşil Mutabakatı vizyonuna yönelik olarak birçok ülkenin iş çevreleri ve özel sektör kuruluşlarıyla yaptığı çalışmalar, Türk iş çevrelerinin küresel ekonomideki köklü dönüşümlere hazırlanması yönünden oldukça kıymetli oldu. " dedi
Türkiye ekonomisinin Cumhuriyet'in 100'üncü yılına yürüdüğü dönemde ihracatın tarihi bir eşiği aştığını dile getiren Bakan Muş, "İhracata dayalı büyüme stratejimizin omurgası olan siz üretici ve ihracatçı kardeşlerimizi bu başarılardan ötürü canı gönülden tebrik ediyorum. Ticaret Bakanlığımız bünyesinde oluşturduğumuz yeni yapı ve güçlendirilmiş destek programları ile mevcut hizmet ihracatımızı 100 milyar dolara ulaştırmayı hedefliyoruz. İş insanlarının ve girişimcilerin uluslararası arenada karşılaştığı sorunların tespiti ve çözümü, dış ticaretin sürekliliği ve kalitesi açısından çok önemli. Bu doğrultuda yalnızca ihracatçıya yönelik olarak kredi kefalet sorunlarını ortadan kaldırmak ve krediye erişim maliyetlerini düşürmek üzere tasarlanan İhracatı Geliştirme Anonim Şirketinin 1 Mart 2022 tarihinde faaliyete başlamasını hedefliyoruz. Bu şirketin ihracatçılarımızın en büyük sorunu olan finansmana erişim noktasında çok önemli bir görevi başarıyla yerine getireceğinden eminiz." ifadelerini kullandı.
Olpak: "Seçimleri daha iyinin yapılması için bir fırsat olarak görüyoruz"
Bir iş dünyası sivil toplum kuruluşu olmanın güzel bir aşamasını başarıyla geride bıraktıklarını ifade eden DEİK Başkanı Nail Olpak, "Tatlı bir rekabet ortamı içinde, DEİK'in önümüzdeki dönem faaliyetleri açısından son derece önemli bir seçimi gerçekleştirdik. Birçok İş Konseyimizde mutabakatla tek listeyle seçime gidilirken, birden fazla adayın olduğu çoklu listeler de oldu. Ben bunu son derece doğal ve hatta gerekli görüyorum. Çünkü rekabet hem kurallar hem de etik değerler çerçevesinde yapıldığı sürece kaliteyi de beraberinde getiriyor. Bugün ne mutluk ki pek çok iş insanımız daha iyisini başarmak için aday oldu. İş Konseyi Başkanlarımızdan yeni dönemde ticari diplomasi faaliyetlerini artırmalarını ve faaliyetlerini sonuçlarını numerik olarak artırmalarını bekliyoruz. Seçim süresince DEİK Yönetim Kurulu olarak, çok objektif davrandık ve adil bir seçim ortamı yakaladık. Bu sürece destek veren tüm üyelerimize teşekkür ediyor, İş Konseyleri Başkanlarımıza ve Yürütme Kurulu Üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Olpak: "Bugünümüz adına mutlu, geleceğimiz adına umutluyuz"
Salgın sürecinde tedarik zincirlerinde aksama yaşamayan ülkelerin daha hızlı, diğer ülkelerin ise yavaş toparlandığı asimetrik büyümelere şahit olduklarını belirten Olpak, "Tedarik zincirini kopartmayan ülkelerin başında geldiğimiz için, bugünümüz adına mutlu, geleceğimiz adına umutluyuz. Salgın ve enflasyon riskine rağmen, 2022 yılında, küresel ekonominin yüzde 5, dış ticaretin ise yüzde 6,7 oranında artması bekleniyor. Bu da gösteriyor ki 2021 yılında yüzde 33 ihracat artışı gösteren ülkemiz için yatırım ve ihracat tarafında ciddi bir potansiyel bulunuyor. DEİK olarak 147 İş Konseyimiz ile ana amacımız, bu potansiyeli en etkin şekilde değerlendirmek. Her bir iş konseyimizden ayrı ayrı beklentimiz, ihracatımızı arttırma önceliğimiz yanında, dış ekonomik ilişkilerimizin tümünde, o ülkeyle veya sektörle ilişkimizi nümerik olarak lehimize geliştirici somut adımlar atmak ve buna fiili katkı sağlamak. Ülkemizin ticari diplomasi çalışmalarında bu yıl da, her bölgede ayrı hedeflerimiz ve gündemlerimiz mevcut. ABD ile ticaret hacmimizi artırma çalışmalarından AB ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve Yeşil Mutabakat'a, Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi Anlaşması sonrasında ticarette yeni dönemden Çin'in Kuşak ve Yol girişiminin ülkemize etkilere kadar pek çok başlığımız var. DEİK ailesinin gönüllü elçileri olarak, ülkemiz ve dünya arasında ticari diplomasi faaliyetlerimizle birer köprü vazifesi görerek yolumuzda ilerlemeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
Ticari diplomasinin EN'leri belli oldu
DEİK çatısı altında faaliyet gösteren İş Konseylerinin, 6 kategoride 12 ödül ile taçlandırıldığı DEİK Ticari Diplomasi Ödülleri sahiplerini buldu. Ülke İş Konseylerinin ödülleri Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve DEİK Başkanı Nail Olpak tarafından takdim edildi.
- ve Bütçe Yönetimikategorisinde; A grubu ülkelerde Türkiye-ABD İş Konseyi, B-C grubu ülkelerde ise Türkiye-Kuveyt İş Konseyi birinci olarak ödüle layık görüldü.
Üye İlişkileri ve Kazanımıkategorisinde; A grubu ülkelerde Türkiye-Irak İş Konseyi, B-C grubu ülkelerde ise Türkiye-Karadağ İş Konseyi birinci olarak ödüle layık görüldü.
Medya Görünürlüğükategorisinde; A grubu ülkelerde Türkiye-ABD İş Konseyi, B-C grubu ülkelerde ise Türkiye-Nijerya İş Konseyi birinci olarak ödüle layık görüldü.
Paydaşlarla İlişkilerkategorisinde; A grubunda Enerji İş Konseyi, B-C grubu ülkelerde ise Türkiye-Finlandiya İş Konseyi birinci olarak ödüle layık görüldü.
Yürütme Kurulu Süreç Yönetimikategorisinde; A grubu ülkelerde Türkiye-İran İş Konseyi, B-C grubu ülkelerde ise Türkiye-Hong Kong İş Konseyi birinci olarak ödüle layık görüldü.
Üstün Performanskategorisinde; A grubu ülkelerde Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi, B-C grubu ülkelerde ise Türkiye-Romanya İş Konseyi birinci olarak ödüle layık görüldü.
|
İş Konseyleri Koordinatör Başkanlar
|
Başkanlar
|
DEİK/Türkiye-Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkanı
|
Fuat Tosyalı
|
DEİK/Türkiye-Amerika İş Konseyleri Koordinatör Başkanı
|
Mehmet Ali Yalçındağ
|
DEİK/Türkiye-Asya Pasifik İş Konseyleri Koordinatör Başkanı
|
T. Murat Kolbaşı
|
DEİK/Türkiye-Avrasya İş Konseyleri Koordinatör Başkanı
|
Ruşen Çetin
|
DEİK/Türkiye-Avrupa İş Konseyleri Koordinatör Başkanı
|
Berna Gözbaşı
|
DEİK/Türkiye-Ortadoğu ve Körfez İş Konseyleri Koordinatör Başkanı
|
Ümit Kiler
|
DEİK/Sektörel İş Konseyleri Koordinatör Başkanı
|
Munis Özer
|
İş Konseyi
|
Başkan
|
DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanı
|
Mehmet Ali Yalçındağ
|
DEİK/Türkiye-Afganistan İş Konseyi Başkanı
|
Süleyman Ciliv
|
DEİK/Türkiye-Almanya İş Konseyi Başkanı
|
Atalay Muharrem Gümrah
|
DEİK/Türkiye-Angola İş Konseyi Başkanı
|
Abdullah Eriş
|
DEİK/Türkiye-Arjantin İş Konseyi Başkanı
|
Abdülcelil Kılınç
|
DEİK/Türkiye-Arnavutluk İş Konseyi Başkanı
|
Ahmet Galip Tözge
|
DEİK/Türkiye-Avustralya İş Konseyi Başkanı
|
Steven Young
|
DEİK/Türkiye-Avusturya İş Konseyi Başkanı
|
Burak Bilge
|
DEİK/Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi Başkanı
|
M. Kemal Koloğlu
|
DEİK/Türkiye-Bahreyn İş Konseyi Başkanı
|
Bilgün Gürkan
|
DEİK/Türkiye-Bangladeş İş Konseyi Başkanı
|
Hidayet Onur Özden
|
DEİK/Türkiye-Belarus İş Konseyi Başkanı
|
Yılmaz Soycan
|
DEİK/Türkiye-Belçika İş Konseyi Başkanı
|
Atilla Demir Yerlikaya
|
DEİK/Türkiye-Benin İş Konseyi Başkanı
|
Halit İnci
|
DEİK/Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri İş Konseyi Başkanı
|
Tevfik Öz
|
DEİK/Türkiye-Birleşik Krallık İş Konseyi Başkanı
|
Osman Okyay
|
DEİK/Türkiye-Bosna Hersek İş Konseyi Başkanı
|
Hasan Topaloğlu
|
DEİK/Türkiye-Brezilya İş Konseyi Başkanı
|
Cengiz Deveci
|
DEİK/Türkiye-Bulgaristan İş Konseyi Başkanı
|
Mustafa Zeki Sarıbekir
|
DEİK/Türkiye-Burkina Faso İş Konseyi Başkanı
|
Berna Sezer
|
DEİK/Türkiye-Cezayir İş Konseyi Başkanı
|
Muhammet Mesut Toprak
|
DEİK/Türkiye-Cibuti İş Konseyi Başkanı
|
Salim Metin
|
DEİK/Türkiye-Çad İş Konseyi Başkanı
|
Tarık İşgüzar
|
DEİK/Türkiye-Çekya İş Konseyi Başkanı
|
Nazmi V. Akıman
|
DEİK/Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanı
|
Korhan Kurdoğlu
|
DEİK/Türkiye-Danimarka İş Konseyi Başkanı
|
Berna Gözbaşı
|
DEİK/Eğitim Ekonomisi İş Konseyi Başkanı
|
Prof. İrfan Gündüz
|
DEİK/Türkiye-Ekvator Ginesi İş Konseyi Başkanı
|
Murat Efendi Ataer
|
DEİK/Türkiye-Endonezya İş Konseyi Başkanı
|
İlhan Erdal
|
DEİK/Enerji İş Konseyi Başkanı
|
Haluk Kalyoncu
|
DEİK/Türkiye-Etiyopya İş Konseyi Başkanı
|
Fatih Volkan Kazova
|
DEİK/Türkiye-Fas İş Konseyi Başkanı
|
Mehmet Büyükekşi
|
DEİK/Türkiye-Fildişi İş Konseyi Başkanı
|
İhsan Şahin
|
DEİK/Türkiye-Filipinler İş Konseyi Başkanı
|
Hamit Altunkaya
|
DEİK/Türkiye-Filistin İş Konseyi Başkanı
|
Suat Öztürk
|
DEİK/Türkiye-Finlandiya İş Konseyi Başkanı
|
Halil Kulluk
|
DEİK/Türkiye-Fransa İş Konseyi Başkanı
|
Hüseyin Çağatay Özdoğru
|
DEİK/Türkiye-Gabon İş Konseyi Başkanı
|
Ersel Topaloğlu
|
DEİK/Türkiye-Gambiya İş Konseyi Başkanı
|
Şaban Dinç
|
DEİK/Türkiye-Gana İş Konseyi Başkanı
|
Abdulkadir Turan
|
DEİK/Türkiye-Gine İş Konseyi Başkanı
|
Yunus Yılmaz
|
DEİK/Türkiye-Güney Afrika İş Konseyi Başkanı
|
Abubekir Salim
|
DEİK/Türkiye-Güney Sudan İş Konseyi Başkanı
|
Zafer Topaloğlu
|
DEİK/Türkiye-Gürcistan İş Konseyi Başkanı
|
Osman Çalışkan
|
DEİK/Türkiye-Hırvatistan İş Konseyi Başkanı
|
Can Soyak
|
DEİK/Türkiye-Hindistan İş Konseyi Başkanı
|
Hülya Gedik
|
DEİK/Türkiye-Hollanda İş Konseyi Başkanı
|
Nüket Küçükel Ezberci
|
DEİK/Türkiye-Hong Kong İş Konseyi Başkanı
|
Talip Murat Kolbaşı
|
DEİK/Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı
|
Halit Acar
|
DEİK/Türkiye-İran İş Konseyi Başkanı
|
Osman Aksoy
|
DEİK/Türkiye-İrlanda İş Konseyi Başkanı
|
Emre Yıldız
|
DEİK/Türkiye-İspanya İş Konseyi Başkanı
|
Dr. Zeynel Abidin Erdem
|
DEİK/Türkiye-İsrail İş Konseyi Başkanı
|
I. Sinan Ak
|
DEİK/Türkiye-İsveç İş Konseyi Başkanı
|
Mehmet Bahadır Balkır
|
DEİK/Türkiye-İsviçre İş Konseyi Başkanı
|
Zeki Yıldırım
|
DEİK/Türkiye-İtalya İş Konseyi Başkanı
|
Zeynep Bodur Okyay
|
DEİK/Türkiye-Japonya İş Konseyi Başkanı
|
Oğulcan Kemal Sagun
|
DEİK/Türkiye-Kuzey Makedonya İş Konseyi Başkanı
|
Bilal Kara
|
DEİK/Türkiye-Kamboçya İş Konseyi Başkanı
|
Mahir Alp
|
DEİK/Türkiye-Kamerun İş Konseyi Başkanı
|
Ahmet Demirtaş
|
DEİK/Türkiye-Kanada İş Konseyi Başkanı
|
Nurdan Erbuğ
|
DEİK/Türkiye-Karadağ İş Konseyi Başkanı
|
Naser Alim
|
DEİK/Türkiye-Katar İş Konseyi Başkanı
|
Başar Arıoğlu
|
DEİK/Türkiye-Kazakistan İş Konseyi Başkanı
|
Mustafa Sani Şener
|
DEİK/Türkiye-Kenya İş Konseyi Başkanı
|
Ömer Karadeli
|
DEİK/Türkiye-Kırgızistan İş Konseyi Başkanı
|
Aydın Mıstaçoğlu
|
DEİK/Türkiye-KKTC İş Konseyi Başkanı
|
Fatih Mehmet Keçebir
|
DEİK/Türkiye-Kolombiya İş Konseyi Başkanı
|
Ilgaz Manuel Bağlıkaya
|
DEİK/Türkiye-Kongo Cumhuriyeti İş Konseyi Başkanı
|
Ali Sezen
|
DEİK/Türkiye-Kongo Demokratik Cumhuriyeti İş Konseyi Başkanı
|
Yusuf Cenk Dağsuyu
|
DEİK/Türkiye-Kore İş Konseyi Başkanı
|
Ali Kibar
|
DEİK/Türkiye-Kosova İş Konseyi Başkanı
|
Merve Özer Yılmaz
|
DEİK/Türkiye-Kuveyt İş Konseyi Başkanı
|
Ebru Özdemir
|
DEİK/Türkiye-Letonya İş Konseyi Başkanı
|
Vehbi Serkan Kaptan
|
DEİK/Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı
|
Murtaza Karanfil
|
DEİK/Türkiye-Litvanya İş Konseyi Başkanı
|
Serdar Kurt
|
DEİK/Lojistik İş Konseyi Başkanı
|
Ayşem Ulusoy
|
DEİK/Türkiye-Lübnan İş Konseyi Başkanı
|
Abdülkadir Akkuş
|
DEİK/Türkiye-Lüksemburg İş Konseyi Başkanı
|
Aysu Özlem Gökçe
|
DEİK/Türkiye-Macaristan İş Konseyi Başkanı
|
Adnan Sezgin
|
DEİK/Türkiye-Madagaskar İş Konseyi Başkanı
|
Ahmet Emre Sönmez
|
DEİK/Türkiye-Malavi İş Konseyi Başkanı
|
İbrahim Yıldırım
|
DEİK/Türkiye-Malezya İş Konseyi Başkanı
|
Süheyla Çebi Karahan
|
DEİK/Türkiye-Mali İş Konseyi Başkanı
|
Fatih Altunbaş
|
DEİK/Türkiye-Malta İş Konseyi Başkanı
|
Halis Ali Çakmak
|
DEİK/Türkiye-Meksika İş Konseyi Başkanı
|
Gökhan Yavuzer
|
DEİK/Türkiye-Mısır İş Konseyi Başkanı
|
Mustafa Denizer
|
DEİK/Türkiye-Moğolistan İş Konseyi Başkanı
|
Halil Avcı
|
DEİK/Türkiye-Moldova İş Konseyi Başkanı
|
Burak Burçin Kılıçoğlu
|
DEİK/Türkiye-Moritanya İş Konseyi Başkanı
|
Şerif Tosyalı
|
DEİK/Türkiye-Mozambik İş Konseyi Başkanı
|
Temel Akgün
|
DEİK/Türkiye-Namibya İş Konseyi Başkanı
|
Muhammed Yusuf Bedir
|
DEİK/Türkiye-Nepal İş Konseyi Başkanı
|
Mehmet Mustafa Akıncılar
|
DEİK/Türkiye-Nijer İş Konseyi Başkanı
|
Zeynel A. Kaymak
|
DEİK/Türkiye-Nijerya İş Konseyi Başkanı
|
Hakan Özel
|
DEİK/Türkiye-Norveç İş Konseyi Başkanı
|
Mehmet Selahattin Ünlü
|
DEİK/Türkiye-Orta Amerika ve Karayipler İş Konseyi Başkanı
|
Mustafa Necati Işık
|
DEİK/Türkiye-Özbekistan İş Konseyi Başkanı
|
Özgür Onur Özgüven
|
DEİK/Türkiye-Pakistan İş Konseyi Başkanı
|
Ahmet Cengiz Özdemir
|
DEİK/Türkiye-Peru İş Konseyi Başkanı
|
Gökhan Özyurt
|
DEİK/Türkiye-Polonya İş Konseyi Başkanı
|
Ercan Emrah Duman
|
DEİK/Türkiye-Portekiz İş Konseyi Başkanı
|
Mustafa Mertcan
|
DEİK/Türkiye-Romanya İş Konseyi Başkanı
|
Ömer Süsli
|
DEİK/Türkiye-Rusya İş Konseyi Başkanı
|
İzzet Ekmekçibaşı
|
DEİK/Sağlık İş Konseyi Başkanı
|
Reşat Bahat
|
DEİK/Türkiye-Senegal İş Konseyi Başkanı
|
Fuat Tosyalı
|
DEİK/Türkiye-Sırbistan İş Konseyi Başkanı
|
Bayram Akgül
|
DEİK/Türkiye-Singapur İş Konseyi Başkanı
|
Murat Özyeğin
|
DEİK/Türkiye-Slovakya İş Konseyi Başkanı
|
Harika Güral
|
DEİK/Türkiye-Slovenya İş Konseyi Başkanı
|
Fatih Canpolat
|
DEİK/Türkiye-Somali İş Konseyi Başkanı
|
Levent Güngör
|
DEİK/Türkiye-Sri Lanka İş Konseyi Başkanı
|
Mehmet Ali Uğur
|
DEİK/Türkiye-Sudan İş Konseyi Başkanı
|
Serdar Yıldızgörer
|
DEİK/Türkiye-Suriye İş Konseyi Başkanı
|
İbrahim Fuat Özçörekçi
|
DEİK/Türkiye-Suudi Arabistan İş Konseyi Başkanı
|
Fatih Gürsoy
|
DEİK/Türkiye-Şili İş Konseyi Başkanı
|
Ahmet Bilge Anbarlılar
|
DEİK/Türkiye-Tacikistan İş Konseyi Başkanı
|
Cihangir Fikri Saatçioğlu
|
DEİK/Türkiye-Tanzanya İş Konseyi Başkanı
|
Erdem Arıoğlu
|
DEİK/Türkiye-Tayvan İş Konseyi Başkanı
|
Necmettin Uzun
|
DEİK/Türkiye-Togo İş Konseyi Başkanı
|
Berna Akyıldız
|
DEİK/Türkiye-Tunus İş Konseyi Başkanı
|
Kadir Mete Geçer
|
DEİK/Türkiye-Türkmenistan İş Konseyi Başkanı
|
Mahmut Er
|
DEİK/Türkiye-Uganda İş Konseyi Başkanı
|
Doğan Ali Doğan
|
DEİK/Türkiye-Ukrayna İş Konseyi Başkanı
|
Ruşen Çetin
|
DEİK/Türkiye-Umman İş Konseyi Başkanı
|
Ümit Kiler
|
DEİK/Uluslararası Teknik Müşavirlik İş Konseyi Başkanı
|
Munis Özer
|
DEİK/Türkiye-Ürdün İş Konseyi Başkanı
|
Sait Kılıç
|
DEİK/Türkiye-Venezuela İş Konseyi Başkanı
|
Ali Galip İlter
|
DEİK/Türkiye-Vietnam İş Konseyi Başkanı
|
Abdülkerim Murat Atik
|
DEİK/Türkiye-Yemen İş Konseyi Başkanı
|
Yunus Ete
|
DEİK/Türkiye-Yeni Zelanda İş Konseyi Başkanı
|
Emin Hitay
|
DEİK/Türkiye-Yunanistan İş Konseyi Başkanı
|
Levent Sadık Ahmet
|
DEİK/Yurt Dışı Yatırımlar İş Konseyi Başkanı
|
Abdullah Çerekçi
|
DEİK/Türkiye-Zambiya İş Konseyi Başkanı
|
Volkan Okur Yılmaz