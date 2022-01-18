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DEİK'te yeni İş Konseyi Başkanları seçildi! İşte tam liste...

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), 2021 Yılı İş Konseyleri Seçimli Olağan Genel Kurulları'nı 15 Ocak 2022 tarihinde DEİK Başkanı Nail Olpak ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirdi. DEİK çatısı altında ‘İkili İş Konseyleri', ‘Sektörel İş Konseyleri' ve ‘Özel Amaçlı İş Konseyleri' olarak faaliyet gösteren 147 İş Konseyi'nin Seçimli Genel Kurulu aynı gün eş zamanlı yapılarak, İş Konseylerinin yeni dönem Başkanları ve Yürütme Kurulu Üyeleri seçildi.

İş Dünyası 18.01.2022, 14:47
DEİK'te yeni İş Konseyi Başkanları seçildi! İşte tam liste...

Seçimli Genel Kurulun ardından T.C. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, DEİK Başkanı Nail Olpak, DEİK İş Konseyi Başkanları, DEİK Yürütme Kurulu Üyeleri ve iş insanlarının katılımıyla düzenlenen DEİK Ticari Diplomasi Ödül Töreni'nde ise, 2021 yılında ‘Sponsorluk ve Bütçe Yönetimi', ‘Üye İlişkileri ve Kazanımı', ‘Medya Görünürlüğü', ‘Paydaşlarla İlişkiler', ‘Yürütme Kurulu Süreç Yönetimi' ve ‘Üstün Performans' alanlarında gerçekleştirdikleri ticari diplomasi faaliyetleriyle 6 kategoride 12 ödül ile ticari diplomasi sanatının gönüllü temsilcileri ödüllendirildi.

Bakan Muş: "DEİK'in dünyanın dört bir yanındaki ticari diplomasi faaliyetlerini destekleyeceğiz"

DEİK'in ticari diplomasideki küresel gücüne ve uluslararası ticaretteki kurumsal iletişim kapasitesine dikkat çeken T.C. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "DEİK, dünyanın hemen hemen her ülkesinde karşı kanat kuruluşlarıyla tesis ettiği İş Konseyi Platformları ile eşine az rastlanabilir bir kurumsal iletişim kapasitesine sahip. Bu network dâhilinde yer alan 6 sektörel ve 1 özel amaçlı olmak üzere toplam 147 İş Konseyimiz, Başkanlarımız ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, dönüşen küresel ekonomide iş çevrelerine yol gösterme vazifesini layıkıyla yerine getirmektedir. Bu anlamda Ticaret Bakanlığı olarak, biz her daim DEİK'in destekçisi olmaya devam edeceğiz. DEİK'in dünyanın dört bir köşesinde ticari diplomasi faaliyetlerini destekleyeceğiz. Sizlerin yolunu açarak işinizi kolaylaştıracağız." diye konuştu.

Ticarette yükselen korumacılık duvarlarının ve Covid-19 salgınının küresel ekonomide derin yaralar açmasına rağmen Türk iş insanlarının başarılı bir şekilde faaliyetlerini sürdürdüğünü vurgulayan Muş, "Bu süreçte ticari, siyasi ve kurumsal anlamda alışık olduğumuz kural ve tahammüller yeniden etraflı bir sorgulamaya tabi tutulmuştur. İşte böyle bir zeminde DEİK İş Konseyi Başkanları ve DEİK üyelerimiz, ticari diplomasi faaliyetlerini güçlü bir biçimde sürdürmeyi başarmıştır. Küresel değer zincirindeki gücümüz olan DEİK, dünyanın dört bir yanındaki İş Konseyleri ile iş dünyamızın başarısını sağlamlaştırıyor. 2021 yılında DEİK çatısı altındaki İş Konseylerimiz ve iş insanlarımızın yeşil ekonomi, yenilenebilir enerji, girişimcilik, e-ticaret ve AB Yeşil Mutabakatı vizyonuna yönelik olarak birçok ülkenin iş çevreleri ve özel sektör kuruluşlarıyla yaptığı çalışmalar, Türk iş çevrelerinin küresel ekonomideki köklü dönüşümlere hazırlanması yönünden oldukça kıymetli oldu. " dedi

Türkiye ekonomisinin Cumhuriyet'in 100'üncü yılına yürüdüğü dönemde ihracatın tarihi bir eşiği aştığını dile getiren Bakan Muş, "İhracata dayalı büyüme stratejimizin omurgası olan siz üretici ve ihracatçı kardeşlerimizi bu başarılardan ötürü canı gönülden tebrik ediyorum. Ticaret Bakanlığımız bünyesinde oluşturduğumuz yeni yapı ve güçlendirilmiş destek programları ile mevcut hizmet ihracatımızı 100 milyar dolara ulaştırmayı hedefliyoruz. İş insanlarının ve girişimcilerin uluslararası arenada karşılaştığı sorunların tespiti ve çözümü, dış ticaretin sürekliliği ve kalitesi açısından çok önemli. Bu doğrultuda yalnızca ihracatçıya yönelik olarak kredi kefalet sorunlarını ortadan kaldırmak ve krediye erişim maliyetlerini düşürmek üzere tasarlanan İhracatı Geliştirme Anonim Şirketinin 1 Mart 2022 tarihinde faaliyete başlamasını hedefliyoruz. Bu şirketin ihracatçılarımızın en büyük sorunu olan finansmana erişim noktasında çok önemli bir görevi başarıyla yerine getireceğinden eminiz." ifadelerini kullandı.

Olpak: "Seçimleri daha iyinin yapılması için bir fırsat olarak görüyoruz"

Bir iş dünyası sivil toplum kuruluşu olmanın güzel bir aşamasını başarıyla geride bıraktıklarını ifade eden DEİK Başkanı Nail Olpak, "Tatlı bir rekabet ortamı içinde, DEİK'in önümüzdeki dönem faaliyetleri açısından son derece önemli bir seçimi gerçekleştirdik. Birçok İş Konseyimizde mutabakatla tek listeyle seçime gidilirken, birden fazla adayın olduğu çoklu listeler de oldu. Ben bunu son derece doğal ve hatta gerekli görüyorum. Çünkü rekabet hem kurallar hem de etik değerler çerçevesinde yapıldığı sürece kaliteyi de beraberinde getiriyor. Bugün ne mutluk ki pek çok iş insanımız daha iyisini başarmak için aday oldu. İş Konseyi Başkanlarımızdan yeni dönemde ticari diplomasi faaliyetlerini artırmalarını ve faaliyetlerini sonuçlarını numerik olarak artırmalarını bekliyoruz. Seçim süresince DEİK Yönetim Kurulu olarak, çok objektif davrandık ve adil bir seçim ortamı yakaladık. Bu sürece destek veren tüm üyelerimize teşekkür ediyor, İş Konseyleri Başkanlarımıza ve Yürütme Kurulu Üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Olpak: "Bugünümüz adına mutlu, geleceğimiz adına umutluyuz"

Salgın sürecinde tedarik zincirlerinde aksama yaşamayan ülkelerin daha hızlı, diğer ülkelerin ise yavaş toparlandığı asimetrik büyümelere şahit olduklarını belirten Olpak, "Tedarik zincirini kopartmayan ülkelerin başında geldiğimiz için, bugünümüz adına mutlu, geleceğimiz adına umutluyuz. Salgın ve enflasyon riskine rağmen, 2022 yılında, küresel ekonominin yüzde 5, dış ticaretin ise yüzde 6,7 oranında artması bekleniyor. Bu da gösteriyor ki 2021 yılında yüzde 33 ihracat artışı gösteren ülkemiz için yatırım ve ihracat tarafında ciddi bir potansiyel bulunuyor. DEİK olarak 147 İş Konseyimiz ile ana amacımız, bu potansiyeli en etkin şekilde değerlendirmek. Her bir iş konseyimizden ayrı ayrı beklentimiz, ihracatımızı arttırma önceliğimiz yanında, dış ekonomik ilişkilerimizin tümünde, o ülkeyle veya sektörle ilişkimizi nümerik olarak lehimize geliştirici somut adımlar atmak ve buna fiili katkı sağlamak. Ülkemizin ticari diplomasi çalışmalarında bu yıl da, her bölgede ayrı hedeflerimiz ve gündemlerimiz mevcut. ABD ile ticaret hacmimizi artırma çalışmalarından AB ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve Yeşil Mutabakat'a, Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi Anlaşması sonrasında ticarette yeni dönemden Çin'in Kuşak ve Yol girişiminin ülkemize etkilere kadar pek çok başlığımız var. DEİK ailesinin gönüllü elçileri olarak, ülkemiz ve dünya arasında ticari diplomasi faaliyetlerimizle birer köprü vazifesi görerek yolumuzda ilerlemeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

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Ticari diplomasinin EN'leri belli oldu

DEİK çatısı altında faaliyet gösteren İş Konseylerinin, 6 kategoride 12 ödül ile taçlandırıldığı DEİK Ticari Diplomasi Ödülleri sahiplerini buldu. Ülke İş Konseylerinin ödülleri Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve DEİK Başkanı Nail Olpak tarafından takdim edildi.

  1. ve Bütçe Yönetimikategorisinde; A grubu ülkelerde Türkiye-ABD İş Konseyi, B-C grubu ülkelerde ise Türkiye-Kuveyt İş Konseyi birinci olarak ödüle layık görüldü.

Üye İlişkileri ve Kazanımıkategorisinde; A grubu ülkelerde Türkiye-Irak İş Konseyi, B-C grubu ülkelerde ise Türkiye-Karadağ İş Konseyi birinci olarak ödüle layık görüldü.

Medya Görünürlüğükategorisinde; A grubu ülkelerde Türkiye-ABD İş Konseyi, B-C grubu ülkelerde ise Türkiye-Nijerya İş Konseyi birinci olarak ödüle layık görüldü.

Paydaşlarla İlişkilerkategorisinde; A grubunda Enerji İş Konseyi, B-C grubu ülkelerde ise Türkiye-Finlandiya İş Konseyi birinci olarak ödüle layık görüldü.

Yürütme Kurulu Süreç Yönetimikategorisinde; A grubu ülkelerde Türkiye-İran İş Konseyi, B-C grubu ülkelerde ise Türkiye-Hong Kong İş Konseyi birinci olarak ödüle layık görüldü.

Üstün Performanskategorisinde; A grubu ülkelerde Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi, B-C grubu ülkelerde ise Türkiye-Romanya İş Konseyi birinci olarak ödüle layık görüldü.

İş Konseyleri Koordinatör Başkanlar

Başkanlar

DEİK/Türkiye-Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkanı

Fuat Tosyalı

DEİK/Türkiye-Amerika İş Konseyleri Koordinatör Başkanı

Mehmet Ali Yalçındağ

DEİK/Türkiye-Asya Pasifik İş Konseyleri Koordinatör Başkanı

T. Murat Kolbaşı

DEİK/Türkiye-Avrasya İş Konseyleri Koordinatör Başkanı

Ruşen Çetin

DEİK/Türkiye-Avrupa İş Konseyleri Koordinatör Başkanı

Berna Gözbaşı

DEİK/Türkiye-Ortadoğu ve Körfez İş Konseyleri Koordinatör Başkanı

Ümit Kiler

DEİK/Sektörel İş Konseyleri Koordinatör Başkanı

Munis Özer

İş Konseyi

Başkan

DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanı

Mehmet Ali Yalçındağ

DEİK/Türkiye-Afganistan İş Konseyi Başkanı

Süleyman Ciliv

DEİK/Türkiye-Almanya İş Konseyi Başkanı

Atalay Muharrem Gümrah

DEİK/Türkiye-Angola İş Konseyi Başkanı

Abdullah Eriş

DEİK/Türkiye-Arjantin İş Konseyi Başkanı

Abdülcelil Kılınç

DEİK/Türkiye-Arnavutluk İş Konseyi Başkanı

Ahmet Galip Tözge

DEİK/Türkiye-Avustralya İş Konseyi Başkanı

Steven Young

DEİK/Türkiye-Avusturya İş Konseyi Başkanı

Burak Bilge

DEİK/Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi Başkanı

M. Kemal Koloğlu

DEİK/Türkiye-Bahreyn İş Konseyi Başkanı

Bilgün Gürkan

DEİK/Türkiye-Bangladeş İş Konseyi Başkanı

Hidayet Onur Özden

DEİK/Türkiye-Belarus İş Konseyi Başkanı

Yılmaz Soycan

DEİK/Türkiye-Belçika İş Konseyi Başkanı

Atilla Demir Yerlikaya

DEİK/Türkiye-Benin İş Konseyi Başkanı

Halit İnci

DEİK/Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri İş Konseyi Başkanı

Tevfik Öz

DEİK/Türkiye-Birleşik Krallık İş Konseyi Başkanı

Osman Okyay

DEİK/Türkiye-Bosna Hersek İş Konseyi Başkanı

Hasan Topaloğlu

DEİK/Türkiye-Brezilya İş Konseyi Başkanı

Cengiz Deveci

DEİK/Türkiye-Bulgaristan İş Konseyi Başkanı

Mustafa Zeki Sarıbekir

DEİK/Türkiye-Burkina Faso İş Konseyi Başkanı

Berna Sezer

DEİK/Türkiye-Cezayir İş Konseyi Başkanı

Muhammet Mesut Toprak

DEİK/Türkiye-Cibuti İş Konseyi Başkanı

Salim Metin

DEİK/Türkiye-Çad İş Konseyi Başkanı

Tarık İşgüzar

DEİK/Türkiye-Çekya İş Konseyi Başkanı

Nazmi V. Akıman

DEİK/Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanı

Korhan Kurdoğlu

DEİK/Türkiye-Danimarka İş Konseyi Başkanı

Berna Gözbaşı

DEİK/Eğitim Ekonomisi İş Konseyi Başkanı

Prof. İrfan Gündüz

DEİK/Türkiye-Ekvator Ginesi İş Konseyi Başkanı

Murat Efendi Ataer

DEİK/Türkiye-Endonezya İş Konseyi Başkanı

İlhan Erdal

DEİK/Enerji İş Konseyi Başkanı

Haluk Kalyoncu

DEİK/Türkiye-Etiyopya İş Konseyi Başkanı

Fatih Volkan Kazova

DEİK/Türkiye-Fas İş Konseyi Başkanı

Mehmet Büyükekşi

DEİK/Türkiye-Fildişi İş Konseyi Başkanı

İhsan Şahin

DEİK/Türkiye-Filipinler İş Konseyi Başkanı

Hamit Altunkaya

DEİK/Türkiye-Filistin İş Konseyi Başkanı

Suat Öztürk

DEİK/Türkiye-Finlandiya İş Konseyi Başkanı

Halil Kulluk

DEİK/Türkiye-Fransa İş Konseyi Başkanı

Hüseyin Çağatay Özdoğru

DEİK/Türkiye-Gabon İş Konseyi Başkanı

Ersel Topaloğlu

DEİK/Türkiye-Gambiya İş Konseyi Başkanı

Şaban Dinç

DEİK/Türkiye-Gana İş Konseyi Başkanı

Abdulkadir Turan

DEİK/Türkiye-Gine İş Konseyi Başkanı

Yunus Yılmaz

DEİK/Türkiye-Güney Afrika İş Konseyi Başkanı

Abubekir Salim

DEİK/Türkiye-Güney Sudan İş Konseyi Başkanı

Zafer Topaloğlu

DEİK/Türkiye-Gürcistan İş Konseyi Başkanı

Osman Çalışkan

DEİK/Türkiye-Hırvatistan İş Konseyi Başkanı

Can Soyak

DEİK/Türkiye-Hindistan İş Konseyi Başkanı

Hülya Gedik

DEİK/Türkiye-Hollanda İş Konseyi Başkanı

Nüket Küçükel Ezberci

DEİK/Türkiye-Hong Kong İş Konseyi Başkanı

Talip Murat Kolbaşı

DEİK/Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı

Halit Acar

DEİK/Türkiye-İran İş Konseyi Başkanı

Osman Aksoy

DEİK/Türkiye-İrlanda İş Konseyi Başkanı

Emre Yıldız

DEİK/Türkiye-İspanya İş Konseyi Başkanı

Dr. Zeynel Abidin Erdem

DEİK/Türkiye-İsrail İş Konseyi Başkanı

I. Sinan Ak

DEİK/Türkiye-İsveç İş Konseyi Başkanı

Mehmet Bahadır Balkır

DEİK/Türkiye-İsviçre İş Konseyi Başkanı

Zeki Yıldırım

DEİK/Türkiye-İtalya İş Konseyi Başkanı

Zeynep Bodur Okyay

DEİK/Türkiye-Japonya İş Konseyi Başkanı

Oğulcan Kemal Sagun

DEİK/Türkiye-Kuzey Makedonya İş Konseyi Başkanı

Bilal Kara

DEİK/Türkiye-Kamboçya İş Konseyi Başkanı

Mahir Alp

DEİK/Türkiye-Kamerun İş Konseyi Başkanı

Ahmet Demirtaş

DEİK/Türkiye-Kanada İş Konseyi Başkanı

Nurdan Erbuğ

DEİK/Türkiye-Karadağ İş Konseyi Başkanı

Naser Alim

DEİK/Türkiye-Katar İş Konseyi Başkanı

Başar Arıoğlu

DEİK/Türkiye-Kazakistan İş Konseyi Başkanı

Mustafa Sani Şener

DEİK/Türkiye-Kenya İş Konseyi Başkanı

Ömer Karadeli

DEİK/Türkiye-Kırgızistan İş Konseyi Başkanı

Aydın Mıstaçoğlu

DEİK/Türkiye-KKTC İş Konseyi Başkanı

Fatih Mehmet Keçebir

DEİK/Türkiye-Kolombiya İş Konseyi Başkanı

Ilgaz Manuel Bağlıkaya

DEİK/Türkiye-Kongo Cumhuriyeti İş Konseyi Başkanı

Ali Sezen

DEİK/Türkiye-Kongo Demokratik Cumhuriyeti İş Konseyi Başkanı

Yusuf Cenk Dağsuyu

DEİK/Türkiye-Kore İş Konseyi Başkanı

Ali Kibar

DEİK/Türkiye-Kosova İş Konseyi Başkanı

Merve Özer Yılmaz

DEİK/Türkiye-Kuveyt İş Konseyi Başkanı

Ebru Özdemir

DEİK/Türkiye-Letonya İş Konseyi Başkanı

Vehbi Serkan Kaptan

DEİK/Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı

Murtaza Karanfil

DEİK/Türkiye-Litvanya İş Konseyi Başkanı

Serdar Kurt

DEİK/Lojistik İş Konseyi Başkanı

Ayşem Ulusoy

DEİK/Türkiye-Lübnan İş Konseyi Başkanı

Abdülkadir Akkuş

DEİK/Türkiye-Lüksemburg İş Konseyi Başkanı

Aysu Özlem Gökçe

DEİK/Türkiye-Macaristan İş Konseyi Başkanı

Adnan Sezgin

DEİK/Türkiye-Madagaskar İş Konseyi Başkanı

Ahmet Emre Sönmez

DEİK/Türkiye-Malavi İş Konseyi Başkanı

İbrahim Yıldırım

DEİK/Türkiye-Malezya İş Konseyi Başkanı

Süheyla Çebi Karahan

DEİK/Türkiye-Mali İş Konseyi Başkanı

Fatih Altunbaş

DEİK/Türkiye-Malta İş Konseyi Başkanı

Halis Ali Çakmak

DEİK/Türkiye-Meksika İş Konseyi Başkanı

Gökhan Yavuzer

DEİK/Türkiye-Mısır İş Konseyi Başkanı

Mustafa Denizer

DEİK/Türkiye-Moğolistan İş Konseyi Başkanı

Halil Avcı

DEİK/Türkiye-Moldova İş Konseyi Başkanı

Burak Burçin Kılıçoğlu

DEİK/Türkiye-Moritanya İş Konseyi Başkanı

Şerif Tosyalı

DEİK/Türkiye-Mozambik İş Konseyi Başkanı

Temel Akgün

DEİK/Türkiye-Namibya İş Konseyi Başkanı

Muhammed Yusuf Bedir

DEİK/Türkiye-Nepal İş Konseyi Başkanı

Mehmet Mustafa Akıncılar

DEİK/Türkiye-Nijer İş Konseyi Başkanı

Zeynel A. Kaymak

DEİK/Türkiye-Nijerya İş Konseyi Başkanı

Hakan Özel

DEİK/Türkiye-Norveç İş Konseyi Başkanı

Mehmet Selahattin Ünlü

DEİK/Türkiye-Orta Amerika ve Karayipler İş Konseyi Başkanı

Mustafa Necati Işık

DEİK/Türkiye-Özbekistan İş Konseyi Başkanı

Özgür Onur Özgüven

DEİK/Türkiye-Pakistan İş Konseyi Başkanı

Ahmet Cengiz Özdemir

DEİK/Türkiye-Peru İş Konseyi Başkanı

Gökhan Özyurt

DEİK/Türkiye-Polonya İş Konseyi Başkanı

Ercan Emrah Duman

DEİK/Türkiye-Portekiz İş Konseyi Başkanı

Mustafa Mertcan

DEİK/Türkiye-Romanya İş Konseyi Başkanı

Ömer Süsli

DEİK/Türkiye-Rusya İş Konseyi Başkanı

İzzet Ekmekçibaşı

DEİK/Sağlık İş Konseyi Başkanı

Reşat Bahat

DEİK/Türkiye-Senegal İş Konseyi Başkanı

Fuat Tosyalı

DEİK/Türkiye-Sırbistan İş Konseyi Başkanı

Bayram Akgül

DEİK/Türkiye-Singapur İş Konseyi Başkanı

Murat Özyeğin

DEİK/Türkiye-Slovakya İş Konseyi Başkanı

Harika Güral

DEİK/Türkiye-Slovenya İş Konseyi Başkanı

Fatih Canpolat

DEİK/Türkiye-Somali İş Konseyi Başkanı

Levent Güngör

DEİK/Türkiye-Sri Lanka İş Konseyi Başkanı

Mehmet Ali Uğur

DEİK/Türkiye-Sudan İş Konseyi Başkanı

Serdar Yıldızgörer

DEİK/Türkiye-Suriye İş Konseyi Başkanı

İbrahim Fuat Özçörekçi

DEİK/Türkiye-Suudi Arabistan İş Konseyi Başkanı

Fatih Gürsoy

DEİK/Türkiye-Şili İş Konseyi Başkanı

Ahmet Bilge Anbarlılar

DEİK/Türkiye-Tacikistan İş Konseyi Başkanı

Cihangir Fikri Saatçioğlu

DEİK/Türkiye-Tanzanya İş Konseyi Başkanı

Erdem Arıoğlu

DEİK/Türkiye-Tayvan İş Konseyi Başkanı

Necmettin Uzun

DEİK/Türkiye-Togo İş Konseyi Başkanı

Berna Akyıldız

DEİK/Türkiye-Tunus İş Konseyi Başkanı

Kadir Mete Geçer

DEİK/Türkiye-Türkmenistan İş Konseyi Başkanı

Mahmut Er

DEİK/Türkiye-Uganda İş Konseyi Başkanı

Doğan Ali Doğan

DEİK/Türkiye-Ukrayna İş Konseyi Başkanı

Ruşen Çetin

DEİK/Türkiye-Umman İş Konseyi Başkanı

Ümit Kiler

DEİK/Uluslararası Teknik Müşavirlik İş Konseyi Başkanı

Munis Özer

DEİK/Türkiye-Ürdün İş Konseyi Başkanı

Sait Kılıç

DEİK/Türkiye-Venezuela İş Konseyi Başkanı

Ali Galip İlter

DEİK/Türkiye-Vietnam İş Konseyi Başkanı

Abdülkerim Murat Atik

DEİK/Türkiye-Yemen İş Konseyi Başkanı

Yunus Ete

DEİK/Türkiye-Yeni Zelanda İş Konseyi Başkanı

Emin Hitay

DEİK/Türkiye-Yunanistan İş Konseyi Başkanı

Levent Sadık Ahmet

DEİK/Yurt Dışı Yatırımlar İş Konseyi Başkanı

Abdullah Çerekçi

DEİK/Türkiye-Zambiya İş Konseyi Başkanı

Volkan Okur Yılmaz
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