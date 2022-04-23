Değişim Dinamikleri'nin 28. İftar Organizasyonu Yoğun Katılımla Gerçekleştirildi

DD iftar programı, klasik iftar programlarından farklı olarak gerek uzmanların sunumları gerekse gündeme dair konuşmalar ile verimli bir iş ve sohbet toplantısına dönüştü. Programda sunum gerçekleştiren DD Uzman / Danışmanlarının değindikleri noktalardan DD Genel Müdürü Ahmet Nedim ERDEMİR açılış konuşmasında aşağıdaki konulara değindi;

Dünya’da ve ülkemizde özellikle son 2 yıldaki siyasi, sosyal ve ekonomik koşulların ortaya çıkardığı değişim rüzgarları ile birlikte; küresel ve yerel tüm değişimleri daha iyi takip etmeli, bu alanlardaki takip metodolojimizi sohbet kısıtından çıkarmalı, sistematik fırsat, tehdit ve risk yönetimi süreçlerine oturtmalıyız.

Kurumsal yetkinlikler olarak; esneklik ve değişimlere cevap verebilme, hızlı karar alabilme ve organizasyonun geneline yayabilme, işveren markası ve sosyal sorumluluk ön plana çıkıyor. Bu yetkinliklerimize ve bu yetkinlikleri icra edecek takım arkadaşlarımıza yatırım yapmalıyız.

Bu çerçevede gelecekte varolacak şirketlerle ilgili şu tespitleri yapabiliriz;

- Teknoloji ile süreçlerini ve ürün / hizmetlerini komple dönüştürenler veya hatta sıfırdan tasarlayanlar,

- Küresel toplumsal değerlere, hassasiyetlere ve sürdürülebilirliğe duyarlı olanlar,

- İnsan kaynakları yönetiminden insan odaklılığa geçenler

Türkiye Katılım Bankaları Birliği Danışma Kurulu Üyesi Temel HAZIROĞLU, İnsan ve Doğasını konu alan konuşmasında;

'İnsanın insan ile ilişkisinde kulluk söz konusu olamaz. İnsan kaynak değildir, kıymettir, değerdir. Allah’a bağlılıktaki kulluk insanın insanla ilişkisinde eşitliği zorunlu getirir. İnsanlar bir diğerine eşit olduğunu hissettiğinde Allah’a olan bağlılıktaki kulluğu derinleştirir. Mutlak iyi veya kötü insan yoktur, kendi doğası iyidir, ya onu koruyacaktır ya da kaybedecektir' mesajının önemle altını çizdi.

DD uzman danışmanı Münir ARIKAN ise Kalite ve Başarı için “Allah’ın Ahlakıyla Ahlaklanmak” konusuna değindiği konuşmada; özellikle müteşebbislerin ve yönetimde olanların sahip oldukları rol ve yetkileri doğrultusunda Allah’ın esmasını modelleme, yarattıklarından ilham alma, Allah’ın ve peygamberlerinin yaptıklarına bakma ve son olarak da Kuran-ı Kerim’deki hüküm ve öğretileri baz alma sorumluluğunda olduklarına vurgu yaptı ve iş dünyasına ilişkin çeşitli örneklemeler ile düşüncelerini paylaştı.

Sahneye davet edilen diğer konuşmacılar olarak;

Gezer Terlik Yönetim Kurulu Başkanı Ömer ÖZALP, İETT Eski Genel Müdürü ve Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Muammer KANTARCI, Uyum Soft Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet ÖNDER, Ülker’in Pazarlamasının Mimarlarından Tevfik ARIKAN, Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal TOPÇU, Akrida Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Yavuzhan ÖZDEMİR, Erçal Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim ERÇAL ve Yönetim Kurulu Üyesi Kadir ERÇAL, TV5 Genel Müdürü ve 3. 4. Dönem Üsküdar Belediye Başkanı Dr. Yılmaz BAYAT, Emsey Hospital Fiziktedavi ve Rehabilitasyon Hekimi Prof. Dr. Şafak KARAMEHMETOĞLU, DD Uzman Danışmanlarından Prof. Dr. İlhan ERDOĞAN yer alıp Değişim Dinamikleri ile işbirliklerine değinip, tecrübe paylaşımı yaptıktan sonra organizasyon için teşekkürlerini sundular.

DD Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman ERDEMİR ise programda katılımcılara hediye edilen yazarının pazarlama gurusu Al Ries olduğu Focus adlı kitaba da vurgu yaparak; “Pazarlama CEO’ların ana görevlerinden biridir. Pazarlama faaliyeti pazarlama departmanına bırakılmayacak kadar önemlidir. İşimizi alakasız yerlere dağıtarak yürütmek yerine odaklanmaya ihtiyacımız vardır.” notlarını düştü. Konuşmasının ardından farklı sektörlerden yoğun katılımın sağlandığı iftar programı her bir katılımcıya tek tek teşekkürlerini sundu ve gelecek sene yine Ramazan ayının 3. Çarşamba’sı gerçekleşecek olan programın duyurusunu gerçekleştirerek program kapanışını yaptı.