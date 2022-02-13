Değirmenciler hedefi 2.2 Milyar dolardan 3 Milyar doların üzerine çıkardı

DESMUD Başkanı Zeki Demirtaşoğlu yaptığı açıklamada; "Geçtiğimiz yıl itibariyle 2,2 milyar dolar ve bu yıl da 2,5 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşan, değirmen makinalarında Dünya şampiyonu olan Türk Değirmen ve Sektör Makineleri üreticileri, değişen ve dönüşen dünyanın ihtiyaç ve beklentilerini çok iyi tahlil etmiş ve bu dönüşüme ayak uydurmuştur, önümüzdeki dönemde de; eğitim, tanıtım ve AR-GE'ye yapılacak olan yatırımların yükseltilmesi, Türk değirmen makinalarının Uluslararası arenada tanıtımının artırılması ve yeni projelere imza atılması konularında ortak karar alınmıştır" dedi.

Yerli ve milli olarak ürettikleri makineleri her geçen gün daha da geliştirdiklerini belirten Demirtaşoğlu, ülkemiz sanayi ve teknolojisinin geldiği noktanın önemine dikkat çekerek, önümüzdeki dönemde yeni rekorlara imza atacaklarını belirtti.

DESMUD Başkanı eğitim konu başlığı ile ilgili olarak ise; "Uluslararası Üniversiteler ile yapılacak olan organizasyonların artırılması ve birlikte hareket edilmesi konularında çalışmalarının olduğunu ve Dünya çapındaki üniversiteler ile bu konuda temas halinde olduklarını belirtti.