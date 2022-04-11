DeFacto üst yönetim organizasyonunda yeni yapılanma

2021 yılını yaklaşık yüzde 80’lik büyüme performansıyla sonlandıran DeFacto, yeni organizasyon yapısını belirledi. Şirketin üst yönetiminde gerçekleştirilen bu yapılanma ile faaliyetler, “Online”, “Pazarlama ve Mağazacılık” ve “Yatırım & Glabal Franchise veToptan & Kurumsal Satış” olmak üzere üçlü kanal ve Genel Müdürlük çatısı altında devam edecek.

DeFacto’nun en önemli stratejik odak alanlarından online kanaldaki büyüme ve dönüşüme ivme kazandırmak amacıyla oluşturulan “Online Genel Müdürlüğü”, Önder Şenol’un sorumluluğunda olacak. DeFacto CFO’su olarak görev yapan Şenol, mevcut Finans ve Hukuk fonksiyonlarının liderliğini sürdürmeye devam ederken, yeni yapının yönetimini üstlenecek.

Diğer taraftan şirketin büyüme hedeflerinin gerçekleşmesinde kritik öneme sahip fiziki kanala ilişkin faaliyetler ise “Yatırım & Global Franchise ve Global Toptan & Kurumsal Satış Kanalı Genel Müdürlüğü” çatısı altında bir araya getirildi. Bu göreve, DeFacto çatısı altında genişlemeden ve global operasyondan sorumlu COO’luk görevini yürüten Serdar Ersoy atandı.

“Pazarlama ve Mağazacılıktan Sorumlu Genel Müdürlüğü” görevi ise 2 Mart tarihinde DeFacto’ya katılan Barış Sönmez’e emanet olacak.