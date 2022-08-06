Dedecan Lahmacun Efsanesi Anlatılmaz Yaşanır

Bilindiği üzere, lahmacun Şanlıurfa’ya ait bir kültürdür. İncecik açılmış hamurun üzerine döşeme denilen yöntemle bol bol koyulan kıymalı harçta sadece kıyma, soğan ve Şanlıurfa’nın isot biberi yer alır.

Güneydoğu Anadolu ve Şanlıurfa mutfağının 32 senelik temsilcisi Dedecan’ın tüm şubelerinde aynı lezzette çıtır çıtır lahmacunu bulabilirsiniz. Yöresinden gelen özel malzemeler, Şanlıurfa’lı şeflerin elinden çıkan nefis lahmacunlar ve kebaplar ile Dedecan, yıllardır sürdürdüğü lezzet yolculuğunu şimdi de Kavacık’ta yeni açtığı şubede devam ettiriyor.

Coğrafi işaretli ürünleri, yöresinden gelen malzemeleri ve Şanlıurfa’lı şefleri ile doğal lezzetleri en iyi haliyle sunan Dedecan’da; özellikle lahmacun, ciğer ve dalak şiş, içli köfte gibi efsaneleşmiş lezzetler her mevsim başı çekiyor.

Urfa’lı şeflerin özel eğitim ile yer aldığı Dedecan mutfağının sırrını oluşturan en önemli detaylardan biri olan ustalığı her lokmada hissedebiliyorsunuz. Yöresinin en doğal ve kaliteli malzemelerini eğitimli şeflerle lezzete dönüştürmeyi başaran Dedecan, yeni şubeleri ile de büyümeye devam ediyor.

İstanbul’da ikinci şubesini Kavacık’da açan Dedecan, kendine has nefis lezzetlerini yepyeni bir konseptle kebap severlerin beğenisine sunuyor.

Şanlıurfa Merkez, İstanbul Ataşehir ve İstanbul Kavacık’ta aynı standart lezzetleri sunan Dedecan, geniş oturma alanı, bahçesi, çocuk oyun alanı, otoparkı ve VIP salonları ile kebap severleri ağırlıyor.

32 sene önce Şanlıurfa’da eski bir binada başlayan Güneydoğu yemek kültürü serüveni; İstanbul’da aynı özen ve heyecanla devam ediyor. Tüm mutfak ekibinin Urfa’lı şeflerden oluştuğu, kullanılan ürünlerin yörenin en iyi yetiştiricilerinden özel olarak seçildiği Dedecan; aslını korumaya devam eden ender işletmelerden.