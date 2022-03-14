Son Dakika
DB Schenker Arkas’ın Yeni Genel Müdürü Özgür AL Oldu
Türkiye’nin önde gelen lojistik servis sağlayıcısı DB Schenker Arkas’ın yönetim kurulunda yeni Genel Müdür ataması gerçekleşti. Özgür AL 1 Mart 2022 tarihinden itibaren şirketin Genel Müdür’ü olarak görev alacaktır.
İş Dünyası 14.03.2022, 20:11
Özgür AL, lojistik sektöründe Genel Müdür olarak görev aldığı yirmi yıllık profesyonel iş yaşamında Karadeniz’den Hint Yarımadası’na kadar yirmiden fazla ükenin sorumluluğu ile birlikte iki adet bölge ofisinin açılışına öncülük etmiş ve gelişen pazarlarda organizasyonlarını büyütmeye devam etmiştir. Ayrıca Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi’dir.