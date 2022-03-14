DB Schenker Arkas’ın Yeni Genel Müdürü Özgür AL Oldu

Özgür AL, lojistik sektöründe Genel Müdür olarak görev aldığı yirmi yıllık profesyonel iş yaşamında Karadeniz’den Hint Yarımadası’na kadar yirmiden fazla ükenin sorumluluğu ile birlikte iki adet bölge ofisinin açılışına öncülük etmiş ve gelişen pazarlarda organizasyonlarını büyütmeye devam etmiştir. Ayrıca Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi’dir.