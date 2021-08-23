DAYANACAK GÜCÜMÜZ KALMADI 'AŞISIZ'LIĞI KABUL ETMİYORUZ

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) Başkanı M.Nezih Allıoğlu kabinenin Covid-19 tedbirlerine tam destek verdiklerini bildirdi. Gerek Cumhurbaşkanı gerekse ilgili kurum ve kuruluşların aşılanma çağrılarını çok önemsediklerini söyleyen Başkan Allıoğlu, "Değerli halkımız şunu çok iyi bilmelidir ki salgın belasına karşı en büyük silahımız aşıdır, lütfen bilime tıbba güvenin, kendinizi, sevdiklerini, toplum sağlığını riske atmayın. Aşı karşıtlığının sonuçları bireysel değil toplumsaldır. Hiç birimizin insan sağlığını tehdit etmeye hakkı yoktur" dedi. GGYD'nin, Covid 19 kısıtlamalarından en fazla etkilenen sektörlerden oluşan bir dernek olduğuna da işaret eden Başkan Allıoğlu, şunları söyledi:

Ankara’dan Endişeliyiz, Tedbirimizi Alıyoruz

"Gıda, yeme-içme, eğlence, turizm, eğitim, sağlık ve güzellik gibi sektörlerde faaliyet gösteren yüzlerce üyemiz, geçen 1.5 yıl boyunca ticari hayatlarının en dramatik dönemini yaşadılar. Bu süreçte ne yazık ki iflas eden, sektör değiştiren ya da yüksek oranda borçlanan üyemiz oldu. Henüz bu travmayı atlatamamış, yaralarını saramamış işletmelerimizin vaka artışına bağlı muhtemel bir kısıtlamayı kaldıracak gücü, dayanacak hali kalmamıştır. Vaka artışı sağlımız kadar ekonomimize de en büyük tehdittir. Bu tehditi bertaraf etmenin yolu da yüksek oranda aşılamadır. Ankara'daki vaka sayısını endişe ile izlerken bizler de kendi tedbirlerimizi almaya devam edeceğiz. Bu tedbirlerden biri de salgının yayılma ihtimali olan bazı üye işletmelerimizde aşısız çalışanlara düzenli PCR testi zorunluluğu getirmek oldu. Bu tedbirler bizi gerçek normalleşme günlerine taşıyacak."