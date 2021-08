DAXOM’dan karavanlara özel ısıtma ve sıcak su çözümleri

Farklı yaşam alanlarındaki sıcak su ve ısınma ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler getiren Daxom’un sıra dışı ölçüleriyle sektöründe bir ilk olan Daxom Plus ürünü, doğalgazın yanı sıra LPG ile uyumlu olması nedeniyle, özellikle karavan, tekne, yat, panelvan gibi mobil araçlarda rahatlıkla kullanım imkanı sunuyor. 12 litre hacimli Daxom Plus, dijital ekranı üzerindeki ayar bölmesi sayesinde suyu, istenilen derecede sabit sıcaklıkta verebiliyor. Yanma için gerekli oksijeni dış ortamdan alan ürün, alevlenmeden ötürü açığa çıkan karbondioksiti de bacadan dışarı atıyor. Dolayısıyla hem bulunduğu yerin oksijenini kullanmadığı, hem de ortama insan sağlığına zararlı egzoz gazı vermediği için küçük metrekareli alanlarda güvenle kullanılabiliyor. Kullanım yerindeki musluk veya batarya açıldığında otomatik olarak çalışan Daxom Plus, Türkiye genelindeki satış noktalarından, online pazaryerlerinden ve Daxom.com adresinden sipariş verilebiliyor.