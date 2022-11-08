Davut Doğan, İş Dünyasını Bir Araya Getiren Troya Forum’un Konuğu Oldu

Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, 4-5 Ekim tarihlerinde gerçekleşen Troya Forum kapsamında katıldığı panelde, sürdürülebilir şirketleri ve bu yoldaki kurumsallaşma adımlarını masaya yatırdı.

Biga’da küçük bir atölyede başlayıp bugün bir holdinge dönüşen Doğanlar Holding ve iştiraklerinin kurumsallaşma hikayesiyle başlayan panel, keyifli anekdotlara da ev sahipliği yaptı. Sürdürülebilir bir iş modeli için sürekli değişim ve gelişimin şart olduğunun altının çizildiği sohbette, yatırımın da önemine değinildi. Bu kapsamda, Doğanlar Mobilya Grubu’nun Türkiye’ye yabancı fon getiren ilk ve tek şirket olduğunun altı çizildi.

Doğanlar Holding’in kurumsallaşma sürecindeki en önemli adımlarından birinin Aile Anayasası olduğunu belirten Doğan, bu sürecin kendilerini bugün 3500 direkt çalışanı olan, 600 bayi ile 32bin kişilik aile formatına getirdiğini belirtti.

Holding olarak ilk 500 şirketin arasında yer alan kurum bünyesinde Doğanlar Mobilya Grubu’nun özelde ikinci, tüm mobilya sektöründe ise üçüncü sırada yer aldığının altını çizen Doğan, kurumsallaşmanın bir diğer önemli adımı olan şeffaf yönetim kurallarına da değindi. Sohbet sırasında, Doğanlar Mobilya Grubunda yer alan farklı uzmanlık alanlarına sahip 3 bağımsız kadın yönetim kurulu üyesinin ve Biotrend Enerji firmasında yer alan Türk ve yabancı uyruklu bağımsız yönetim kurulu üyelerinin olmasının önemi de vurgulandı. Tüm çalışanları yanı sıra yönetim kurullarında yer alan aile meclisi üyelerinin her birinin ise kendi alanlarında ve ölçümlenebilir hedefler doğrultusunda değerlendirildiklerini vurguladı.

Sürdürülebilir şirketlerde üretim alanlarındaki yatırımlara da değinilen panelde, Biotrend Enerji bünyesinde çöpten elektrik üretimine, sera yatırımları, karbon anlaşmaları ve temiz üretim yöntemlerinin üzerine konuşuldu. Ar-Ge yatırımlarından da bahsedilen panel kapsamında Düzce’de yer alan Ar-Ge merkezinin yanı sıra Lova Yatak tarafından Ankara Teknoparkta kurulan inovasyon merkezinin de altı çizildi.