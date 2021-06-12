banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Dardanel o paylaşım nedeniyle özür diledi!
Dardanel o paylaşım nedeniyle özür diledi!
Christian Eriksen son durumu ne?
Christian Eriksen son durumu ne?
Sermiyan Midyat'tan Sedat Peker taklidi
Sermiyan Midyat'tan Sedat Peker taklidi
Sedat Peker: Silivri Cezaevi'nde yatarken, Tayyip Ağabey...
Sedat Peker: Silivri Cezaevi'nde yatarken, Tayyip Ağabey...

Dardanel o paylaşım nedeniyle özür diledi!

Ton balığı ürünüyle bilinen Dardanel, Türkiye-İtalya Euro 2020 maçı öncesi büyük tepki toplayan cinsiyetçi paylaşımı nedeniyle özür diledi. Firmadan yapılan açıklamada "Bu paylaşımı hazırlayan kurumlar ile de ilişkilerimizin sonlandırılacağını kamuoyuna saygı ile bildiririz" denildi

İş Dünyası 12.06.2021, 21:36
Dardanel o paylaşım nedeniyle özür diledi!

A Milli Futbol Takımının İtalya ile oynayacağı Euro 2020 maçı öncesinde yaptığı paylaşımla büyük tepki toplayan Dardanel, özür diledi. Firmadan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"BİZİM ÇOCUKLAR" TEMASINA YAKIŞMAYAN REKLAM

"11 Haziran tarihinde sosyal medya hesaplarımızda yapılan paylaşımdan dolayı, başta kadınlarımız olmak üzere tüm kamuoyundan özür diliyoruz.

Dikkatimizden kaçan ve kurum kültürümüzü hiçbir şekilde yansıtmayan bu paylaşımı hazırlayan kurumlar ile de ilişkilerimizin sonlandırılacağını kamuoyuna saygı ile bildiririz.

Kadın çalışanlarımızın emeği

ile bugünlere gelmiş bir firma olarak şu andan itibaren, iletişimimiz ve sosyal sorumluluk girişimlerimizde, bu bilinci yerine getirmek için çok daha fazla çalışacağız."

banner486
Yorumlar (0)
banner422
22°
açık
banner493