Dardanel o paylaşım nedeniyle özür diledi!

A Milli Futbol Takımının İtalya ile oynayacağı Euro 2020 maçı öncesinde yaptığı paylaşımla büyük tepki toplayan Dardanel, özür diledi. Firmadan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"BİZİM ÇOCUKLAR" TEMASINA YAKIŞMAYAN REKLAM

"11 Haziran tarihinde sosyal medya hesaplarımızda yapılan paylaşımdan dolayı, başta kadınlarımız olmak üzere tüm kamuoyundan özür diliyoruz.

Dikkatimizden kaçan ve kurum kültürümüzü hiçbir şekilde yansıtmayan bu paylaşımı hazırlayan kurumlar ile de ilişkilerimizin sonlandırılacağını kamuoyuna saygı ile bildiririz.

Kadın çalışanlarımızın emeği

ile bug ünlere gelmiş bir firma olarak şu andan itibaren, iletişimimiz ve sosyal sorumluluk girişimlerimizde, bu bilinci yerine getirmek için çok daha fazla çalışacağız."