DAP şimdi de borsaya geliyor!

DAP Holding iştiraklerinden DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. hisseleri Garanti BBVA Yatırım’ın konsorsiyum liderliğinde halka arz ediliyor… 41 yıllık geçmişiyle, gayrimenkul sektörüne sembol eserler kazandıran ve markalı konut sektörünün ciro şampiyonu olan DAP Gayrimenkul Geliştirme’nin halka arzında, halka açıklık oranı yüzde 15.01 olurken, hisselerin satış fiyatı ise 18,50 TL olarak belirlendi.

30 GÜN BOYUNCA FİYAT İSTİKRARI FONU

Garanti BBVA Yatırım’ın konsorsiyum lideri olduğu halka arz, 15-16-17-18 Şubat 2022 tarihlerinde sabit fiyatla talep toplama yöntemi şeklinde gerçekleşecek. Halka arzdan sonraki 180 gün boyunca sermaye artırımı yapmama ve yeni pay satmama taahhüdünde bulunulurken, ayrıca payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün boyunca da Garanti BBVA Yatırım tarafından gerçekleştirilecek fiyat istikrarı işlemleri için 300 milyon TL’lik fon oluşturulması planlanıyor. Oluşturulması planlanan bu fon, halka arzın yüzde 54’üne denk geliyor.

Yüksek satış ve proje geliştirme becerisine sahip olan şirket, 41 yılda edindiği tecrübe ve sektördeki güçlü konumuyla şehrin merkezinde ve doğru lokasyonlarda, özellikle üst gelir grubundan alıcıların yoğun talep göstereceği projelere odaklanıyor.

‘SAĞLIKLI EV’LERİ SEKTÖRE KAZANDIRDI

DAP Gayrimenkul Geliştirme son olarak Emlak Konut GYO güvencesi ve DAP vizyonuyla, İstanbul Altunizade’de Validebağ Konakları, Çekmeköy’de Ormanköy ve Nişantaşı’da Nişantaşı Koru projelerine imza attı. Şirket, bu yıl teslimleri planlanan Ormanköy projesiyle Türkiye’de ilk defa ‘Sağlıklı Ev’ konseptini sektöre kazandırdı. Yapımı devam eden Nişantaşı projesiyle ise sağlıkla lüksü bir araya getirerek, lüks tekne mantığında, kişiye özel çözümlerin olduğu konutlar tasarladı.

CİRO ŞAMPİYONU PROJELER ÜRETİYOR

Satış rakamlarına bakıldığında Ormanköy projesi; Emlak Konut GYO’nun yıl bazlı satış raporunda, 2020 yılı üçüncü çeyrek verilerine göre 1 milyar 84 milyon TL satış cirosuyla Türkiye genelinde ciro şampiyonu oldu. Nişantaşı Koru projesi ise, yine Emlak Konut GYO’nun 2021 yılı ikinci çeyrek sonuçlarına göre 818 milyon TL ve 2021 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarına göre 1.4 milyar TL satışla ve 2021 yılının tamamında 1.8 milyar TL satışla ciro şampiyonluklarına imza attı.

‘SAĞLIKLI EVLER’İ LEVENT’E GETİRİYOR

Bunun yanında yeni yatırımlar için kolları sıvayan DAP Gayrimenkul Geliştirme’nin, Emlak Konut GYO güvencesiyle Levent’te geliştireceği proje, bölgenin hali hazırda en büyük konut projesi olacak… Şirket, bu dev arazinin 53 bin 500 metrekaresine konut geliştiriyor. Geri kalan bölüm ise okul ve koru alanı oluyor. Bu proje, koruya ve yeşil alana komşu lokasyonuyla dikkat çekiyor. İstanbul’un tam kalbinde, bölgenin en büyük projesi olan bu yeni yatırım, az katlı mimarinin en başarılı örneklerinden birini sergilemenin yanında, doğayla iç içe, country tarzı bir yaşam sunuyor.

YÜZDE 27,2’LİK ISKONTOYLA BÜYÜK BİR FIRSAT SUNUYORUZ

DAP Gayrimenkul Geliştirme’nin tamamen markalı konut geliştiriciliğine odaklı bir şirket olduğunun altını çizen DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, DAP Gayrimenkul Geliştirme’nin hali hazırda geniş bir portföye sahip olduğunu aktararak şöyle devam etti: “Bugün Türkiye’de kentleşme oranındaki yükseliş eğilimi, nitelikli konut ihtiyacı, nüfus artışı, evlilikler, boşanmalar ve tek başına yaşamayı tercih eden bireyler nedeniyle her yıl 700 bin konuta ihtiyaç oluyor. Özetle konut ihtiyacı sürekli artış eğiliminde… DAP Gayrimenkul dediğimizde; bugün nitelikli ve sembol eserler üreten, proje geliştirdiği bölgelere değer katan, finansal kredibilitesi yüksek, yabancı yatırımcılardan ilgi gören bir şirketten söz ediyoruz. Halka arzını gerçekleştireceğimiz DAP Gayrimenkul Geliştirme, 41 yıldır Türkiye’nin nitelikli konut ihtiyacını karşılamak için sembol eserler üretiyor. Bugün portföyümüzde İstanbul Altunizade’deki Validebağ Konakları, Çekmeköy’deki Ormanköy, Nişantaşı’daki Nişantaşı Koru ve önümüzdeki günlerde lansmanını yapacağımız Levent projesi yer alıyor. Levent’ten sonra farklı bölgelerde de projelerimiz olacak. Fırsatları değerlendiriyoruz. Değerlendirmeye de devam edeceğiz. Bizler de bu noktada, şirketimizin yüzde 15’ini, yüzde 27,2 gibi bir cazip bir ıskonto oranıyla halka arz ediyoruz. Yatırımcıları, hem konut alırken hem de hisse senedine yatırım yaparken bu kazanca ortak olmaya davet ediyoruz. Çünkü bugün DAP Gayrimenkul’e ortak olanlar, başta Levent projesi olmak üzere bundan sonra hayata geçireceğimiz tüm projelere de ortak olmuş olacaklar.”

GÜÇLÜ SERMAYE YAPISI VE KUVVETLİ NAKİT AKIŞI

DAP Gayrimenkul’ün yüksek finansal yeterlilik ve güçlü bir sermaye yapısına sahip olduğuna vurgu yapan Ziya Yılmaz, “Altını çizmemiz gereken en önemli husus şu: Hali hazırda elindeki tüm projeleri bitirecek finansal güce ve güçlü nakit akışına sahip bir şirketi halka arz ediyoruz. Şeffaflığı ilk günden bu yana şirket anayasasına koymuş bir şirketiz. Tüm bu şeffaflık süreçlerimizin kamu otoritesince de tescillenmesini istedik. Bir anlamda da kendimizle de yarıştığımız için, DAP Gayrimenkul Geliştirme’ye halka açılma hedefi koyduk.” ifadelerini kullandı.

GÖZBEBEĞİMİZİ HALKA AÇIYORUZ

Markalı konut geliştiriciliği özelinde her projenin kendi başına bir halka arz süreci gibi yönetildiğini söyleyen Ziya Yılmaz, “Her bir konut satışı bizim için kendi içinde bir halka arz demek. Borsaya kote olmadan önce bunu konut alıcısına anlatıyorduk, şimdi de borsa yatırımcısına anlatacağız. DAP Holding olarak, ilkleri hayata geçirme vizyonuyla hareket eden, sanat eseri niteliğinde konutlar geliştiren, özgün ve sembol eserler üreten, konut sektörünün gelişimine büyük katkıları olan bir grubuz. Dönemin ruhunu iyi okuyan, trendlerin peşinde koşan değil dönemin trendlerini oluşturan bir firmayız. Bu anlamda gözbebeğimizi halka açıyoruz.” dedi.

‘SAĞLIKLI EVLER’İN MİMARI

“Beklentileri iyi analiz ediyor, verileri yorumluyor bilimin ışığında projelerimizi geliştiriyoruz” diyen Ziya Yılmaz şöyle devam etti: “1999 depremi konut sektörü için bir milattı. Korona süreci de bu anlamda bir milat. Yüksek katlı, camları açılmayan projelerin artık hayatımızda yeri kalmadı. Öncelik, insanların hayatlarını geçirdikleri evler oldu. Az katlı, geniş balkonlu, teraslı ve bahçeli konutlara önümüzdeki dönemde de inanılmaz bir talep olacak. Biz bu süreci pandeminin en başında gördük ve tüm planlarımızı bu yeni sürece göre şekillendirdik. ‘Sağlıklı Ev’ kriterlerinin ilk örneğini Çekmeköy’deki Ormanköy projesinde hayata geçirdik. Şimdi Nişantaşı ve Levent’te de hem lüksü yeniden tanımlıyor hem de “sağlıklı ev” kriterlerine uygun projeler geliştiriyoruz.”

GARANTİ BBVA YATIRIM LİDERLİĞİNDE

Aynı zamanda 2022’nin ilk halka arzlarından biri olmasını beklediğimiz DAP Gayrimenkul Geliştirme halka arzına konsorsiyum lideri Garanti BBVA Yatırım’ın yanı sıra A1 Capital Yatırım Menkul Değerler, Ahlatcı Yatırım Menkul Değeler, Ak Yatırım Menkul Değerler, Alan Yatırım Menkul Değerler, Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Alternatif Yatırım Menkul Değerler, Burgan Yatırım Menkul Değerler, Deniz Yatırım Menkul Kıymetler, Dinamik Menkul Değerler, Gedik Yatırım Menkul Değerler, Global Yatırım Menkul Değerler, Halk Yatırım Menkul Değerler, ICBC Yatırım Menkul Değerler, ING Menkul Değerler, InvestAz Yatırım Menkul Değerler, Işık Yatırım Menkul Değerler, İnfo Yatırım Menkul Değerler, Marbaş Menkul Değerler, Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Osmanlı Menkul Değerler, Oyak Yatırım Menkul Değerler, PhillipCapital Menkul Değerler, Piramit Menkul Kıymetler, QNB Finans Yatırım Menkul Değerler, Şeker Yatırım Menkul Değerler, Tacirler Yatırım Menkul Değerler, Tera Menkul Değerler, Ünlü Menkul Değerler, Vakıf Yatırım Menkul Değerler, Yapı Kredi Menkul Değerler, Yatırım Finansman Menkul Değerler, Ziraat Yatırım Menkul Değerler aracılık edecek.

Halka Arz Yapısı:

- Halka arz yöntemi: Sabit Fiyatla Talep Toplama

- Halka Arz edilen Pay: 30,02 Milyon Adet Nominal Pay

- Şirket Sermayesi: 200 Milyon TL

- Halka arz fiyatı: 18,50 TL

- Halka açıklık oranı: Yüzde 15,01

Halka Arz Tahsisat Grupları:

- %50 Yurt İçi Bireysel

- %40 Yurt İçi Kurumsal

- %10 Yurt Dışı Kurumsal