Danla Bilic iş birliğinde Instagram Shopping ile tanıştırdı

Türkiye’nin Trendyol’u ülkemizde bireysel kullanıma henüz açılmayan Shopping özelliğini ilk kez Danla Bilic iş birliğinde kullandı. Shopable post ile ünlü fenomen’in seçtiği ürünlere hızlıca ulaşılabiliyor.

Teknoloji, eğitim, pazarlama ve finansman gücüyle iş ortaklarının işlerini büyüten Trendyol, pazarlama ve iletişim gücünü farklı kanallarla artırmaya devam ediyor. Yeniliklere hızla adapte olan Trendyol, milyonlarca müşterisine de en iyi alışveriş deneyimini sunuyor.