Danışmanlıkta “Hizmet İhracatı Şampiyonluğu” Destek Patent'in

Hizmet İhracatçıları Birliği, gösterdikleri başarılı performans ile hizmet sektörünün hedefe ulaşmasına katkı sağlayan 51 firmayı, 17 kategoride değerlendirerek, “2021 Yılı Hizmet İhracatı Şampiyonları” kapsamında ödüllendirildi. Marka, patent ve tasarım tescillerinde danışmanlık hizmeti veren, bu yıl sektördeki 40. yaşını kutlayan Destek Patent, “Danışmanlık, Müşavirlik ve Destek Hizmetleri” kategorisinde 2021 yılının ihracat lideri seçildi. Marka, bu ödülle Hizmet İhracatçıları Birliği tarafından dört yıl üst üste birincilik ödülü alarak önemli bir ilke imza attı.

Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, “Devamlılık ve istikrar başarımızdaki en büyük etkendir. Müşterilerimizle kurduğumuz sürekli ve yakın iletişim, onları düzenli olarak bilgilendirmemiz ve şeffaf yaklaşımımız, Destek Patent’e duyulan memnuniyeti ve güveni getirdi. Böylelikle hizmet sürekliliğimizi sağladık” dedi.

“40 yıllık birikim, bizi başarıya taşıdı”

Yamankaradeniz; “4 yıl üst üste ödüle hak kazanmamız, 40 yıllık emeğin, deneyimin ve bilgi birikiminin sonucudur. 40 yıldır yurt dışında yaptığımız çalışmalar, takip ettiğimiz kongreler, konferanslar, fuarlar ve farklı ülkelerde oluşturduğumuz müşteri portföyümüz bu başarıyı getirdi. Çok yoğun çalıştık. Türkiye’de gelişen yapılar, sınai mülkiyet sisteminin yenilenmiş olması, bu sistem ve yeniliklerin yurt dışındaki müşterilere aktarılması ve bizim hizmet anlayışımız bir araya gelince müşterilerimizin ülkemize olan bakış açıları da olumlu yönde değişim gösterdi. Markaların, patentlerin, tasarımların koruma süreçleri de iyileştiği için yurt dışından talepler devam etti.”

“Daha fazla hizmet ihracatı gerekiyor”

Kemal Yamankaradeniz, ihracatın sektördeki önemi için “Alanımızda sürekli iyileşmek için ‘neyi daha iyi yapabiliriz?’ bakış açısı ile çalışıyoruz. Bu yıl itibariyle, 2020 yılından bu yana devam eden yurt dışı şubeleşme çalışmalarımıza hız verecek, daha etkin hale getireceğiz. Yeni yapılanmamız, yurt dışındaki yeni şubeleşme çalışmalarımız sayesinde ülke dışına verdiğimiz hizmetlerin artacağını ümit ediyoruz. Çünkü Türkiye’de oluşan bu know-how’ı yurt dışına taşımayı hedefliyoruz. Tüm çalışmalarımızın sonucunda yurt dışında elde edeceğimiz ciro rakamlarının önümüzdeki yıllarda artacağına inanıyoruz. Türkiye’de hizmet sektörünün ihracata yönelmesi gerekiyor. Herkes kendi yapmış olduğu çalışma alanlarında yurt dışı pazarında yer almak için çalışmalı. Tabii bunun ilk şartı kurumsallaşma. Yani danışmanlık şirketlerinin kurumsallaşarak yurt dışına açılma fırsatlarını yakalamaları gerekiyor. Hizmet İhracatçıları Birliği bu bakımdan önemli bir platform. Şirketlerin bu platformu iyi değerlendirmesi gerekiyor.” dedi.