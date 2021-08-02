Danimarkalılar sattı; Ülker, Avrupa'nın en büyüğü oldu!

Dünya'dan Kerim Ülker'in haberine göre Danimarkalı Gumlink, sakız şekerleme sektöründen çıkma kararı aldı. Rekabet Kurumu, Gumlink'in yüzde 50 ortağı olduğu Continental Confectionery Company'deki hisselerinin (CCC) tamamını ortağı Yıldız Holding'e geçmesine onay verdi.

Türkiye’de Ülker Oneo, Yupo, Kremini gibi markaların üretici şirketi olan Continental Confectionery Company (CCC), Danimarkalı Gumlink firmasıyla Yıldız Holding'in yüzde 50-yüzde 50 ortaklığıyla 2009'da kurulmuş ve Avrupa'nın en çok tanınan özel markalı sakız üreticisi olmuştu.

Yıldız Holding, Gumlink’in Danimarka'da bulunan fabrikasını Türkiye'ye taşıyarak Avcılar'daki Baycan tesisiyle birleştirip Çorlu'da piyasadaki bütün formatları üretebilecek bir sakız şeker fabrikası kurmuştu.

Her iki ortak, fabrikaya ciddi yatırım gerçekleştirmiş ve Avrupa’nın en büyük özel markalı sakız üreticisi konumuna gelmişti.

Son dönemlerde ana iş kolu dışında kalan sektörlerden çıkma kararı alan Yıldız Holding, bu satın alma ile atıştırmalık ve perakendeye odaklanma stratejisini bir kez daha göstermiş oldu