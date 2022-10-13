Damat Tween’in Sonbahar/Kış koleksiyonunda %5 hediye fırsatı ZUBİZU üyelerini bekliyor!

Damat Tween’in güzel giyinmenin iyi hissetmek üzerindeki etkilerine odaklanarak hazırladığı 2022/2023 Sonbahar-Kış koleksiyonunda, Türkiye’nin ilk yaşam tarzı mobil uygulaması ZUBİZU üyelerine özel bir kampanya başlıyor. Sonbahar mevsimine girilmesi ve şehre dönüşle birlikte iddialı yeni sezon ürünlerini raflarla buluşturan Türkiye’nin en yenilikçi moda markası Damat Tween mağazalarından 31 Ekim’e kadar yapılacak alışverişlerde tüm kampanyalara ek %5 hediye kazanma fırsatı ZUBİZU üyelerini bekliyor.

Damat Tween’in Sonbahar-Kış koleksiyonu mağazalarda yerini aldı

Damat Tween, yeni koleksiyonunda sürdürülebilir moda anlayışını, özgüveni yüksek tasarım diliyle güncelliyor. İtalya’nın köklü kumaş fabrikalarında Damat için özel olarak üretilen rafine kumaşlarla şekillenen yeni koleksiyon ile monokrom şıklığın yanı sıra kaşmir, alpaka gibi lüks dokulardan üretilmiş ceket ve kabanlar hem ofis hem de günlük şıklığa uygun takımlarla beraber mağazalarda yerini aldı.

ZUBİZU güçlü marka iş birlikleriyle milyonlarca üyesine hayatlarını kolaylaştıran deneyim ve ayrıcalıklar yaşatmaya devam ediyor.

Kampanyalarla ilgili detaylı bilgilere ve çok daha fazlasına ZUBİZU’dan ve Damat Tween mağazalarından ulaşılabilir.