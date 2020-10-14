Daikin’in ‘5 Kritik Nokta Bakımı Kampanyası’ başladı

Mevsim soğukları ve pandemi etkisiyle evde daha fazla vakit geçirmenin kaçınılmaz olacağı bu kış, evdeki ısınma konforunu da daha önemli hale getirdi. İklimlendirme sektörünün öncü şirketi Daikin, her yıl düzenlediği ‘kombi bakım kampanyası’ ile kullanıcıları kış aylarını rahat geçirmeye davet ediyor. Daikin, soğuk günlerde birdenbire ortaya çıkıp, kullanıcıları zor durumda bırakan sorunları önlemek adına, her yıl olduğu gibi bu yıl da ‘5 Kritik Nokta Bakımı’ kampanyası düzenliyor. 15 Ekim-15 Aralık 2020 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla ‘uzman bakım’ fırsatı sunan kampanya, ‘brülör temizliği ve kontrolü’, ‘eşanjör temizliği’, ‘emniyet donanımları kontrolü’, ‘gaz ayar kontrolleri’ ile ‘devre elemanları kontrolü ve filtre temizliği’ gibi en önemli 5 noktayı ve bunun yanı sıra bir dizi bakım ve ayarı kapsıyor. Daikin ve Airfel markası altındaki kombiler için geçerli olan kampanya ile kullanıcıların kombilerini yıllar boyunca ilk günkü verim ve tasarruf oranlarıyla kullanabilmelerinin yolu açılıyor. Verimlilik ve güvenlik açısından büyük önem taşıyan periyodik kombi bakımı ile kullanıcılar ekonomik açıdan da önemli kazanımlar sağlıyor.

KOMBİNİZ İLK GÜNKÜ VERİMİYLE UZUN YILLAR ÇALIŞABİLİR!

Bu kampanya ile öncelikle güvenli kombi kullanımının önemini vurguladıklarını ve kullanıcıları bu konuda bilinçlendirmeyi amaçladıklarını belirten Daikin Isıtma Grubu Uzmanları, bakımın önemini şöyle anlatıyor: “Kombinizin ilk günkü verimi ve güvenliği ile uzun yıllar çalışabilmesi, performansını yükseltip, enerji tasarrufu sağlayabilmesi için periyodik bakımlarının yapılması gerekiyor. İnsan sağlığı ve güvenliğinin ön planda olduğu kombilerde, üreticinin önermiş olduğu periyodik bakım işlemlerinin mesleki yeterliliği sağlanmış servis ekiplerince yapılması, ileride yaşanabilecek muhtemel arızaların bakım sırasında tespit edilerek, giderilmesine olanak sağlıyor. Kombinizin yıllarca verimli ve güvenli bir şekilde çalışabilmesi, bunun yanı sıra onarım ve işletme maliyetlerinin düşürülebilmesi için kışa girmeden periyodik bakımının yapılmasını öneriyoruz.”

ELEKTRİK SARFİYATINI AZALTIR, ENERJİ TASARRUFU SAĞLAR

Uzmanlar tarafından gerçekleştirilen kombi bakımı sırasında öncelikle gaz ve hava karışım oranları kontrol ediliyor, gaz tüketim sorunları çözülüyor. Bunun yanı sıra fan fonksiyonlarının kontrolü ve temizliği de gerçekleştiriliyor. Yapılan ayarların elektrik sarfiyatını azalttığına ve enerji tasarrufu sağladığına dikkat çeken uzmanlar, şu bilgileri veriyor: “Kombilerin optimum verimlilikte çalışmalarını sürdürmesi için düzenli olarak bakımlarının yapılması gerekiyor. En önemlisi de bakımlar sırasında can güvenliği için tüm emniyet sistemlerinin, faaliyetlerinin ve sağlamlıklarının kontrol edilmesidir. Bütün bunların yanı sıra verimli yanma ve uygun değerlerde atmosfere salınan egzoz gazının azaltılması, çevreye ve topluma duyarlılık adına hepimizin önceliğidir. Uzman Daikin ekiplerinin ekonomik fiyatlarla gerçekleştirdiği bakım sayesinde kombinizin çevreye verdiği zarar minimuma indirilirken, enerji masraflarından sağlayacağınız tasarrufla aile bütçeniz de rahat ediyor.”

‘5 Kritik Nokta Bakımı’ kampanyası ile liste fiyatı 160 TL olan Hermetik Kombi’nin bakım fiyatı 120 TL’ye, liste fiyatı 190 TL olan Yoğuşmalı Kombi’nin bakımı ise 140 TL’ye yapılıyor. İndirimli fiyatlardan yararlanmak isteyen kombi kullanıcıları Daikin yetkili servislerinden veya 444 999 0 numaralı çağrı merkezinden detaylı bilgi alabiliyor.

BAKIM KAMPANYASI İLE HANGİ HİZMETLER VERİLECEK?

* Besleme gerilimi ve akım değerlerinin kontrolü

* Gaz giriş basıncının kontrolü

* Ana eşanjör dış yüzey temizliği

* Brülör memeleri temizliği

* Fan temizliği yapılacak (Hermetik kombilerde)

* Küresel vana dahil gaz kaçak kontrolü

* Kalorifer tesisatı ve su basıncı kontrolü

* Genleşme tankı ön basınç kontrolü

* Plakalı eşanjör kontrolü

* Üç yollu vana fonksiyon kontrolü

* Sirkülasyon pompası sıkışma ve ses kontrolü

* Ateşleme elektrodlar kontrolü

* Kontrol paneli veya uzaktan kumanda saat ve program ayarları

* Gerekli parametre ayarları

* Sıcaklık sensörlerinin kontrolü

* Termostat ve termostatik vanaların kontrolü

* Atık gaz bacası bağlantıları ve egzoz gazı kaçağı kontrolü (Hermetik kombi)

* Baca çekişinin kontrolü (Bacalı modellerde)

* Baca sensörünün işlerlik kontrolü (Bacalı modellerde)

* Baca gazı analizi ( Yoğuşmalı kombilerde )

* Drenaj sifonu kontrolü (Yoğuşmalı kombilerde)

* Genel Fonksiyon kontrolü

* Enerji verimliliği ve kullanım ile ilgili bilgilendirme