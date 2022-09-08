Daikin uzmanları uyarıyor: Korsan servislere dikkat!

Sonbaharın gelişiyle birlikte yavaş yavaş kışa hazırlıklar başlıyor. Bu dönemin en önemli hazırlıklarının başında ise kombi bakımları geliyor. Bu yıl tüm dünyada artan enerji maliyetleri düşünüldüğünde kombi bakımları daha büyük önem taşıyor. Çünkü düzenli yapılan kombi bakımları hem konfor hem de enerji tasarrufu açısından büyük katkı sağlıyor. Daikin’in uzmanları, tüketicilerin kullanım hatalarının yanı sıra montaj aşamasında baca montajının ve yoğuşma giderinin düzgün olmaması, topraklama bağlantısının yapılmaması gibi konulara da dikkat çekiyor. “Bu tür sorunlar, cihazların bozulmasına veya veriminin düşmesine neden olur” diyen uzmanlar, yıllık kombi bakımı yaptırmanın çok önemli olduğunu vurguluyor. Kombi bakımlarında ‘ucuz olsun’ düşüncesiyle korsan servislerden hizmet almanın sonraki günlerde daha büyük masraflara yol açabileceğine dikkat çeken Daikin uzmanları, “Kış aylarını rahat geçirmek için kombi bakımlarınızı yaptırmanız ve bu hizmeti mutlaka yetkili servislerden almanız gerekir” diyor.

FATURA YÜZDE 35 DÜŞÜYOR

Uzmanlar, düzenli kombi bakımı, doğru kullanım, verimi artırmak amacıyla eklenen termostatik vana ve oda termostatı gibi aparatlarla fatura bedellerinin yüzde 35’e kadar düşürülebileceğinin altını çiziyor. Daikin’in uzmanları, enerji faturalarını düşürmenin yollarını ise şu şekilde anlatıyor: “Ateşleme ve alev komponentlerinin zamanla yıpranması ve kurum yapması verimi düşürür. Bunun dışında tesisatta ve radyatörlerin üst kısmında oluşan hava, su akışını azalttığı için ısı transferi bundan olumsuz anlamda etkilenir ve yeterince ısıtma yapamaz hale gelir. Özellikle kış aylarında enerji tasarrufu nedeniyle kombiyi kapatmak yerine en düşük derecede açık tutmak en doğru yöntemdir. Çünkü kombi kapalı olduğu zaman mekânlar hızla soğur; kombi açıldığında ise önce duvarlar ısınmaya başlar. Bu süreçte kombi ortamı hızla ısıtabilmek için verimli aralık olan 50/30 sıcaklığında çalışmak yerine daha verimsiz yanma meydana gelen üst sınırlarda, 80/60 sıcaklıklarında çalışmak zorunda kalır. Bu durumda bile konutların ya da binaların içleri hala soğuk kalmaya devam eder. Bu da daha fazla enerji kullanma gereksinimi, dolayısıyla daha yüksek fatura anlamına gelir. Hatta kış ayları gelmeden kombiyi düşük derecede çalıştırmak duvarları ısıtacağından daha sonrası için konforu artıran ve enerji tüketimini düşüren bir çözüm oluşturur. Bu tür durumlar oda termostatı veya TRV ile kontrol edilmelidir.”

KOMBİLERİN BAKIMLA ÖMRÜ UZUYOR

Ortalama kombi kullanım ömrünün 10 yıl olduğuna dikkat çeken Daikin uzmanları, bu sürenin bakımı zamanında yapılan kombilerde daha uzun olabileceğini aktarıyor. Uzmanlar, “Kombimizin değişim kararını almak için öncelikle hangi teknolojiye sahip olduğuna dikkat etmemiz gerekir. Örneğin konvansiyonel dediğimiz yoğuşmasız kombilerle yeni teknoloji yoğuşmalı kombiler arasında yüzde 30’lara varan enerji tasarruf farkı bulunmaktadır. Sadece kombimizi yoğuşmalı kombi ile değiştirmek bile ciddi tasarruf elde etmemizi sağlayabilir” diyor.

İKİNCİ EL KOMBİ ALMAYIN

Tüketicilere doğru kullanımla ilgili de önerilerde bulunan Daikin uzmanları, şunları anlatıyor: “Ucuz olması nedeniyle ikinci el kombileri tercih etmeyin. Kombiler CE şartlarına göre üretilir. Dolayısıyla üretim sırasında ve sonrasında test edilir. İkinci el kombiler ise toplama veya orijinal olmayan parçalar barındırır. Yeniden uygun standartlarda verim testlerinden geçmemiş bir kombinin verimli çalışması düşünülemez. İkinci el kombi alırsanız, sonraki günlerde daha yüksek fatura ve daha büyük masraflarla karşılaşabilirsiniz. Üstelik kış ortasında kombisiz kalarak hem ekonomik mağduriyet hem ev konforunuzun bozulması hem de sağlık sorunları yaşama ihtimaliniz oluşur. Kış aylarında uzun bir tatile gidecekseniz enerji(elektrik) ve gaz beslemelerini devre dışı bırakmayın. Çünkü istemeden anti-blokaj ve don koruma fonksiyonlarını devre dışı bırakabilirsiniz. Koruma sistemlerinin devre dışı kalması ise haraketli parçaların sıkışmasına ve su sıcaklığı 0 derecenin altına düştüğünde kombinin içindeki suyun donmasına ve donarak kombi parçalarına zarar vermesine neden olur. Kombide veya tesisatta su kaçağı olması durumunda kombiye su doldururken su basıncını 1.5 bardan fazla basmayın. Bundan daha fazlası, kombi devreye girdiğinde suyun daha fazla genleşmesine neden olur. Bu durum genleşme tankının diyaframına zarar verebilir ve emniyet ventilinden fuzuli su boşaltmasına neden olur. Kombiye su doldururken su basıncının 1.0 bardan az olması, kombi devreye girdiğinde eşanjörde aşırı ısınmaya veya tesisatta hava kabarcıklarına neden olabilir. Tesisatta hava kabarcıklarının oluşması pompada kavitasyona, yani pompa pervanelerinin kırılmasına neden olur. Radyatörlerin önünü ya da üzerini kapatacak dekoratif uygulamalardan kaçının. Kalorifer peteklerini çamaşır kurutmak için kullanmayın. Üzeri çamaşırla kaplı petekler, yeterince ısıtma yapmadığı gibi enerji harcamasını da artırır. Ayrıca ortamdaki nem dengesini bozduğu için sağlık açısından problemlere yol açabilir.”