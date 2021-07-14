Daikin, Türkiye’deki 10’uncu yılını büyüme rekorlarıyla kutluyor: 10 yılda 11 kat büyüdü

İklimlendirme sektörünün dünya devi Daikin, Türkiye’deki 10’uncu yılını yeni yatırımlar ve yüksek büyüme rakamlarıyla kutluyor. 2011 yılının temmuz ayında Airfel markasını alarak doğrudan yatırımcı kimliğiyle Türkiye pazarına giren ve Daikin Türkiye adıyla faaliyetlerine başlayan şirket, o tarihten beri sektör ortalamasının çok üzerinde bir büyüme performansı sergileyerek 10 yılda 11 kat büyüme başarısı gösterdi. Türkiye’de faaliyete başladığı 2011 yılında 202 milyon TL cirosu olan Daikin Türkiye, o günden itibaren agresif bir büyüme stratejisi izleyerek yüzde 10 olan sektör ortalamasının çok üstünde bir başarı gösterdi. Pandemi döneminde sektörün tümünde yüzde 25 oranında daralma beklenmesine rağmen büyümesini sürdüren Daikin Türkiye, bir önceki yıla göre yüzde 42 büyüyerek 2020 mali yılının sonunda cirosunu 2 milyar 836 milyon TL’ye taşımayı başardı. Büyümesini ülkenin en önemli araştırma sonuçlarıyla da tescilleyen Daikin Türkiye, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması”nda 2020 yılı itibarıyla 23 basamak birden yükselerek 152’nci sıraya yerleşti. Şirket, bu başarısıyla özkaynak büyüklüğünde 57’nci olarak Türkiye’nin ilk 100 şirketi olma unvanını korumuş oldu. Faaliyetlerine başladığı günden beri inovasyon ve AR-GE’nin gücüne inanan Daikin Türkiye, bu alandaki yatırımlarına hız kesmeden devam etti. Turkishtime tarafından hazırlanan ‘AR-GE 250’, Türkiye’nin en çok AR-GE harcaması yapan şirketleri araştırmasında 18 basamak birden yükselişle 111’inci sıraya yerleşerek bu çabasının karşılığını almış oldu.

AR-GE ve inovasyonla büyüyen Daikin Türkiye,Sakarya Hendek’te 100 bin metrekare alan üzerine kurulu üretim tesislerinde Daikin ve Airfel markalarının kombi, klima üniteleri, fancoil, klima santralleri gibi farklı ihtiyaçlara uygun ürünlerini son teknoloji ile üretiyor; üretimden aldığı gücü iç pazarın yanı sıra ihracata da taşıyor. Cirosunun yüzde 55’ini ihracat girdilerinden elde eden Daikin Türkiye, ihracat gelirlerinde bir önceki yıla göre yüzde 28’lik bir artış sağlayarak 2020 yılında 200 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaştı. Daikin Türkiye 2021 mali yılı ihracat hedefini ise 300 milyon dolar olarak belirledi.

Isıtma, soğutma ve havalandırma alanında Türkiye’nin en geniş ürün gamına sahip olan Daikin Türkiye, teknolojisiyle sektörün standartlarını belirlerken, çevreci yaklaşımıyla da fark yaratıyor. “İnsana değer, çevreden başlar” mottosunu referans alarak her adımda net sıfır karbon emisyonu hedefiyle hareket eden Daikin, 2020 yılı temmuz ayında Sakarya Hendek ilçesindeki fabrikasında devreye aldığı GES projesi için 3 milyon dolarlık yatırım yaptı. Bu proje ile fabrikasında 5.760 kWp güç üretmeyi hedefleyen şirket, fabrikasının yüzde 80 enerjisini GES projesi ile sağladı. Yeşil fabrika olma hedefi ile yola çıkan Daikin, bu proje sayesinde 90 bin ağaca eş değer karbondioksit salımını yılda 4 bin 186 ton azaltmayı başardı.

5 MİLYON EURO AR-GE YATIRIMI

2011 yılında kurulduğunda 21 kişilik ekibe ve 400 bin euroluk bütçeye sahip olan Daikin Türkiye AR-GE bölümü, bugün çalışan sayısını 3.5, bütçesini ise 5 kat artırmış büyük bir yapıyı temsil ediyor. AR-GE merkezi bu hacmiyle 70 milyon euro bütçeli Daikin Europe AR-GE’sinin en hızlı büyüyen bağlı AR-GE’si unvanını da taşıyor. Daikin Türkiye AR-GE, 2021 yılı için yüzde 20’lik büyümenin yanı sıra 2025 yılı sonuna kadar 10 milyon euro ek yatırımda bulunmayı ve istihdamını 100 kişiye çıkarmayı hedefliyor. Geçtiğimiz yıl AR-GE’ye 2 milyon 500 bin euro harcama yapan Daikin Türkiye, AR-GE bütçesini artırmaya devam ederken aynı tutarda laboratuvar yatırımında da bulunuyor. 65 Türk ve 5 Japon mühendisin çalıştığı AR-GE merkezinde toplam 70 kişiyi istihdam ediyor. Türkiye’de geliştirdiği klima, kombi, fancoil ve klima santralları ile dünya iklimlendirme sektörüne de adını başarıyla yazdıran Daikin Türkiye, AR-GE merkezinde yeni ürünleri araştırma ve geliştirme yolculuğuna aralıksız devam ediyor. Şirket, özellikle ısıtma ürünlerinde yaptığı başarılı AR-GE çalışmalarıyla RedDot, IF Design gibi uluslarası ödüllerin yanısıra, Daikin Global bünyesindeki Excellent Product ödülünün de sahibi.

2025 YILINA KADAR 500 MİLYON DOLAR YATIRIM HEDEFİ

Daikin Türkiye 2021 yılında Hendek Fabrika ve AR-GE Merkezi için toplam 30 milyon euroluk yatırımını bu yıl tamamlıyor. 15 milyon euroluk yeni bir yatırım ile split klima üretim hattını genişleterek kapasite artıran şirket, dış ünitede 1 milyon 100 bin adet, iç ünitede 1 milyon 500 bin adet üretim kapasitesine sahipken mayıs 2021 yılında yaptığı bu yatırımla 700 bin adet dış ünite kapasite artışı sağlamış olacak. Şirket ürettiği split klimaları ağırlıklı olarak Avrupa pazarına ihraç ettiği için bu yatırım Daikin Türkiye’ye 100 milyon dolarlık ek ihracat katkısı sağlayacak. Bu yatırımın yanısıra sektörde bir ilke daha imza atan Daikin Türkiye, VRV sistemlerinin (merkezi iklimlendirme sistemi) üretimi için yaklaşık 15 milyon euro değerinde 50 bin adetlik kapasite artırım yatırımı gerçekleştirdi. Ocak 2022 yılında üretimine başlananacak VRV sistemleri ürünlerinin 40 bin adedi Ortadoğu ve Afrika (MEA) bölgesine ihraç edilecek. Türkiye’de VRV sistemlerinde yüzde 35 pazar payına sahip olan Daikin Türkiye, bu üretimin 10 bin adedini de iç pazarda satmayı hedefliyor. Bu yatırım ile 100 milyon Euro’luk bir bölgenin Avrupa’dan Türkiye’ ye kayacağı öngörülüyor.

2021’de hayat geçireceği toplam 53 milyon dolarlık 5 yatırım ile sektördeki faaliyetlerine ivme kazandıran Daikin Türkiye, bugüne kadar toplam 100 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirmiş olacak. Şirketin bundan sonraki hedefi ise 2025 yılına kadar 150 milyon dolarlık daha yatırımda bulunmak.

GELECEKTE NELER OLACAK?

Daikin Türkiye’nin 10 yıllık sürecini değerlendiren Daikin Türkiye CEO’su Hasan Önder, AR-GE ve fabrika yatırımlarının aralıksız sürdüğünü belirterek şunları söylüyor: “2011 yılında Airfel’i satın alarak Türkiye pazarına giren Daikin, o tarihten beri sektör ortalamasının çok üstünde bir büyüme göstererek 10 yılda 11 kat büyümeyi başardı. AR-GE, kurum kültürümüzün yapı taşlarından biri olan önemli bir konu. Geleceğin anahtarı da burada zaten. AR-GE yatırımlarımızın bütçesini sürekli yukarılara taşıyarak kendi patentlerimizi üretecek seviyede bir AR-GE merkezi oluşturduk ve çok güzel sonuçlar almaya başladık. Yakın gelecekte HVAC şirketlerini etkileyecek trendleri takip ediyor ve buna göre hedefler belirleyip, çalışmalarımıza yön veriyoruz. Önümüzdeki dönemde akıllı şehirler, enerjide dijitalleşme, big data, blockchain, yerinden yönetim, depolama ve elektrikli araçlar sektörümüzün dinamiklerini belirleyecek ana başlıklar olarak karşımıza çıkıyor. Daikin Türkiye de bu parametrelere göre pozisyon alarak çalışmalarını sürdürüyor.”