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Daikin Türkiye, sektörünün İstanbul’da ‘Sıfır Atık Belgesi’ alan ilk şirketi oldu

Çevreye verdiği önemi her fırsatta dile getiren Daikin, ürünlerinin yanı sıra çalışmalarıyla da bu iddiasını desteklemeye devam ediyor. Bu bağlamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 12 Temmuz 2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazete yayınlı ‘Sıfır Atık Yönetmeliği’ni hızla hayata geçiren Daikin Türkiye, gerekli bütün çalışmaları tamamlayarak sektöründe ‘Sıfır Atık Belgesi’ almaya hak kazanan İstanbul’daki ilk şirket oldu.

İş Dünyası 11.09.2020, 09:20
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Daikin Türkiye, sektörünün İstanbul’da ‘Sıfır Atık Belgesi’ alan ilk şirketi oldu

İklimlendirme sektörünün öncü şirketi Daikin, çevreci buluşları ve ürünleriyle de hayata katkı veriyor. Kurum kültürünün önemli bir parçası olan ‘çevre’ konusuna verdiği önemi her fırsatta vurgulayan Daikin Türkiye, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 12 Temmuz 2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazete yayınlı ‘Sıfır Atık Yönetmeliği’ni en hızlı şekilde uygulayarak sektöründe İstanbul’un ‘Sıfır Atık Belgesi’ almaya hak kazanan ilk şirketi oldu.

Bakanlığın yayınladığı ilgili yönetmelik ile harekete geçen Daikin Türkiye, kendi bünyesinde ‘Sıfır Atık Yönetmeliği’ hazırlayarak ilk adımı attı. Ardından da ‘Sıfır Atık Eylem Planı’ oluşturarak süreci hızlandırma yoluna gitti. Dakin Türkiye, Sıfır Atık Eylem Planı çerçevesinde oluşturulan koordinasyon kurulu mevcut durumun değerlendirmesini yaparak bir yol haritası belirledi. Plan dahilinde gerekli tedarikler sağlanıp, eğitimler verildi. Kısa sürede elde edilen başarı sonucunda Daikin Türkiye, kendi sektöründe İstanbul’un ‘Sıfır Atık Belgesi’ alan ilk şirketi oldu.

Sıfır Atık Projesi kapsamında Daikin Türkiye A.Ş. Genel Merkez ve Daikin Akademi binalarında tüm masa altı çöp kovaları kaldırılarak gerek çöp poşetlerinin israfı, gerekse atık yönetimi daha kolay hale getirildi. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 ve sonrası pandemi sürecine de entegre edilen projeyle tıbbi atık üniteleri binalarda daha uygun yerlere konumlandırıldı. Daikin Türkiye bu çalışmasıyla atıkların yönetilebilir bir süreç ile sisteme kazandırılmasını, atıkların minimum seviyeye çekilmesini, atık bilincinin sadece iş ortamında değil, bireysel alanlara da yayılan bir olgu haline gelmesini amaçladı.

GERİ DÖNÜŞÜM NEDEN ÖNEMLİ?

  • Geri dönüştürülen 1 ton kağıt/karton atık ile 17 ağacın hayatı kurtulur.
  • Kullandıktan sonra doğaya atılan bir pil yaklaşık olarak 600 bin litre suyu kirletme kapasitesine sahiptir.
  • Bir cam şişe doğada 4 bin yıl, plastik bin yıl, teneke kutu 10-100 yıl, sigara filtresi 2 yılda yok olur.
  • Türkiye’de çöp miktarının yaklaşık yüzde 15-20’sini geri kazanabilir nitelikli atıklar oluşturuyor. Bu aynı zamanda atıkların milli servet olduğu anlamına gelir.
  • Sadece bir metal içecek kutusunun geri dönüşümünden elde edilen enerji 100 watt’lık bir ampülü 20 saat çalıştırabilir.
  • Geri dönüştürülen 1 ton atık cam ile 100 litre petrol tasarrufu sağlanır.
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