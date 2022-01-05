DAIKIN TÜRKİYE BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Pazara girdiğinde 220 milyon TL olan cironun bugün 5 milyar TL’ye ulaştığını söyleyen Daikin Türkiye CEO’su Hasan Önder, ciddi bir büyüme kaydettiklerini açıkladı. Daikin’in yatırımlara son hızla devam ettiğini vurgulayan Önder, geçen yıla kadar 101 milyon dolar tutarında fabrika yatırımı yaptıklarını, 2021’de fabrika için 53 milyon dolarlık ek yatırım gerçekleştirdiklerini söyledi. Daikin’in Sakarya Hendek’de bulunan üretim tesisini işaret eden Önder, 105 bin metrekare kurulu alana sahip üretim tesisine, geçen yıl 58 bin metrekare daha eklediklerini vurguladı. Bunun yeni yatırımların işareti olduğunu söyleyen Önder, “Toplam fabrika yatırımlarımızın bedeli 154 milyon dolara ulaştı. Tabii bu, ciroyu da etkiliyor. 2020 ciromuz 2 milyar 836 milyon TL oldu. 2021 yılını 5 milyar TL’nin üstünde kapatacağımızı düşünüyoruz. Euro bazlı değerlendirdiğimizde de 2020 yılını 334 milyon Euro ile kapatmıştık. Bu yılı da 414 milyon Euro ile kapatmayı öngörüyoruz” açıklamasını yaptı.

Daikin Yönetim Kurulu üyesi Neslihan Yeşilyurt

KATMA DEĞER YARATMAYA DEVAM EDECEĞİZ

2025 yılında 750 milyon Euro ciroya ulaşmayı hedeflediklerini kaydeden Önder, “Bunun 420 milyon Euro’sunun ihracattan gelmesini hedefliyoruz. Katma değer yaratmaya devam edeceğiz.” dedi. Türkiye gündemini de değerlendiren Önder, artık düşük enflasyonla gidilmeyeceğini öngördüklerini belirerek şunları söyledi: “Döviz dalgalanmaları var, yüksek enflasyon olacağını düşünüyoruz ama 2-3 ay içinde durulacaktır. Tüm dünyada enflasyonist baskı var. Bunun en ciddi etkisi ise tedarik, hammadde ve lojistik fiyatlarındaki artış. Şu anda ürün satmaktan çok tedarik sıkıntısı yaşanıyor. Önümüzdeki 1-2 yıl için aynı şekilde devam edecek ancak yeni açılacak fabrikalarla bu sorunlar çözülecek. Daikin Türkiye olarak daha planlı gittik ve tedarik ile ilgili tedbirler aldık. Farklı bölgelerden tedariklerimizi karşıladığımız için tedarik zincirimizde bir kırılma yaşanmadı. Bu zincirdeki kırılmayı önceden öngördüğümüz için stoklu çalıştık.

Daikin Türkiye CEO’su Hasan Önder

ÜRÜN TALEP SEGMENTLERİ DEĞİŞTİ

Önder, pazarda değişen tüketim anlayışına da dikkat çekerek, kombilerde üst segment, klimalarda ise orta segment ürünlere yönelim olduğunu açıkladı. Önder, “Artan villa ve müstakil ev talebinin ısı pompası satışlarını da artıracağını öngörüyoruz. Pandemiyle birlikte doğru iç ortam havası için hava temizleme cihazları alanında da artış var ve bunun daha büyümesi öngörülüyor” dedi.

İklimlendirme değil, kaliteli hava sunduklarını belirten Önder, patenti Daikin’e ait “Flash Streamer” teknolojisi ile sağlıklı ve doğru havayı tüketici ile buluşturduklarını belirtti. Bu yıl pazara 22 yeni ürün sunduklarını söyleyen Önder, önümüzdeki yıl için 15 yeni ürünü daha piyasaya sunmayı hedeflediklerini belirtirken fabrika yatırımları ve kapasite artışları ile daha da büyüyeceklerinin altını çizdi.

SERA GAZI EMİSYONLARI YÜZDE 63 AZALDI

Toplantıda söz alan Daikin Yönetim Kurulu üyesi Neslihan Yeşilyurt, 2021 yılında şirketin önemli bir sürdürülebilirlik projesine imza attığını söyledi. Yeşilyurt, ürünlerinde enerji verimli inverter teknolojisi ve daha düşük küresel ısınma potansiyeline sahip bir soğutucu akışkan (R-32) kullanarak ozon tabakasına zararı önlediklerini belirtti. Yeşilyurt, “Yerlileştirme projesi ile Türkiye’den aldığı ürünlerle 2 milyon Euro maliyet avantajı sağlayan şirketimiz, nakliye gideri ve yakıt tüketimini düşürerek karbon emisyonunu azalttı. 2020 yılı Temmuz ayında devreye alınan GES projesiyle Hendek’teki üretim tesisinin enerjisini buradan elde ederken, sera gazı emisyonlarını da yüzde 63 azalttı. Su tüketimini titizlikle takip eden şirketimiz gerekli tedbirleri alarak 14 bin 500 metreküp su tasarrufu sağlarken, çeşitli uygulamalarla da aydınlatmada yüzde 70, doğalgazda ise yüzde 30 tasarruf etti. AR-GE’ye büyük önem veren şirket, bu departman için 22 milyon TL bütçe ayırdı. Öte yandan 513 ton atığı geri kazandırdı” dedi. Doğru hava farkındalığını artırmak için okullarla yaptıkları “Temiz Hava Elçileri” projesi ile bu yıl birçok okulda çalışma yapacaklarını da anlatan Yeşilyurt, bunun yanı sıra 2025 yılına kadar kadın çalışanların oranını yüzde 45’e çıkartacaklarını sözlerine ekledi.

Toplantıda Daikin Türkiye Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Vedat Yazar pazar hakkında bilgiler verirken, Bireysel Sistemler Satış Genel Müdür Yardımcısı Tuncer Gülsaran, bireysel sistemlerdeki trendlerden, Mühendislik Ürünleri Satış Genel Müdür Yardımcısı Fahrettin Türkoğlu gelecekteki ürün trendlerinden ve teknolojiden, Endüstriyel Soğutma Satış Departmanı Müdürü Kıvanç Aslantaş ise soğutma ürünleri ve kullanım alanları hakkındaki bilgilere sunumlarında yer verdiler.