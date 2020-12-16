Daikin Türkiye 2021’de 53 Milyon Dolarlık beş yatırım hayata geçirecek

İklimlendirme sektörünün inovatif şirketi Daikin Türkiye, 2021’de hayata geçireceği toplam 53 Milyon Dolarlık beş yatırım ile sektördeki faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Daikin’in Türkiye’ye girişinden beri yaptığı en büyük yatırımların bu dönem olduğunun altını çizen Daikin Türkiye CEO’su Hasan Önder, “Pandemi sürecinde ve üstelik bu negatif ekonomik ortamda yatırımlara hız vermiş olması Japonya’nın Türkiye’ye olan güvenini gösteriyor” dedi.

Doğrudan yatırımcı olarak Türkiye’de faaliyet göstermeye başladığı 2011 yılından bu yana sürekli büyüme gösteren Daikin Türkiye, 2021’de hayat geçireceği toplam 53 Milyon Dolarlık beş yatırım ile sektördeki faaliyetlerine ivme kazandırıyor. Daikin’in Türkiye’ye girişinden beri yaptığı en büyük yatırımların bu dönemde gerçekleştiğinin altını çizen Daikin Türkiye CEO’su Hasan Önder, “Pandemi sürecinde ve ekonominin negatif sinyaller verdiği böylesi bir ortamda yatırımlarına hız vermesi Japonya’nın Türkiye’ye olan güvenini gösteriyor” dedi.

Pandemi sürecine rağmen açık ara sektör liderliğindeki bayrağı taşıdıklarını söyleyen Hasan Önder, Daikin’in pazar içerisindeki toplam büyüklüğü hakkında şu bilgileri verdi: “Sektördeki en geniş ürün gamına sahip olan şirketiz. Bu yılı toplam ciro olarak yaklaşık 2 milyar 600 milyon TL gibi bir rakamla kapatacağımızı öngörüyoruz. İç pazara göre ihracat tarafımız daha güçlü. Ciromuzun yüzde 55’ini de ihracattan gelecek olan rakamlar oluşturuyor. Pandemi süreci başladığında yüzde 60 bir daralma bekliyorduk ama son 3 ayı geçen yılın üzerinde bir rakamla kapatmayı başardık.”

Yeşil enerji ile yılda 350 bin ağaç kurtaracak

“İnsana değer, çevreden başlar” mottosunu referans alarak her adımda net sıfır karbon emisyonu hedefiyle hareket ettiklerini söyleyen Hasan Önder, çevreye verdikleri önemin altını çizerken Temmuz ayında devreye alınan Güneş Enerji Sistemi (GES) projesi ile ilgili şu bilgileri verdi: “Yatırım maliyeti 3 Milyon Dolar olan GES projemizle 5.760 kWp güç üreterek fabrikamızın enerji ihtiyacının büyük bölümünü karşılamayı hedefliyorduk. Bu amaçla fabrikamızın tüm çatılarını güneş enerji sistemi ile kapladık. Şu an fabrikanın yüzde 110 enerjisini üretiyoruz. Tüm yıla yayarsak toplam enerji ihtiyacımızın yüzde 80’ini güneş enerjisinden almış olacağız. Yeşil bir fabrika olma hedefiyle yola çıktık. Projemiz sayesinde karbondioksit salımı yılda 4 bin 186 ton azalırken 350 bin ağaç kurtulacak.”

Japonya’nın 2050 yılı için net sıfır karbon hedefine göre pozisyon aldıklarını dile getiren Önder, 2030’da tüm karbon salımını yarıya çekeceklerini ve bunu sadece fabrika özelinde değil ürün bazında da yapacaklarını belirtti. Önder, bu konuyla ilgili izleyecekleri adımlarla ilgili şu bilgileri verdi: “Evlerde kullanılan cihazlarla ilgili de yatırımlarımız olacak. Karbon salımının önüne geçmek için orman ya da güneş/rüzgar enerji santralleri ile ilgili yatırımlar gerçekleştirebiliriz. Çünkü önceliğimiz yeşil enerji üretmek. Bu, ülkemizdeki yeşil enerji çalışmaları için de güzel bir yatırım olacak.”

Fabrika ve AR-GE Merkezi için 26 Milyon Euroluk yatırım yapacak

15 Milyon Euroluk yeni bir yatırım ile split klima üretim hattını genişleterek kapasite artıracaklarını ifade eden Hasan Önder, “Dış ünitede 1 milyon 100 bin adet, iç ünitede 1 milyon 400 bin adet üretim kapasitemiz vardı. Şu an 700 bin adet dış ünite kapasite artışı sağlayacak yeni bir yatırıma girdik. Kuracağımız yeni hat Mayıs 2021’de hayata geçecek. Bu yatırımın bize 100 Milyon Dolarlık ihracat katkısı olacak. Çünkü split klimalarımızı ağırlıklı olarak Avrupa’ya satıyoruz” dedi.

Hasan Önder, Türkiye’deki fabrika ve AR-GE Merkezi için de toplam 11 Milyon Euroluk 3 ayrı yatırım gerçekleştirdiklerinin altını çizerek detaylarla ile ilgili şu bilgileri verdi: “Daikin Türkiye olarak pandemi sürecinde birçok yatırımcı pazardan çıkarken biz Sakarya Hendek’teki fabrikamızın arsa ve binasını da büyütmek üzere harekete geçtik. Bunun için 6 Milyon Euroluk bir maliyetle 30 bin metrekarelik kapalı alan yatırımı yaptık; bu girişimimizin inşaatı halen sürüyor. Halihazırda açık alanı 90 bin metrekare, kapalı alanı 45 bin metrekare olan bir tesisimiz vardı. Yeni yatırımımız ile açık alanımızı 105 bin metrekareye, kapalı alanımızı ise 75 bin metrekareye yükseltmiş olacağız. Bunun yanı sıra AR-GE merkezimize yaptığımız yaklaşık 2 Milyon Euroluk bir yatırımımız daha var. Ürün testleri için kullanacağımız ekstra laboratuvarlar geliştiriyoruz. Bir diğer yatırımımız ise fancoil, klima santrali, kombi gibi ürünlerimizi kapsıyor. Bu ürünlerin yeni model kalıpları ve dijitalizasyonu için 3 Milyon Euroluk bir yatırım gerçekleştirdik.”

“100 Milyon Euroluk bir bölge Avrupa’dan Türkiye’ye kayacak”

Daikin Türkiye, Türkiye’de bir ilke imza atacak yeni bir yatırımla uzun süre adından söz ettirecek. Fabrikasında VRV sistemlerinin (merkezi iklimlendirme sistemi) üretimi için yaklaşık 15 Milyon Euro değerinde yatırım yapacak. Önder, bu yeni yatırımla da ilgili şu bilgileri verdi: “Bu çok büyük bir sistem. Bir klima ile bir hastaneyi soğutabilecek güçte bir sistem. Bu yatırımın Türkiye’de bir benzeri yok. Türkiye pazarında satışta yüzde 35 pazar payına sahibiz ve bu üründen 10 bin adet satıyoruz. Biz 50 bin adetlik kapasite yatırımı yapıyoruz. Bunun 40 bin adetini ihraç edeceğiz. Böylece 100 Milyon Euroluk bir ihracat şansı yakalamış oluyoruz. Bu alanda Avrupa’daki fabrikamız sadece Avrupa için üretim yapacak. Hem lojistik avantajından hem de kolay yönetilebilirlik açısından Orta Doğu ve Afrika (MEA) bölgesine Türkiye’den gidecek. Bu yatırım ile bölge kayması da olacak. 100 Milyon Euroluk bir bölgenin Avrupa’dan Türkiye’ye kayacak olması bizim için gerçekten büyük bir şans olacak.”

Daikin Türkiye yatırımlarıyla Türkiye ekonomisine katkı sağlarken istihdam alanında da yatırımlarını sürdürüyor. Önder, “Bin 400 kişilik bir ekibimiz var. 2 yıl içerisinde bu sayıyı 2 bin kişiye taşımayı hedefliyoruz. Bu da yüksek teknolojik ürünler ürettiğimiz için hem mühendislik alanına hem yan sanayiye ciddi bir katkı sağlayacak” dedi.