Daikin Türkiye 11 Yılda 27 Kat Büyüdü!

İklimlendirme sektörünün dünya lideri Daikin, Türkiye’deki hızlı büyümesini devam ettiriyor. Temmuz 2011 yılında doğrudan yatırımcı olarak Türkiye’de faaliyet göstermeye başlayan ve her yıl çift haneli büyüme kaydeden Daikin, 2021 mali yılını 5 milyar 500 milyon lira ciro ile kapattı. Daikin Türkiye CEO’su Hasan Önder, “2021 yılında pandemiye rağmen ciromuzu 2020 yılına oranla 2 kat artırarak hedeflerimizin üzerine çıktık ve ihracattan istihdama her alanda büyüdük. Böylece 2025 yılı hedeflerimize bir adım daha yaklaştık.” dedi. Önder, bu büyümede kullanıcıların enerji ve çevre dostu ürünleri tercih etmesi, tasarruf bilincinin gelişmesi gibi faktörlerin de etkili olduğunu vurguladı.

2025 Hedefi 755 Milyon Euro

Nisan 2022 itibarıyla yeni mali yılın açılışını yapan Daikin Türkiye’nin yeni sezona büyük bir moral ve motivasyon ile başladığını dile getiren Hasan Önder, şu değerlendirmeyi yaptı: “2021’e başlarken kendimize yüzde 20’lik bir büyüme hedefi koymuştuk. Ancak yıl boyunca gösterdiğimiz performansla pandemiye rağmen bunu aştık. Ulaştığımız 5 milyar 500 milyon liralık ciro, aynı zamanda Daikin Türkiye olarak faaliyet göstermeye başladığımız günden bu yana 27 kat büyüdüğümüzü gösteriyor. 2020 yılında 2 milyar 800 milyon olan ciromuzu bu yıl yüzde 96 artırarak 5 milyar 500 milyon TL yaptık. Şu anda 1.800 kişilik büyük bir aileyiz. Hedefimiz 2025 yılında tüm tedarik zincirindeki olumsuzluklara rağmen ciroda 755 milyon Euro’ya, istihdamda da 2.700 kişiye ulaşmak. Bu doğrultuda var gücümüzle çalışıyoruz.”

Yatırımlar Devam Edecek

Büyük projelerin tercihi olmaya 2021 yılında da devam eden Daikin VRV sistemleri ile konut tipi split klimaların satışlarda ağırlığını koruduğunu belirten Önder, “Isıtmada da büyük bir atılım yaptık. Bu çıkışı devam ettireceğiz” dedi. Önder, sözlerine şöyle devam etti: “Sakarya Hendek’deki fabrikamızda sürekli üretim kapasitemizi artırmayı hedefliyoruz.