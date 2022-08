'Daikin Emura’ya iki ödül birden, 2022 ‘Red Dot Ürün Tasarım Ödülü’nü ve 2022 ‘iF Tasarım Ödülü’nü Kazandı

Bugüne kadar hem tasarım hem de teknoloji kategorisinde birçok ödülün sahibi olan Daikin, 2022 yılında dünyanın en prestijli tasarım ödülleri olarak kabul edilen ‘Red Dot Tasarım Ödülü’nü ve ‘iF Tasarım Ödülü’nü alarak bu alandaki başarısını bir kez daha gösterdi. Saygın Alman tasarım enstitüleri tarafından verilen iki ödülün de köklü bir geçmişi bulunuyor. Her yıl dünyanın dört bir yanından şirketler ve tasarımcılar, markalarına ve ürünlerine büyük bir prestij sağlayan bu ödüllerden birini alma umuduyla başvuruda bulunuyor. Bu yıl “Ürün Tasarım” kategorisinde her iki ödülü birden alan ‘Daikin Emura’, gerçek bir başarının altını çizmiş oldu.

‘Daikin Emura’, Daikin Avrupa ile Daikin Japonya'nın Teknoloji İnovasyon Merkezi arasında bir iş birliğiyle geliştirildi. Zorlu Avrupa pazarı için özel olarak tasarlanan cihaz, hem tasarım kalitesi hem de performans açısından yüksek standartları bir araya getirdi.

Daikin Teknoloji ve İnovasyon Merkezi Ürün Tasarımcısı Hiroyasu Kosuge: “Daikin Emura'nın iki prestijli uluslararası tasarım ödülü kazanmasından gerçekten çok memnunuz. Bu, ‘tek sistem, tek tasarım’ beklentisini karşılayan ilk Daikin iklim kontrol çözümüdür. Yalnızca üç renkte sunulan duvar monteli iç ünite değil, aynı zamanda uyumlu uzaktan kumanda ve dış ünite de Avrupa'nın mimari güzelliğini ve kullanıcı gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlandı.” diyerek düşüncelerini dile getirdi.

Çek Cumhuriyeti'ndeki EMEA Geliştirme Merkezi Geliştirme Süpervizörü Tomas Zbornik ise ürün hakkında şu bilgileri verdi: “Daikin Emura, yüksek tasarım kalitesini yüksek performansla birleştiriyor. Cihaz her mevsim için tasarlanmış olup, yıl boyunca enerji tasarrufu ve optimum konfor sağlıyor. R-32 soğutucu akışkanı ve şirket içinde geliştirilen salınımlı kompresörü bir araya getiren Bluevolution teknolojimiz, A+++'a varan sezonsal verimlilik değerleri ve düşük çevresel etki ile sınıfının en iyisi performansı garanti ediyor."

‘DAIKIN EMURA’ TASARIM ÖZELLİKLERİ

Emura'nın kavisli ön ve arka paneli sayesinde iç ünitesi benzersiz bir 3 boyutlu şekle sahiptir. Kavisli çizgiler, ahenkli hava akışını ifade ederken iç ortamlarda göz zevkine hitap eden bir etki oluşturur. Hareketli ön panel, odada hava dağılımını iyileştirir.

Daikin Emura, göz alıcı tasarımının yanı sıra konfora ve kullanıcı deneyimine odaklanan üstün teknolojisiyle yaşam kalitenizi iyileştirir. İç ünite renkleriyle uyumlu şekilde tasarlanan uzaktan kumanda, elinize mükemmel şekilde oturur. Mıknatıslı tutucu ile kolayca duvara tutturabilir yapıdadır. Kavisli çizgiler, iç üniteyi daha ilgi çekici hale getirirken, aynı zamanda dış ünite fanının daha az görünür olmasını sağlar.

Daikin Emura, odanın mevcut sıcaklığını algılamak için akıllı termal sensör kullanır. Oda sıcaklığı belirlendikten sonra bu sensör, önce havayı tüm odaya eşit şekilde dağıtır, daha sonra da sıcak ve soğuk havayı gerekli alanlara yönlendirecek hava üfleme modeline geçiş yapar. Mükemmel iç ortam hava dağılımını sağlamak için tasarlanan Daikin Emura, konfor hissinizi artırır, yazın serin, kışın sıcak kalmanızı sağlar ve iç ortam havasını temizleyerek evinizi sağlıklı tutar.

ÖDÜLLER HAKKINDA

Red Dot Tasarım Ödüllü, Alman tasarım organizasyonu Design Zentrum Nordrhein Westfalen tarafından 1955'ten beri her yıl düzenlenen uluslararası bir tasarım ödülüdür. Ödül, üç disipline ayrılmaktadır: Ürün Tasarımı, Markalar ve İletişim Tasarımı ve Tasarım Konsepti. Ödüller, her yıl 70'den fazla ülkeden 18 binden fazla başvuru almaktadır.

iF Tasarım Ödülü, Alman tasarım organizasyonu iF International Forum Design tarafından 1954'ten beri her yıl düzenlenen uluslararası bir tasarım ödülüdür. Ürün Tasarımı, Ambalaj Tasarımı, İletişim Tasarımı ve Hizmet tasarımı dahil olmak üzere dokuz disiplinde seçkin tasarımlar seçilir. Bu yıl 57 ülkeden şirket ve tasarımcılardan yaklaşık 11 bin başvuru almıştır.