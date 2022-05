Daıkın Avrupa, ‘Yılın Yabancı Yatırım’ Ödülü’nü Kazandı

Çevreci vizyonu ve inovatif çözümleriyle iklimlendirme sektöründe fark yaratan Daikin, hayata geçirdiği projelerle ödüller almaya devam ediyor. Belçika’nın Ghent kentinde tasarlanan yeni EMEA Geliştirme Merkezi (EDC) projesi, Flanders Investment and Trade (FIT) tarafından verilen 2022’nin ‘Yılın Yabancı Yatırım Ödülü'ne layık görüldü. Daikin'in sürdürülebilir ısıtma ve soğutma çözümlerinde lider bir şirket olma hedefi taşıyan Fusion 2025 planının bir parçası olan gerçekleşen yatırım 140 milyon Euro değerini taşıyor. Yatırıma söz konusu olan araştırma merkezi, Avrupa'nın iklim-nötrlüğünü benimsemiş bir yapıya geçişinde kilit unsur olan ısı pompası ve sürdürülebilir soğuk zincir teknolojileri için şirketin küresel araştırma ve geliştirmesine olanak sağlayacak.

AVRUPA PAZARI İÇİN YEREL AR-GE VE ÜRETİM

Daikin, Flanders kentinde uzun bir yatırım geçmişine sahip. Japon devi, ilk Avrupa üretim tesisini 1973 yılında Ostend şehrinde kurdu. Bu tesis halen şirketin Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'daki tüm faaliyetlerinin merkezi konumunda. Şirket, buradaki 2 binden fazla çalışanıyla Avrupa pazarı için ana üretim ve AR-GE merkezlerinden birini oluşturuyor. Daikin Avrupa Başkan Yardımcısı Wim De Schacht, “Grup politikamız her zaman yerelde üretmek ve tarımsal tedarik zinciri için sektörümüzde sıra dışı bir çaba sarf etmek olmuştur. Bu çabamızı takdir eden bu ödülü almaktan onur duyuyoruz.” diyor.

ISI POMPASI TEKNOLOJİSİNDE KÜRESEL UZMANLIK MERKEZİ

Daikin Avrupa’nın ana şirketi olan Daikin Industries Limited, küresel bazda 2050 yılına kadar karbon nötr hedefi vizyonuyla çalışmalarını sürdürüyor. Yeni EMEA Geliştirme Merkezi, şirketin ısı pompası teknolojileri için küresel referans şirket olma planının bir parçası olarak dikkat çekiyor. Bugüne kadar bu konuda lider olan Daikin Avrupa, şimdi resmi olarak küresel kalkınma rolünü üstlenecek. Belçika'nın Ghent kentindeki Teknoloji Parkı'nda inşa edilecek ve 2024 yılına kadar faaliyete geçecek olan EMEA Geliştirme Merkezi, Daikin'in Belçika'daki tüm AR-GE çalışanlarını Ghent Üniversitesi yakınında bir araya getirecek. “Hedefimiz, birlikte üretmeye açık, heyecan verici ve ilham kaynağı bir çalışma ortamı yaratmak. Isıtma teknolojisindeki yeniliklerimiz, Nesnelerin İnterneti (IoT) ve Yapay Zekâ (AI) ile birleştirilmiş ısı pompası teknolojisine yönelik araştırmaların sonucudur." diyen EMEA Geliştirme Merkezi Genel Müdür Yardımcısı Laurent Van Thournout, sözlerine şöyle devam ediyor; “Bu kombinasyon yeni iş modelleri geliştirmek için fırsatlar sunuyor. Bu nedenle binamızın bir katı, üreteceği know-how birikimi ve uzmanlıktan yararlanacak start-up’lara ve yeni girişimlere ayrılacak.”

İKLİM-NÖTRLÜĞÜNE GİDEN BİR KITADA YOL GÖSTERİCİ OLUN

EMEA Geliştirme Merkezi, Daikin'in Fusion 2025 planı çerçevesinde daha büyük bir yatırım planının parçası olarak öne çıkıyor. Şirket, 2021 ve 2025 yılları arasında EMEA bölgesine en az 840 milyon Euro yatırım yapacak. Avrupa ısıtma piyasası, AB Yeşil Anlaşması kapsamında fosil içermeyen ısıtma çözümlerine geçmek zorunda olduğunu belirten Daikin Avrupa Başkan Yardımcısı Wim De Schacht şunları söylüyor: “Isı pompası teknolojisinin 2050 yılına kadar iklim-nötrlüğü yolundaki Avrupa kıtası için kilit rol olacağına inancımız tam. Yatırımlarımız sayesinde, pazardaki lider konumumuzu güçlendiriyor; sürdürülebilir ve fosil içermeyen ısıtma ve soğutma çözümlerine geçişe katkıda bulunmamıza olanak sağlıyoruz.”

FLANDERS INVESTMENT AND TRADE’DEN DAIKIN’E ÖDÜL

2005 yılında Belçika/Flanders’ta kurulan Flanders Investment and Trade (FIT), dünya çapında 96 ofisi bulunan ve Flaman şirketlerinin yurt dışındaki işlerini ileriye taşımasına, bölgedeki yabancı şirketlerin yatırımlarını kolaylaştırmaya destek olan bir kuruluş. İstisnai yatırımlar yapan yabancı şirketlere dikkat çekmek için her yıl Flanders Investment and Trade (FIT) tarafından Flanders'ta bir ödül töreni düzenleniyor. 2019 yılında bu kuruluş tarafından verilen Ömür Boyu Başarı Ödülü’nü alan Daikin, 2017 yılında da Yılın Yabancı Yatırım Ödülü'ne aday gösterilmişti. Ödülden duyduğu memnuniyeti dile getiren Daikin Avrupa Başkanı Masatsugu Minaka şöyle diyor: "Ghent'teki yeni araştırma ve geliştirme merkezimiz, insanlara daha sağlıklı ve daha sürdürülebilir bir gelecek için yenilikler geliştirme konusunda ilham verecek ve insanları bir araya getirecek. Flanders Investment & Trade’e bu alandaki yoğun çalışmalarımızı takdir ettikleri için teşekkür ediyorum.”