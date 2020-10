Daikin 3 ayda 26 bin ağacı kurtardı

Çevreci yaklaşımıyla sektörün öncülüğünü yapan iklimlendirme devi Daikin’in hem üretim maliyetlerindeki enerji girdisini kontrol edilebilir kılmak hem de yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanmak için Sakarya’daki fabrikasında hayata geçirdiği Güneş Enerjili Sistem (GES) projesi meyvelerini verdi. 20 Şubat 2020 tarihinde yapımına başlanan ve Temmuz ayı içinde devreye alınan proje ile ‘yeşil fabrika’sının enerjisinin tümünü kendi üretir hale gelen Daikin, enerji maliyetlerinden büyük oranda tasarruf sağlarken çevreye olan saygısının da altını çizdi.

“İNSANA DEĞER ÇEVREDEN BAŞLAR”