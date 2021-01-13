Daha az enerjiyle daha etkili ısınma mümkün

Kombi sisteminin en önemli parçalarından olan radyatörlerin içindeki su zaman içerisinde kirlenerek tortu oluşumuna neden oluyor. Tortu oluşumu radyatörlerde tıkanıklık yaratarak alt kısımlarındaki suyun dolaşımını kısıtlıyor ve böylece sistem tam fonksiyonlu olarak çalışamaz hale geliyor. Bu durum yüksek derecelere rağmen radyatörlerin ısınmamasına ve dolayısıyla faturaların şişmesine yol açıyor. Bu olumsuzluklardan kaçınmak ve kullanım verimliliğini en üst seviyede tutmak için de

radyatör temizliğinin iki yılda bir düzenli olarak yaptırılması öneriliyor. Söz konusu temizlik mekandaki tüm radyatörlerin yüksek ısıda çalışmasını sağladığı gibi kombiye en uzak radyatörün bile optimum sıcaklıkta kalmasını sağlıyor.