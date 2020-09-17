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Dagi de, kısa çalışma ödeneğinden çıkacak

Dagi Yatırım Holding A.Ş, kısa çalışma ödeneğinden çıkacak.

İş Dünyası 17.09.2020, 16:21
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Dagi de, kısa çalışma ödeneğinden çıkacak

Dagi Yatırım Holding A.Ş, kısa çalışma ödeneğinden çıkacak.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, ''Şirketimiz, koronavirüs ile mücadele kapsamında Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik çerçevesinde çalışanlar için alınan kısa çalışma ödeneğinden çıkılmasına, merkez ofisimizde normal çalışma düzenine geçilmesine karar vermiştir.'' denildi.

#dagi
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